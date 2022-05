Analyse : Les traders sont prêts pour des fluctuations plus sauvages alors que les hausses de taux alimentent la volatilité

La Réserve fédérale américaine a déclaré dans un rapport cette semaine que la liquidité s'était "détériorée" davantage que ce à quoi on pourrait s'attendre aux niveaux actuels de volatilité, avec des conditions notablement mauvaises sur les marchés du trésor, des matières premières et des actions.

L'apparition de la pandémie de coronavirus a déclenché une crise du marché en mars 2020, les investisseurs se débarrassant des actifs les plus risqués, ce qui a incité les responsables politiques mondiaux à injecter un total de 15 000 milliards de dollars, soit l'équivalent de plus d'un sixième de l'économie mondiale, pour les aider à retrouver la stabilité.

Si les marchés sont trop instables, la capacité des banques centrales à transmettre efficacement leur politique monétaire est réduite et la formulation de la Fed est lue comme un avertissement par certains.

La liquidité avait déjà été progressivement restreinte après que les réglementations post-2008 aient limité la capacité de tenue de marché et de prise de risque des plus grandes banques du monde.

Mais le pincement de cette année est dû aux hausses rapides des taux d'intérêt par les banques centrales et à leurs efforts pour réduire les bilans gonflés par d'énormes programmes d'achat d'obligations, avec des pénuries de liquidités désormais particulièrement aiguës sur les marchés obligataires.

Cela se voit également dans l'indice de volatilité Cboe, connu comme la "jauge de la peur" de Wall Bourse, qui a augmenté de 14 % rien que cette semaine. Mais à un peu plus de 34 points, le VIX reste en dessous des sommets de près de 90 atteints lors de l'éclatement de la crise COVID-19 en 2020 et de la crise financière mondiale en 2008.

Les bilans

PROFONDEUR DÉPRIMÉE

À partir du mois prochain, la Fed commencera à vendre ses avoirs obligataires, ce qui devrait se traduire par des volumes de transactions encore plus minces.

Bethany Payne, gestionnaire de portefeuille obligataire chez Janus Henderson Investors, a déclaré que "le risque de heurter les poches d'air du marché obligataire a augmenté" de la possibilité de grandes variations soudaines des prix.

"La profondeur du marché obligataire reste déprimée depuis le début de l'année, alors que les liquidités sont retirées du système", a-t-elle déclaré, citant la combinaison du resserrement monétaire, de l'inflation, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des plans de vente d'obligations de la Fed.

Un indicateur de l'ampleur de la volatilité sont les contrats à terme sur les obligations allemandes à 10 ans, qui affichent un écart quotidien moyen entre les prix les plus élevés et les plus bas qui est plus élevé que n'importe quelle année au cours des cinq dernières, selon les données de Refinitiv, alors que la volatilité des Bunds en mars était la plus élevée depuis 2020.

Le tableau est similaire sur le marché des 20 000 milliards de dollars du Trésor américain, ce qui, selon Steven Abrahams de la maison de courtage Amherst Pierpont, résulte du "retrait de liquidités à dessein" de la Fed.

"Il y a plus d'investisseurs qui ne sont pas sûrs de l'orientation de la courbe, ce qui a retiré une partie du capital du marché, et les traders le voient dans les mouvements plus rapides des rendements pendant la journée", a déclaré M. Abrahams.

Divers indices illustrent l'état de la liquidité du marché, l'analyse d'Abrahams montrant que la liquidité du Trésor est à son plus bas niveau depuis mars 2020.

Et un indicateur de Goldman Sachs basé sur des données provenant de plus de 30 marchés différents montre que les Treasuries sont en tête du récent resserrement de la liquidité.

Un autre indicateur de Cross-Border Capital, qui, selon le cabinet de conseil, devance les marchés de 6 à 12 mois, est à son plus bas niveau depuis trois ans.

SOYEZ PLUS PRUDENT

Une plus grande volatilité semble filtrer sur les marchés des devises, où le chiffre d'affaires quotidien moyen sur la paire de taux de change la plus négociée au monde, l'euro/dollar, est en baisse à 4 500 transactions sur la plateforme multi-négociants EBS, contre près de 6 000 en mars.

Une rotation plus faible peut augmenter la volatilité, avec une jauge des fluctuations attendues de l'euro sur un horizon d'un mois atteignant récemment des sommets de deux ans au-dessus de 12 %, selon les données de Refinitiv.

Cela laisse souvent les traders en difficulté pour exécuter des transactions plus importantes et peut amener un petit nombre de transactions à faire bouger les prix.

"Si vous regardez les écrans, ils sont relativement normaux. Mais nous savons que si quelqu'un veut négocier une grande taille, la profondeur (du marché) sera remise en question", a déclaré Chris Huddleston, PDG de la société de courtage FXD Capital à Londres, ajoutant que les transactions deviendront plus difficiles à mesure que les hausses de taux d'intérêt s'accélèrent.

Suhail Shaikh, CIO chez Fulcrum Asset Management à Londres, estime que la volatilité se situe déjà entre le 90e et le 95e percentile dans le contexte de l'histoire propre des classes d'actifs.

Mais la nervosité du marché s'explique en partie par le fait que "les responsables du risque font remarquer que la Fed a fait beaucoup de bruit à propos de la liquidité, ce qui n'est pas courant de la part de la Fed", a déclaré Shaikh.

"Nous passons donc de l'absence d'inquiétude à la prudence", a-t-il ajouté.