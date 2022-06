Analyse-Les théières chinoises reviennent à la vie, aidées par le pétrole russe bon marché.

Une demande accrue de la part du plus grand importateur de pétrole brut au monde à un moment où l'offre est restreinte devrait avoir des conséquences de grande portée sur le marché, notamment en déplaçant les cargaisons de l'Afrique de l'Ouest et du Brésil et en augmentant les revenus de la Russie, même si l'Europe et les États-Unis imposent des sanctions pour avoir attaqué l'Ukraine.

Les raffineurs, ou théières, ont tendance à manquer du crédit nécessaire aux contrats à long terme avec les fournisseurs, ce qui les rend dépendants du marché spot pour leurs achats et sensibles aux marges à court terme.

Cela en fait un segment volatile du secteur du raffinage chinois mais, représentant plus de 20 % des importations de brut, ils sont capables d'exacerber les fluctuations de l'impact du marché du pays.

Les achats de théières ont chuté de plus de 31 % entre janvier et mai par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données de la société d'analyse Kpler, car les mesures de confinement COVID-19 ont freiné l'utilisation de carburant domestique.

Grâce à la stimulation économique et à l'assouplissement des restrictions de voyage, les analystes ont déclaré que les théières sont prêtes pour un retournement de situation, se jetant sur le brut russe qui s'échange à des prix fortement réduits par rapport aux références internationales, alors que d'autres pays boudent la nation sanctionnée à la recherche d'approvisionnements ailleurs.

"Il ne fait aucun doute que les théières vont maximiser les achats de brut russe bon marché car le profit est leur seule considération", a déclaré un négociant en pétrole basé à Singapour.

Les bruts russes ESPO et Oural sont environ 10 $ moins chers le baril qu'Oman, au Moyen-Orient, ce qui réduit les coûts des teapots et augmente ainsi leur rentabilité, a déclaré un autre négociant.

LE FACTEUR SHANGONG

Les données sur les raffineurs individuels sont rarement rendues publiques, mais comme la plupart des théières sont basées à Shandong, les importations dans cette province orientale sont souvent utilisées comme une approximation de la demande globale de théières.

Le Shandong représentait 11,6 % des importations de pétrole brut de la Chine en 2015, selon les données de Kpler, année où le gouvernement a autorisé les théières à importer directement du brut. Depuis 2016, sa part s'est établie en moyenne à 27 %.

Sa dégringolade de 31 % en janvier-mai par rapport à la baisse globale de 9,3 % de la Chine souligne la rapidité avec laquelle les théières ont réduit leurs importations lorsque les restrictions COVID-19 ont frappé, par rapport aux plus grands raffineurs d'État ailleurs, et indique une marge pour un rebond potentiel.

Le Shandong a importé 1,68 million de barils par jour (bpj) de pétrole brut de janvier à mai, soit 19,8 % du total de la Chine, contre 2,56 millions de bpj ou 26,3 % à la même période de 2021, selon les données de Kpler.

Sur la période 2017-2021, les importations de juin du Shandong ont été en moyenne de 2,22 millions de bpj. Un retour à cette moyenne augmenterait les importations de ce mois-ci de plus d'un demi-million de bpj.

TAUX DE COURS

La Chine a été l'un des plus gros acheteurs de pétrole russe cette année, même si l'Europe et les États-Unis sanctionnent les produits énergétiques russes en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale".

La Chine s'est dite préoccupée par le conflit mais ne soutient pas les sanctions contre la Russie.

"Nous estimons que la Chine peut facilement ajouter 1 million de bpj supplémentaires de brut russe à son régime", ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une obligation aux clients le 1er juin.

Daphne Ho, analyste chez Wood Mackenzie, a déclaré que la Russie devra détourner environ 2,5 millions de bpj de brut de l'Europe d'ici la fin de 2022, la Chine étant une destination viable.

Bien qu'il soit difficile de prévoir combien de brut russe supplémentaire la Chine peut acheter, les traders s'attendent à ce que la Chine augmente le débit de raffinage de 1,4 à 2 millions de bpj si elle assouplit complètement les restrictions COVID-19 et si la demande de pétrole rebondit à des niveaux pré-pandémiques.

Les teapots pourraient augmenter les taux d'utilisation à environ 70 % d'ici la fin du mois de juin, contre environ 60 % à la fin du mois de mai, a estimé un deuxième négociant basé à Singapour, ajoutant que les entreprises publiques ont progressivement repris leurs achats de produits pétroliers auprès des teapots.

Une hausse de 10 points de pourcentage impliquerait des importations supplémentaires d'environ 300 000 bpj.

Le taux d'exploitation moyen des raffineries de teapot a rebondi à 64 % la semaine dernière, après avoir glissé sous la barre des 50 % en avril, le plus bas niveau depuis mars 2020, selon les données du cabinet de conseil Longzhong basé à Shandong.

Cependant, les stocks élevés de brut et de produits raffinés pourraient limiter les importations à court terme. Les données de la société d'analyse Vortexa indiquent que les stocks commerciaux de pétrole brut à terre ont atteint leur plus haut niveau sur neuf mois, soit plus de 900 millions de barils, à la fin du mois de mai, et qu'ils sont proches du record historique d'un milliard de barils en août 2020.

Afin d'atténuer la surabondance, le gouvernement a émis 4,5 millions de tonnes de quotas d'exportation de carburant supplémentaires la semaine dernière, mais une demande locale de carburant plus élevée sera nécessaire pour éliminer l'excédent et justifier l'intensification des importations, selon les traders.