Analyse-Les sociétés de crypto-monnaies parient que le nouveau maire fera de New York un centre d'actifs numériques.

Wu a déclaré que l'élection d'Adams, un enthousiaste du bitcoin qui s'est engagé à faire de la Grosse Pomme un centre de crypto-monnaie, a joué "un grand rôle" dans sa décision d'installer un bureau permanent à New York en novembre.

"Savoir que nous avons une administration qui est amicale, en particulier dans la région de New York, va être très utile", a déclaré Wu, président de la société.

M. Adams a prêté serment ce mois-ci et a beaucoup de travail à faire pour rendre New York aussi accueillante que d'autres centres de crypto-monnaie potentiels. L'État de New York a mis en place une réglementation stricte pour les entreprises de crypto-monnaies, notamment une licence coûteuse, et le procureur général de l'État sévit contre certaines entreprises du secteur.

Néanmoins, Wu et d'autres dirigeants de cryptomonnaies ont déclaré que l'attitude amicale du maire pourrait attirer des start-ups d'actifs numériques désireuses d'affirmer leur légitimité aux côtés des entreprises traditionnelles de Wall Bourse et d'exploiter le vaste réservoir de talents et la base d'investisseurs du centre financier.

Chainalysis, une plateforme de données sur les cryptomonnaies, s'est également implantée à New York en 2021, en signant en août un bail pour un espace de bureaux à Manhattan qui pourra accueillir jusqu'à 200 personnes.

"Le soutien du nouveau maire à l'industrie renforce ma conviction que New York est le meilleur endroit pour le siège de Chainalysis", a déclaré Michael Gronager, directeur général et cofondateur de Chainalysis, à Reuters dans un communiqué. "Nous prévoyons de puiser dans le vaste réservoir de talents de la ville pour notre prochaine phase de croissance", a-t-il ajouté.

Avec la croissance rapide du secteur des actifs numériques et l'envolée de la valeur des cryptomonnaies - qui a dépassé les 3 000 milliards de dollars en novembre - de nombreuses juridictions veulent une part de l'action.

Pendant sa campagne, M. Adams a exprimé son intérêt pour le développement d'un portefeuille numérique pour les employés de la ville et les bénéficiaires de prestations publiques. Après son élection, il s'est engagé à prendre ses trois premiers chèques de paie en bitcoin et a suggéré que les écoles de New York donnent des cours sur les cryptomonnaies et la technologie blockchain.

"NYC va être le centre de l'industrie des cryptomonnaies... Attendez un peu !" a-t-il tweeté en novembre.

Adams n'a pas encore proposé de politiques spécifiques qui inciteraient les entreprises de crypto-monnaies à s'installer à New York, contrairement à d'autres villes comme Miami et Austin dont le marketing a mis en avant leurs faibles coûts énergétiques et leurs taux d'imposition compétitifs.

Le bureau du maire n'a pas répondu à une demande de commentaire, mais Adams a déclaré qu'il espérait que sa position favorable aux crypto-monnaies attirerait davantage de talents technologiques dans la ville, et de nombreux dirigeants pensent que ce sera le cas.

"Je pense que c'est un outil de signalisation très efficace pour ... dire, 'Ok, nous reconnaissons que cette industrie peut bénéficier à tout le monde'", a déclaré Zach Dexter, directeur général de FTX U.S. Derivatives, une bourse de dérivés de crypto basée à Miami.

UN OBSTACLE RÉGLEMENTAIRE ?

Il n'est pas clair si Adams peut travailler depuis l'hôtel de ville pour remodeler les réglementations de l'État que l'industrie de la monnaie virtuelle a décrié comme étant trop strictes et coûteuses.

"Il peut être un cheerleader", a déclaré Stephen Gannon, un avocat chez Murphy & McGonigle. "Mais la plupart du temps, l'environnement réglementaire est déterminé par l'État".

La procureure générale de New York, Letitia James, a fermé des plateformes de prêt de crypto-monnaies, affirmant qu'elles devaient s'enregistrer auprès de son bureau, tout comme les autres plateformes de prêt opérant dans l'État ou proposant des produits aux New-Yorkais.

New York exige également que la plupart des entreprises liées aux monnaies numériques obtiennent une "BitLicense" et se conforment aux exigences en matière de connaissance du client, de lutte contre le blanchiment d'argent et de capital. Le département des services financiers de New York (NYDFS), qui n'a pas répondu à une demande de commentaire, n'a accordé que 20 licences.

"Les commentaires d'Adams nous donnent effectivement plus de confiance", a déclaré Haohan Xu, PDG du réseau de négociation d'actifs numériques Apifiny, basé à New York. "Cependant, pour toutes les entreprises de crypto situées ou qui cherchent à être à NYC, l'accent est toujours mis sur la BitLicense."

Bien que la BitLicense soit un obstacle pour certains, Adams pourrait compenser les coûts par d'autres incitations, telles que les allégements fiscaux commerciaux.

Matt Homer, l'ancien responsable de l'innovation au NYDFS, a déclaré qu'Adams pourrait avoir une certaine influence sur les règles cryptographiques de l'État, d'autant plus que le gouverneur Kathy Hochul s'est engagé à travailler avec lui sur les questions commerciales.

"Je pense qu'il pourrait potentiellement... avoir une influence sur la réglementation", a déclaré Homer, actuellement cadre en résidence à la société de capital-risque Nyca Partners.

Le bureau de Hochul n'a pas répondu à une demande de commentaire.

New York devra rivaliser avec d'autres États et villes favorables aux crypto-monnaies. Le Colorado, par exemple, a adopté une loi en 2019 qui exempte les monnaies numériques de certaines règles relatives aux valeurs mobilières. Le Wyoming a créé une charte à but spécial pour les entreprises de crypto.

Le maire de Miami, Francis Suarez, avec qui Adams a déjà établi une rivalité amicale sur Twitter, courtise également les entreprises de crypto, vantant des taxes et des coûts de vie plus bas.

Les dirigeants de crypto disent qu'il y a de la place pour que plus d'une ville émerge comme destination de crypto compte tenu de la croissance florissante du secteur. M. Dexter a souligné que New York a déjà réussi à attirer les talents technologiques de la Silicon Valley, ce qui pourrait également donner un avantage à Adams.

"Il y a cette opportunité d'avoir quelques capitales de la crypto", a déclaré Dexter. "Je pense qu'il va avoir un certain succès".