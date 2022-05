Analyse : Les prêts à effet de levier connaissent des turbulences, mais les investisseurs voient toujours une surperformance à long terme

Le plan de la Réserve fédérale visant à resserrer les conditions financières pour lutter contre l'inflation a pesé sur les marchés du crédit américains cette année, provoquant une forte dépréciation des obligations de première qualité et à haut rendement, ainsi que des titres de la dette publique.

Les prêts à effet de levier sont généralement utilisés par les sociétés de rachat pour financer les acquisitions d'entreprises dont la cote de crédit est faible. Les banques les conditionnent en titres connus sous le nom de collateralized loan obligations, ou CLO, qui sont ensuite vendus aux investisseurs. Contrairement aux obligations d'entreprise dont les intérêts sont fixes, les prêts paient un taux d'intérêt flottant, qui augmente en fonction de la hausse des taux de référence, ce qui les rend intéressants pour les investisseurs lorsque les banques centrales resserrent leur politique monétaire.

Cependant, les inquiétudes du marché concernant l'inflation incessante et la possibilité que le resserrement des politiques monétaires de la Fed fasse basculer l'économie dans une récession, se sont répercutées sur les prêts au cours des dernières semaines.

"La semaine dernière, nous avons constaté une plus grande faiblesse sur tous les marchés et le marché des prêts n'a tout simplement pas pu s'en cacher", a déclaré Andrew Sveen, gestionnaire de portefeuille et co-responsable des prêts à taux variable chez Morgan Stanley Investment Management.

Le cours de l'indice S&P Leveraged Loan était en baisse à 95,7 à la clôture de mercredi, selon les données de Refinitiv, contre environ 98 à la mi-avril et atteignant ses plus bas niveaux depuis décembre 2020.

L'ETF SPDR Blackstone Senior Loan s'est négocié à 42,6 dollars par action jeudi, en baisse de 4,5 % en un mois et à son plus bas niveau en deux ans. L'ETF Invesco Senior Loan, qui suit la performance pondérée du marché des plus grands prêts à effet de levier institutionnels, était à 20,78 $ jeudi, également à son plus bas niveau en deux ans.

Cette situation survient alors que les marchés plus larges ont fortement baissé. Le S&P 500 était récemment près de 20 % en dessous de son sommet atteint le 3 janvier. Les obligations à haut rendement ont fortement baissé cette semaine.

"Les prêts à effet de levier ont été l'une des victimes de ces dernières semaines - les prix ont continué à montrer des signes d'affaiblissement pour la deuxième semaine consécutive", a déclaré Conor O'Toole, directeur général de la Deutsche Bank dans une obligation de recherche cette semaine.

Barclays s'attend à ce que le prix de l'indice des prêts tombe à 96 d'ici la fin de l'année, ce qui entraînerait des rendements totaux de 2 % à 3 % pour le reste de l'année - en baisse par rapport à une prévision précédente de 3 % à 4 %.

Pourtant, les investisseurs disent que l'actif est attrayant étant donné que les taux d'intérêt sont en hausse.

Depuis le début de l'année, le rendement total des prêts à effet de levier a été de moins 0,5 %, ce qui en fait l'instrument de dette le plus performant cette année, a indiqué BofA dans une note cette semaine. Cela se compare à moins-9,2 % pour les obligations à haut rendement et à environ moins-10 % pour les bons du Trésor.

"Nous avons déjà assisté à une réaffectation importante des investissements du haut rendement vers les prêts à effet de levier, et nous nous attendons généralement à ce que ces afflux se poursuivent pendant une bonne partie du cycle de randonnée", a déclaré Dan DeYoung, gestionnaire de portefeuille des fonds Columbia Floating Rate et Columbia High Yield Bond chez Columbia Threadneedle Investments.

Depuis le début de l'année, les fonds d'obligations américaines dédiées aux prêts bancaires ont enregistré des entrées d'environ 25,58 milliards de dollars, tandis que les fonds d'obligations américaines à haut rendement ont enregistré des sorties de 25,87 milliards de dollars depuis le début de l'année, selon les données de flux de fonds de l'EPFR.

"Les prêts à effet de levier sont restés la meilleure performance des titres à revenu fixe depuis le début de l'année, bénéficiant d'une faible duration des taux et d'une performance relativement bien tenue des spreads de crédit, mais ils pourraient s'affaiblir", ont déclaré les stratèges de BofA.

Pour Sveen de Morgan Stanley, les baisses des prêts devraient généralement être beaucoup plus faibles que celles des autres classes d'actifs, les prêts étant susceptibles de baisser de 1 % lorsque les actions, par exemple, baissent de 10 % et les obligations à haut rendement de 3 %.

"C'est une volatilité assez incroyable que nous observons sur le marché et il n'est donc pas surprenant que tout le monde fasse une pause, y compris dans un marché qui devrait être favorable comme le nôtre", a-t-il déclaré.