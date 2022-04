Analyse - Les retombées de la crise russo-ukrainienne commencent à affecter les fragiles économies "frontalières".

Ils sont peut-être loin des combats en Ukraine, mais la démission massive du cabinet du Sri Lanka lundi et les manœuvres drastiques du week-end du Premier ministre pakistanais Imran Khan pour éviter sa destitution, montrent à quel point l'impact économique se propage.

Le Sri Lanka et le Pakistan ont vu leur inquiétude publique de longue date concernant la mauvaise gestion économique atteindre son paroxysme, mais il existe une liste à deux chiffres d'autres pays également dans la zone de danger.

Une poignée d'entre eux étaient déjà au bord de la crise de la dette à la suite de la pandémie de COVID, mais la flambée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires résultant de la guerre a sans aucun doute aggravé la situation.

La Turquie, la Tunisie, l'Égypte, le Ghana, le Kenya et d'autres pays qui importent la majorité de leur pétrole et de leur gaz ainsi que des denrées alimentaires de base, comme le blé et le maïs, dont les prix ont tous grimpé de 25 à 40 % cette année, ont également été soumis à une forte pression.

Les coûts croissants des importations et des subventions pour ces produits de base quotidiens avaient déjà convaincu Le Caire de dévaluer sa monnaie de 15 % et de demander l'aide du FMI ces dernières semaines. La Tunisie et un Sri Lanka longtemps réticent ont également demandé de l'aide.

Le Ghana, toujours réticent à approcher le Fonds, voit entre-temps sa monnaie dégringoler, tandis que le Pakistan, un pays qui compte déjà 22 programmes du FMI à son actif, est presque certain d'en avoir besoin davantage, ayant maintenant sombré à nouveau dans la tourmente.

"Ce choc énergétique contribue certainement à l'incertitude politique au Sri Lanka et au Pakistan", a déclaré Charlie Robertson, économiste en chef de Renaissance Capital, en indiquant qu'il s'agissait d'un facteur clé pour l'Égypte et le Ghana également.

"Je ne serais pas surpris si d'autres pays étaient touchés", a-t-il ajouté, citant également la Jordanie et le Maroc où une classe moyenne relativement importante la rend sensible aux changements politiques.

LA FAIM EN AFRIQUE

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a lancé un avertissement sévère : "la guerre en Ukraine signifie la faim en Afrique".

L'organisation sœur du FMI, la Banque mondiale, a également déclaré que https://blogs.worldbank.org/voices/are-we-ready-coming-spate-debt-crises une douzaine de pays parmi les plus pauvres du monde pourraient maintenant faire défaut au cours de l'année prochaine, ce qui constituerait "la plus grande vague de crises de la dette dans les économies en développement depuis une génération".

Les prix du pétrole, du gaz, du blé et du maïs ont grimpé en flèche :

Les "économies frontières" surendettées, comme on appelle le groupe de pays les moins développés, doivent maintenant 3,5 trillions de dollars, soit quelque 500 milliards de dollars de plus qu'avant la pandémie, selon l'Institute of International Finance (IIF).

Le Pakistan et le Sri Lanka dépensaient déjà l'équivalent de 3,4 % et 2,2 % de leur PIB respectif en énergie avant la pandémie. En Turquie, le chiffre était encore plus élevé, 6,5 %, et avec des prix du pétrole supérieurs à 100 $ le baril depuis des mois, les pressions s'accentuent.

Chaque 10 $ supplémentaire dépensé pour un baril de pétrole ajoute 0,3 % au déficit des comptes courants de la Turquie, selon l'IIF. Pour le Liban, il est de 1,3 %, tandis que l'agence de notation Fitch estime que le coût des subventions à l'électricité en Tunisie pourrait bondir de 0,8 % à plus de 1,8 % de son PIB cette année.

Exposition des marchés émergents frontaliers à l'alimentation et à l'énergie :

UNREST

Les prix des denrées alimentaires sont également un problème mordant. Ils étaient déjà en hausse au moment où les pays sortaient des périodes de blocage, exacerbées dans certaines régions par les sécheresses.

L'Ukraine et la Russie représentant 29 % des exportations mondiales de blé et 19 % des expéditions de maïs, leurs prix ont encore augmenté de 25 à 30 % cette année.

L'Égypte achète plus de 60 % de son blé à l'étranger, dont les quatre cinquièmes en Russie et en Ukraine. Après avoir dévalué sa monnaie et approché le FMI, le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sisi vient également de fixer le prix du pain pour contenir la flambée des coûts alimentaires.

"Pour de nombreux pays, ces hausses (des prix de l'énergie et des denrées alimentaires) auront des répercussions sur les budgets, les subventions et la stabilité politique et sociale", a déclaré Viktor Szabo, gestionnaire de portefeuille des marchés émergents chez abrdn à Londres.

"Si vous ne contrôlez pas les prix, vous risquez d'avoir des troubles, il suffit de penser au printemps arabe et au rôle qu'y ont joué les prix alimentaires."

Avec des coûts d'emprunt mondiaux qui augmentent également rapidement alors que les principales banques centrales commencent à relever les taux d'intérêt, Max Castle, un gestionnaire de portefeuille à revenu fixe chez Mediolanum Irish Operations, a déclaré que plusieurs importateurs de matières premières des marchés émergents n'auront peut-être pas d'autre choix que de demander de l'aide.

"C'est la bonne situation pour que le FMI intervienne en soutenant les pays les plus vulnérables - en particulier ceux qui ont un déficit de la balance courante", a-t-il déclaré.

Pays dont les importations de blé en provenance de Russie et d'Ukraine sont les plus élevées :

Les obligations frontalières touchées par la guerre Russie-Ukraine : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klpykjbwjpg/Frontier%20bonds%20buffeted%20by%20Russia-Ukraine%20war.png