Analyse - Les rêves ukrainiens de reprise de Kherson dépendent des armes occidentales

"Nous pourrions être à Kherson en 15 minutes !" a déclaré Sergiy, un officier de l'armée ukrainienne dans des tranchées le long de l'autoroute déserte entre la ville de Mykolaiv et Kherson. Une partie de la tranchée était recouverte d'images d'enfants promettant "Gloire à l'Ukraine !".

"Le sud est prêt, nous attendons juste le matériel... juste le commandement", a-t-il déclaré, refusant de donner son nom de famille car il n'était pas autorisé à parler aux journalistes.

Mais les analystes militaires ont déclaré qu'une tentative sérieuse de prendre les quelque 30 derniers kilomètres de la steppe de la mer Noire dans le cadre d'une contre-offensive majeure sera difficile sans une énorme injection d'armes et de personnel.

"Il n'y a aucune chance que cela se produise très prochainement", a déclaré l'analyste Oleg Zhdanov, basé à Kiev. "Prendre une ville comme Kherson, une grande ville régionale, n'est possible qu'en se réarmant."

Les armes occidentales qui arrivent actuellement, a-t-il dit, sont "une goutte d'eau dans l'océan".

VICTOIRES TACTIQUES

L'Ukraine a pris des territoires dans le sud pour la deuxième semaine consécutive, et les victoires tactiques "se transforment en contre-offensive", a déclaré Serhiy Khlan, conseiller du chef de la province méridionale de Kherson, à la télévision ukrainienne en début de semaine.

L'armée a progressé en plusieurs endroits, réduisant l'emprise de la Russie sur Kherson, la seule région ukrainienne qu'elle prétend avoir entièrement capturée.

Cela a déclenché un optimisme contagieux dans les régions de Mykolaiv et de Kherson.

Une native de Kherson a déclaré avoir quitté son refuge dans l'ouest de l'Ukraine pour attendre près de la ligne de front avec sa famille la libération de la ville - ou du moins de certaines villes satellites - dans les semaines à venir.

Le gouverneur régional de Mykolaiv a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'une contre-attaque ukrainienne majeure n'était "qu'une question de temps".

Une contre-offensive réussie qui reprendrait l'ensemble de la province de la mer Noire, productrice de céréales, est vitale pour l'Ukraine si elle veut concrétiser son insistance sur le fait que des pourparlers de paix ne sont possibles que lorsque les troupes russes auront quitté les zones occupées.

LA MOITIÉ DU CHEMIN

Mais malgré ces progrès, la ligne de front n'est qu'à mi-chemin de l'autoroute de 60 km qui relie Mykolaiv et Kherson.

Et si les forces ukrainiennes dans le sud ont reçu des Howitzers M777 des États-Unis ces dernières semaines, jusqu'à présent, le nombre est trop faible et l'Ukraine reste numériquement surpassée, selon les responsables.

"Je sais que nous l'avons. J'ai vu comment cela fonctionne. Mais il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent encore", a déclaré un ingénieur s'occupant d'une pièce d'artillerie de conception soviétique cachée sous un pont, à propos du nouvel équipement occidental.

Aucun responsable local n'a été en mesure de prédire quand les systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, de bien plus longue portée, promis par les États-Unis, arriveraient et commenceraient à faire la différence.

"Il n'y a rien qui puisse ... changer significativement la situation, sauf la nouvelle ... arme à longue portée", a déclaré Oleksandr Senkevych, maire de la ville de Mykolaiv, dans une interview.

"Dès que nous aurons cette artillerie à longue distance, nous pourrons commencer à les attaquer."

Les pays occidentaux sont conscients des limites de leur livraison d'armes mais ils sont déterminés à en fournir suffisamment pour forcer la Russie à la table des négociations, a déclaré cette semaine le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovych.

"Ils voient qu'ils nous donnent 100 obusiers et que les Russes en sortent 600 du stockage", a-t-il déclaré. "Il semble que la course va être plus longue et plus onéreuse que ce qu'ils avaient prévu".

LE NOMBRE DE TROUPES

Malgré le grand nombre de volontaires qui se sont engagés pour l'Ukraine depuis le début de la guerre, le maire et le gouverneur de la région de Mykolaiv, Vitaliy Kim, ont averti que le nombre de troupes pourrait être un problème important pour toute contre-offensive majeure.

"Il y a une situation compliquée avec les forces. Nous ne pouvons pas perdre beaucoup d'hommes", a déclaré Kim à Reuters, précisant qu'une contre-offensive complète pourrait devoir attendre une nouvelle mobilisation ou le retour des troupes de l'est.

L'Ukraine pourrait avoir besoin d'un avantage de trois contre un pour mener à bien une attaque en terrain ouvert et jusqu'à cinq contre un pour attaquer des positions russes retranchées, a déclaré le maire Senkevych.

"Beaucoup de gens - beaucoup de 'têtes brûlées', disons - disent que nous devons aller attaquer... (mais) nous avons beaucoup de pertes", a-t-il déclaré. "La quantité de forces en attaque devrait être plus importante".