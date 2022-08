Analyse - Les traders de détail américains reviennent sur les options alors que la manie des actions mèmes s'enflamme.

Les transactions d'options spéculatives sont de nouveau en hausse parmi les investisseurs individuels, parallèlement à un rallye des actions dites "mèmes", ce qui relance une tendance qui a balayé Wall Bourse l'année dernière mais qui s'est estompée lorsque les marchés sont devenus volatils en 2022.

Les échanges d'options sur actions individuelles - un véhicule populaire pour les investisseurs particuliers qui cherchent à placer des paris à effet de levier dans l'espoir de réaliser des gains exceptionnels - ont grimpé en flèche ces dernières semaines, avec un volume d'échanges quotidien moyen sur 10 jours à un sommet de plus de six mois de près de 25 millions de contrats, selon les données de Trade Alert.

GRAPHIQUE : Options d'achat d'actions simples -

L'augmentation des transactions d'options survient dans le contexte d'une reprise sauvage des actions de sociétés populaires auprès des investisseurs de détail, avec en tête Bed, Bath & Beyond, dont l'action a augmenté d'environ 360 % ce mois-ci. Des sociétés plus expérimentées, telles que GameStop et AMC Entertainment, ont également progressé, respectivement de 19 % et 47 % depuis le début du mois. Le S&P 500 est en hausse de 3,5 % jusqu'à présent en août et a repris près de 17 % depuis ses plus bas de juin.

"Il est clair que les investisseurs individuels se réengagent dans le commerce des options", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

"Il est certain qu'une part disproportionnée de la croissance concerne les noms hautement spéculatifs, les actions mèmes et autres."

Les actions de nombreuses sociétés plus petites ou moins rentables ont été durement touchées au cours du premier semestre de l'année, lorsque les inquiétudes liées à une inflation galopante et à une Réserve fédérale belliciste ont asséché l'appétit pour le risque et infligé au S&P 500 sa pire perte au premier semestre depuis 1970.

La récente reprise du commerce des options est un signe que l'appétit pour le risque parmi les investisseurs de détail pourrait revenir, bien que les volumes soient toujours en baisse de 24 % par rapport au pic atteint en novembre dernier.

Mercredi, Bed Bath & Beyond était le deuxième nom d'action le plus activement négocié avec 1,4 million de contrats d'options changeant de mains, devançant des mastodontes du marché comme Tesla et Amazon.com.

L'attention portée à Bed Bath & Beyond s'est accrue après qu'un dépôt réglementaire ait montré, le 16 août, que l'investisseur activiste et président de GameStop, Ryan Cohen, avait pris une importante position haussière en options sur les actions du détaillant.

Les actions de Bed Bath & Beyond ont clôturé en hausse de près de 12 % mercredi mais ont fortement chuté dans les échanges après les heures de négociation, après qu'un dépôt tardif ait montré que RC Ventures, détenu par Cohen, a déposé un avis auprès de la SEC américaine pour la vente proposée de 9,45 millions d'actions, y compris les options.

D'autres actions populaires auprès des traders de détail ont également suscité un intérêt accru ces dernières semaines, mais pas dans la même mesure. Le volume quotidien des options de l'AMC, par exemple, s'élève à environ 64 000 contrats depuis le début du mois, soit une hausse de 60 % par rapport à la moyenne du reste de l'année.

L'augmentation des transactions d'options au détail s'est accompagnée d'un engagement accru sur les plateformes de médias sociaux où l'on discute des mèmes actions, selon les données de VandaTrack, un autre signe que les investisseurs individuels deviennent plus audacieux.

Pourtant, de nombreux observateurs du marché se sont montrés sceptiques à l'égard de ces reprises, et ont eu l'obligation de constater que les rebonds antérieurs des actions mèmes ont fait long feu, en particulier la reprise du premier semestre de l'année, qui a été suivie de nouveaux creux sur les marchés plus larges.

"C'est la fin de l'été et nous avons eu une légère baisse de la volatilité", a déclaré Garrett DeSimone, responsable des statistiques chez OptionMetrics. "Je ne dirais pas que c'est un changement total de l'aversion pour le risque".

Dan Pipitone, directeur général du courtage de détail TradeZero, a noté qu'une poussée d'achats d'options d'achat est souvent considérée comme un signal anticonformiste qui indique un sommet à court terme sur les marchés.

Beaucoup dépend de la question de savoir si le rebond qui a fait grimper les marchés plus larges commence à s'estomper, a déclaré M. Sosnick, d'Interactive Brokers.

"Si nous commençons à baisser de manière significative, en particulier si nous retentons les plus bas, cela signifierait que l'avidité redeviendrait de la peur", a-t-il déclaré.