Analyse - Les sanctions ne parviennent pas à stopper l'accélération des programmes d'armement de la Corée du Nord

Au lieu de cela, le programme de missiles balistiques de la Corée du Nord s'est renforcé et elle a procédé à un régime d'essais record de plusieurs types d'armes cette année - y compris de missiles balistiques intercontinentaux conçus pour atteindre le continent américain. On s'attend à ce qu'il mette bientôt fin à un moratoire de cinq ans qu'il s'est imposé sur les essais de bombes nucléaires.

Aujourd'hui, les décideurs américains et leurs prédécesseurs ne peuvent guère faire plus que de ramasser les débris et de chercher à déterminer ce qui a mal tourné, et qui pourrait être à blâmer.

"Nous avons eu un échec politique. C'est un échec politique générationnel", a déclaré Joseph DeThomas, un ancien diplomate américain qui a travaillé sur les sanctions contre la Corée du Nord et l'Iran et a servi dans les administrations des présidents démocrates Bill Clinton et Barack Obama.

"Une génération entière de personnes a travaillé sur ce dossier. C'est un échec ... alors d'accord, maintenant nous devons passer à l'étape suivante, trouver ce que nous faisons à ce sujet."

Les responsables de l'administration Biden concèdent que les sanctions n'ont pas réussi à arrêter les programmes d'armement de la Corée du Nord - mais ils maintiennent qu'elles ont au moins été efficaces pour ralentir le programme nucléaire de la Corée du Nord.

"Je ne suis pas d'accord avec l'idée que les sanctions ont échoué. Les sanctions n'ont pas réussi à arrêter leurs programmes - c'est absolument vrai", a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire de l'administration. "Mais je pense que si les sanctions n'existaient pas, (la Corée du Nord) serait beaucoup, beaucoup plus avancée, et beaucoup plus une menace pour ses voisins, pour la région et pour le monde."

Le Département d'Etat, le Trésor américain et le Conseil national de sécurité de la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

D'anciens fonctionnaires et des experts affirment que les sanctions n'ont jamais été imposées de manière assez robuste et pendant assez longtemps et accusent les ouvertures hésitantes des États-Unis envers la Corée du Nord ainsi que les pressions telles que la guerre de la Russie en Ukraine et les tensions entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan de les rendre inefficaces et faciles à contourner pour la Corée du Nord.

Le Conseil de sécurité de l'ONU interdit depuis longtemps à la Corée du Nord de procéder à des essais nucléaires et à des lancements de missiles balistiques.

Le Conseil de sécurité a imposé des sanctions à la Corée du Nord depuis 2006 afin d'étouffer le financement de ses programmes nucléaires et de missiles balistiques. Elles comprennent désormais des interdictions d'exportation de charbon, de fer, de plomb, de textiles et de fruits de mer, et un plafonnement des importations de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés.

Cependant, les experts de l'ONU signalent régulièrement que la Corée du Nord contourne les sanctions et continue à développer ses programmes.

La Russie et la Chine ont soutenu le durcissement des sanctions après le dernier essai nucléaire de la Corée du Nord en 2017, mais on ignore quelles mesures de l'ONU - le cas échéant - elles pourraient accepter si Pyongyang procède à un autre essai nucléaire.

INFLUENCE DE LA CHINE ET DE LA RUSSIE

Le haut responsable de l'administration Biden a déclaré à Reuters que Washington pense que la Chine et la Russie ont des moyens de pression pour persuader la Corée du Nord de ne pas reprendre ses essais de bombes nucléaires. Mais l'administration Biden a accusé la Chine et la Russie de favoriser le leader nord-coréen Kim Jong Un.

Anthony Ruggiero, qui a dirigé les efforts de sanctions contre la Corée du Nord sous l'ancien président Donald Trump, a déclaré qu'elles n'ont été poursuivies avec assez de vigueur que de la dernière année de l'administration Obama au début de la deuxième année de Trump. Elles ont ensuite baissé dans l'espoir finalement vain de progrès dans les négociations du sommet entre Trump et Kim.

Certains critiques, comme l'expert en sanctions Joshua Stanton, reprochent aux administrations Trump et Biden de ne pas avoir exercé une pression maximale pour empêcher la Chine de permettre à la Corée du Nord d'échapper aux sanctions. Ils pointent du doigt la puissante option consistant à imposer des sanctions aux grandes banques chinoises qui ont facilité cela.

"Les sanctions que nous n'appliquons pas ne fonctionnent pas, et nous ne les appliquons plus depuis la mi-2018", a déclaré Stanton, notant que l'histoire avait montré une corrélation entre une application plus forte et la volonté de la Corée du Nord de s'engager diplomatiquement.

"L'échec le plus significatif de l'administration Biden est son incapacité à poursuivre ou à pénaliser les banques chinoises dont nous savons qu'elles blanchissent l'argent de Kim Jong Un", a-t-il ajouté.

Certains experts comme DeThomas affirment que le fait de prendre ce que certains appellent "l'option nucléaire" consistant à s'en prendre aux banques chinoises pourrait exclure d'énormes institutions chinoises du système financier international et avoir des conséquences catastrophiques non seulement pour les Chinois, mais aussi pour les économies américaine et mondiale - ce que Stanton considère comme non fondé.

"S'acharner sur les Chinois à propos de la Corée du Nord est toujours une possibilité, mais c'est une option à haut risque", a déclaré M. DeThomas, estimant qu'une telle mesure devrait être réservée à un scénario encore plus pressant, tel que la dissuasion de tout mouvement de la Chine vers un soutien total à la guerre de la Russie en Ukraine.

"Vous voulez qu'ils pensent à cela. Et vous ne pouvez pas tirer cette arme deux fois", a-t-il déclaré. "Et même si vous sanctionniez les banques chinoises, vous ne convaincriez pas les Nord-Coréens de changer."

Certains experts universitaires américains soutiennent que Washington devrait reconnaître la Corée du Nord pour ce qu'elle est - une puissance nucléaire qui ne va jamais désarmer - et utiliser l'allègement des sanctions pour inciter à un meilleur comportement.

"Je pense effectivement que nous pouvons acheter des choses autres que le désarmement avec notre influence économique", a déclaré Jeffrey Lewis, expert en non-prolifération au Middlebury Institute of International Studies, lors d'une conférence à Ottawa cette semaine.

Le haut responsable de l'administration Biden a déclaré que le maintien des sanctions n'était pas seulement punitif, mais que la communauté internationale devait montrer qu'elle était unie.

Il a rejeté l'idée que Washington devrait reconnaître la Corée du Nord comme un État doté de l'arme nucléaire.

"Il existe un consensus mondial extraordinairement fort ... selon lequel la RPDC ne devrait pas, et ne doit pas, être une nation nucléaire", a-t-il déclaré. "Aucun pays ne demande cela ... les conséquences d'un changement de politique, je pense qu'elles seraient profondément négatives."