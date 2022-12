Analyse-Les rendements élevés et l'épargne vont stimuler les achats d'obligations des Italiens ordinaires

L'année prochaine s'annonce difficile pour l'Italie très endettée, car la BCE va se délester de la dette souveraine de son portefeuille au rythme de 15 milliards d'euros par mois entre mars et juin.

Les besoins bruts de financement à moyen et long terme de Rome sont estimés à 310-320 milliards d'euros, contre 278 milliards d'euros (295 milliards de dollars) en 2022, a déclaré le Trésor mercredi.

Pour renforcer sa relation avec les petits épargnants, le ministère a déclaré qu'il pourrait introduire de nouveaux instruments de dette ciblés. En 2022, il a placé plus de 21 milliards d'euros de deux obligations BTP Italia indexées sur l'inflation, dont 75 % ont été achetés par des comptes de particuliers.

Des rendements plus élevés représentent un "facteur clé" pour les investisseurs particuliers, a déclaré Luca Mezzomo, responsable de l'analyse macroéconomique au département de recherche d'Intesa Sanpaolo.

Comme le rendement des obligations italiennes à 10 ans devrait rester supérieur à 4 % au moins à court terme, les analystes estiment que l'on peut s'attendre à ce que les petits épargnants achètent davantage de BTP, mais pas suffisamment pour remplacer l'énorme puissance de feu de la BCE.

"Les investisseurs particuliers pourraient avoir un rôle plus important par rapport à 2022", a déclaré Luca Cazzulani, responsable de la recherche stratégique chez UniCredit.

Dans le même temps, les Italiens, méfiants après les effondrements successifs des marchés, ont placé davantage d'argent sur leurs comptes bancaires, une tendance exacerbée par la pandémie de COVID-19, lorsque les restrictions sur l'activité économique et les déplacements ont réduit les dépenses de consommation.

Au deuxième trimestre 2022, les dépôts bancaires des ménages italiens représentaient 30,6 % de leurs actifs financiers totaux, contre une moyenne historique de 22,8 %.

"C'est un record depuis le début de l'union monétaire", a déclaré Mezzomo, ajoutant que ce tas de liquidités pourrait être déplacé, au moins partiellement, vers la dette italienne.

VACUUM DE LA BCE

Selon UniCredit, la BCE a acheté cette année environ 40-45 milliards d'euros d'actifs italiens.

En revanche, M. Cazzulani prévoit 15-25 milliards d'euros de ventes nettes en 2023, en fonction de la manière dont Francfort calibrera son approche de resserrement quantitatif entre les pays de la zone euro.

Filippo Mormando, stratégiste chez BBVA, prévoit pour 2023 une baisse de 190 milliards d'euros des réinvestissements du programme d'achat d'actifs de la BCE pour l'ensemble de la zone euro, dont environ 25 milliards pour les BTP.

La situation économique actuelle, caractérisée par une inflation à deux chiffres et des rendements obligataires élevés, fait écho aux années 1980, lorsque les placements préférés des familles italiennes étaient les bons du Trésor (BOT), qui offraient un rendement d'environ 20 %.

Rome espère qu'une nouvelle vague d'investisseurs particuliers pourra prendre au moins une partie du relais de la BCE, même s'il sera difficile de reproduire le même scénario.

"Il est impossible de remonter le temps", a déclaré Mezzomo d'Intesa Sanpaolo, soulignant que la gestion d'actifs s'est énormément développée depuis les années 1980, créant un marché plus diversifié et plus complexe.

Néanmoins, le ministre italien de l'économie Giancarlo Giorgetti a déclaré ce mois-ci que de nouveaux outils pourraient être développés pour accroître le rôle des épargnants italiens dans le placement des obligations souveraines.

Mormando de BBVA a averti que si les BTP sont aujourd'hui indéniablement une "bonne opportunité d'investissement", pour les Italiens ordinaires, une récession largement attendue pourrait inciter certains d'entre eux à garder leur argent sur leurs comptes bancaires, en adoptant une mentalité totalement "sans risque".

Le Trésor italien a prévu que le produit intérieur brut se contractera à la fois au cours du trimestre actuel et au cours du premier trimestre de l'année prochaine.

(1 $ = 0,9429 euros)