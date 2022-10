Analyse - Les salaires, et non le yen, sont la clé pour savoir quand le Japon s'éloignera des taux ultra bas.

L'économie japonaise restant faible, la BOJ ne devrait pas relever les taux d'intérêt à court terme, même si cela signifie une plus grande pression à la baisse sur le yen, qui a plongé à son plus bas niveau depuis 32 ans par rapport au dollar et gonfle les coûts d'importation pour les entreprises.

Mais l'attention pourrait se porter sur le plafonnement controversé du rendement des obligations de la BOJ vers le mois d'avril de l'année prochaine, selon quatre sources familières avec la réflexion de la banque centrale, lorsque les entreprises et les syndicats fixeront les salaires de l'année prochaine qui refléteront la hausse de l'inflation en 2022.

Le gouverneur Haruhiko Kuroda verra également son deuxième mandat de cinq ans se terminer en avril, ouvrant la perspective d'un abandon progressif de son programme de relance radical, selon les analystes.

"C'est une occasion unique pour le Japon de voir enfin le lancement d'un cycle positif salaire-inflation", a déclaré l'une des sources. "C'est également un moment critique pour la BOJ qui doit décider de ce qu'il faut faire avec son plafond de rendement".

Les investisseurs sont très attentifs au moment où la BOJ va se débarrasser de son statut d'exception dovish parmi les banques centrales mondiales en modifiant le contrôle de la courbe des taux (YCC), en vertu duquel elle fixe des taux négatifs à court terme et plafonne le rendement des obligations à 10 ans autour de zéro.

Si la BOJ modifiait le YCC, la première étape la plus probable serait soit de relever l'objectif de rendement à 10 ans, soit d'élargir la bande implicite de 50 points de base fixée autour de celui-ci.

Les répercussions sur le marché pourraient être énormes. Même une légère hausse de l'objectif de rendement pourrait déclencher une vente massive d'obligations, car cela signifierait un relâchement du couvercle que la BOJ impose sur le rendement à 10 ans en proposant des achats illimités d'obligations.

LES TAUX BAS NE SONT PAS ÉTERNELS

La BOJ exclut d'utiliser les hausses de taux pour endiguer la chute du yen, car la loi japonaise donne au gouvernement, et non à la banque centrale, la compétence en matière de politique de taux de change.

Mais cela ne signifie pas que les taux bas du Japon sont éternels. Les directives soigneusement formulées de la BOJ lui donnent la possibilité de modifier les objectifs de la CJC avant que l'inflation n'atteigne de manière stable 2 %, tant qu'elle maintient des conditions monétaires générales souples.

Certains responsables de la BOJ estiment qu'il est possible de débattre d'une modification de l'YCC l'année prochaine, si les salaires augmentent suffisamment et renforcent les perspectives d'atteindre une inflation d'environ 2 % induite par la demande, selon les sources.

"La clé est de savoir si les salaires, les revenus et la consommation augmentent", a déclaré une deuxième source. "Si c'est le cas, les conditions pourraient se mettre en place" pour débattre d'un ajustement de la politique, a déclaré la source.

Alors que les salaires ont à peine augmenté ces dernières années, les chances de succès pourraient être plus élevées cette fois-ci. Les coûts obstinément élevés des matières premières ont déclenché une vague de hausses de prix, poussant l'inflation des consommateurs au-dessus de 2 % pour six mois consécutifs en septembre.

Une enquête récente a montré que les entreprises s'attendent à ce que l'inflation atteigne 2 % dans cinq ans, signe que le Japon pourrait enfin se débarrasser de sa mentalité déflationniste tenace.

Le principal syndicat japonais, Rengo, a déclaré qu'il exigerait des augmentations de salaire d'environ 5 % l'année prochaine afin de compenser les employés pour la hausse de l'inflation, par rapport à l'objectif de 4 % fixé pour cette année.

Alors que les salaires réels n'ont augmenté que de 2 % depuis le début de l'année, l'objectif ambitieux du syndicat et l'accent mis par M. Kishida sur l'augmentation des salaires exercent une pression sur les entreprises pour qu'elles augmentent les salaires, selon les analystes.

"Le résultat des négociations salariales sera crucial" pour évaluer les perspectives de la politique de la BOJ, a déclaré une troisième source. "Il y a un espoir que les choses puissent devenir plus positives que par le passé".

Pour l'instant, Kuroda défie les critiques publiques et redouble d'ardeur avec la BOJ, pariant que la récente inflation induite par les coûts s'avérera temporaire, et mettant en garde contre les risques de récession mondiale.

Il n'y a pas non plus de consensus au sein du conseil d'administration de la BOJ, composé de neuf membres, sur la vitesse à laquelle la banque devrait éliminer progressivement les mesures de relance. En avril, Asahi Noguchi, membre dovish du conseil, a déclaré que les salaires devaient augmenter de près de 3 % pour que la BOJ modifie sa politique ultra-libre.

Mais le sentiment public se retourne de plus en plus contre la BOJ car la faiblesse du yen gonfle le coût de la vie, ce qui a placé le Premier ministre Fumio Kishida sous surveillance au Parlement.

Les rendements des obligations à très long terme ont atteint des sommets pluriannuels malgré l'achat agressif d'obligations par la BOJ, ce qui jette un doute sur l'efficacité de la YCC.

L'évolution de l'humeur du public et les signes récents de plus en plus nombreux indiquant que la pression inflationniste pourrait durer plus longtemps que prévu, pourraient faire pencher le conseil d'administration de la BOJ en faveur d'un débat sur une modification du YCC, alors que Kuroda se dirige vers la sortie.

"Il y a une question sur la durée pendant laquelle la BOJ devrait maintenir sa politique actuelle", a déclaré une quatrième source. "C'est une question qui pourrait devenir plus imminente l'année prochaine".