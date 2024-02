Le président français Emmanuel Macron voulait créer une "ambiguïté stratégique" en évoquant ouvertement l'idée d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, mais il a été si ambigu qu'il a semé la confusion et l'irritation chez certains alliés.

Les commentaires de M. Macron lors d'une conférence de presse en fin de soirée, après avoir organisé une réunion des dirigeants occidentaux pour rallier le soutien à l'Ukraine, correspondaient à sa réputation de perturbateur diplomatique qui aime briser les tabous et remettre en question la pensée conventionnelle.

En refusant lundi soir d'exclure l'envoi de troupes occidentales sur le terrain en Ukraine, M. Macron a remis en question l'opinion dominante selon laquelle une telle action aggraverait considérablement le risque d'une guerre mondiale entre l'OTAN et la Russie.

Ses commentaires pourraient s'avérer prémonitoires et ouvrir la voie à une plus grande implication directe de l'Occident dans la guerre en Ukraine contre l'invasion de la Russie à un moment donné.

Mais ils risquent également de saper ce que M. Macron a cherché à renforcer lors de la réunion de Paris, à savoir l'unité des alliés occidentaux de l'Ukraine, alors que les forces de Kiev s'efforcent de repousser les troupes russes deux ans après le début de la guerre.

La Maison Blanche a déclaré qu'elle n'enverrait pas de troupes en Ukraine. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et la République tchèque ont également pris rapidement leurs distances par rapport à cette idée.

Le Kremlin, quant à lui, a déclaré qu'une telle décision rendrait "inévitable" un conflit direct entre l'OTAN et la Russie.

Des fonctionnaires français ont été dépêchés sur place pour expliquer que M. Macron avait voulu stimuler le débat et que les idées en cours de discussion impliquaient des troupes non combattantes dans des rôles tels que le déminage, la protection des frontières ou la formation des forces ukrainiennes.

"Nous devons envisager de nouvelles actions pour soutenir l'Ukraine. Elles doivent répondre à des besoins très spécifiques, je pense notamment au déminage, à la cyberdéfense, à la production d'armes sur place, sur le territoire ukrainien", a déclaré le ministre français des affaires étrangères, Stéphane Sejourne, aux législateurs.

TENSION FRANCO-ALLEMANDE

Les commentaires de M. Macron risquent également d'exacerber les tensions entre la France et l'Allemagne, dont les relations sont au cœur de la coopération politique européenne.

Il a semblé pousser Berlin à s'interroger sur sa réticence initiale à envoyer des armes offensives à l'Ukraine, notant que certains pays, il y a deux ans, ne voulaient envoyer que "des sacs de couchage et des casques".

En coulisses, des responsables allemands ont accusé la France, ces dernières semaines, de ne pas envoyer suffisamment d'aide militaire à l'Ukraine.

Un fonctionnaire occidental a déclaré que M. Macron avait "secoué quelques cages et provoqué quelques prises de tête" parmi les membres de l'OTAN.

Il a ajouté que cette décision pourrait compliquer le débat aux États-Unis sur un projet de loi bloqué au Congrès qui fournirait quelque 60 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, si elle alimentait les craintes d'une escalade de la guerre.

Un diplomate de l'Union européenne a déclaré que le résultat des commentaires de M. Macron était "une cacophonie entre alliés, au détriment de la crédibilité".

Mais une source diplomatique française a déclaré que si l'Occident continuait à donner des armes et de l'aide et à faire des déclarations de soutien, "nous conforterions le président Poutine dans son impression que nous sommes faibles".

"En réalité, nous prenons un grand risque avec ce jeu pour nous tous en Europe, qui est de voir la Russie gagner.

Certains responsables, notamment en Europe de l'Est, ont soutenu l'idée que l'Occident devrait rendre ses calculs et ses lignes rouges moins prévisibles pour M. Poutine.

"Des temps comme celui-ci requièrent un leadership politique, de l'ambition et le courage de sortir des sentiers battus. L'initiative qui sous-tend la réunion de Paris d'hier mérite d'être prise en considération", a déclaré le ministre lituanien des affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis.

Un diplomate d'Europe de l'Est a déclaré : "Je pense vraiment que ce que (Macron) a dit est utile. Cela montre également à notre opinion publique l'urgence de la question et ce qui est en jeu."

LES OPTIONS SONT SUR LA TABLE

Le général Onno Eichelsheim, le plus haut gradé de l'armée néerlandaise, a déclaré que M. Macron voulait probablement faire comprendre à M. Poutine qu'aucune option n'était exclue.

"Vous devez mettre toutes les options sur la table", a-t-il déclaré à Reuters lors d'une visite d'une usine d'armement en République tchèque.

"C'est l'option la plus lointaine et je ne pense pas que les pays de l'OTAN soient encore très disposés à la mettre en œuvre. Mais on ne sait jamais ce qui se passe avec le temps".

La visite de M. Eichelsheim à l'usine d'armement a mis en évidence le besoin le plus pressant de l'Ukraine : des munitions pour reconstituer des stocks fortement réduits afin de poursuivre la lutte contre l'invasion russe.

Lors de la réunion de Paris, M. Macron a indiqué qu'il abandonnait l'opposition de la France à l'utilisation des fonds de l'UE pour une initiative tchèque visant à acheter des munitions d'artillerie pour Kiev.

Certains fonctionnaires européens ont laissé entendre qu'il s'agissait d'une priorité bien plus importante que les discussions sur l'envoi de troupes occidentales sur le terrain.

"Je suis heureux que la France réfléchisse à la manière de soutenir plus fermement l'Ukraine, mais si je peux faire une suggestion, envoyez plus d'armes", a déclaré le vice-chancelier allemand Robert Habeck.

Un autre diplomate d'Europe de l'Est a déclaré que la discussion ouverte sur l'envoi de troupes occidentales montrait à quel point la situation de l'Ukraine était devenue désastreuse.

"Le fait que la question soit maintenant sur la table signifie que la situation est beaucoup, beaucoup plus grave que ce que nous pensions", a déclaré le diplomate.