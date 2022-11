Analyse-Les turbulences du marché de l'énergie ébranlent le plan d'énergie verte de l'Europe

La guerre de la Russie contre l'Ukraine et l'interruption de l'approvisionnement en gaz sur lequel l'Europe comptait ont donné un caractère d'urgence à l'évolution de l'Union européenne vers une énergie sans carbone.

Elle négocie actuellement un objectif juridiquement contraignant visant à générer 45 % de l'énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030, contre 32 % actuellement et une capacité renouvelable d'environ 22 % en 2021.

Mais même si les 27 pays membres du bloc parviennent à un accord sur le plan, ils devront, pour l'appliquer, surmonter la hausse des coûts et les incertitudes liées aux réformes du marché de l'électricité déclenchées par la flambée des prix liée à la guerre en Ukraine.

Les prix de l'énergie ayant augmenté tous les coûts, y compris ceux des matériaux nécessaires aux infrastructures renouvelables, les modèles d'investissement fondés sur les bas prix de l'électricité produite par les énergies renouvelables sont remis en question.

"Cela change complètement la dynamique car vous devez vendre votre électricité à des prix beaucoup plus élevés, ce qui pourrait faire dérailler toute la transition énergétique", a déclaré David Swindin, directeur général de Cubico Sustainable Investments, un investisseur et développeur d'énergies renouvelables.

"Cette ère d'électricité bon marché à laquelle les gens se sont habitués est en train de changer, en particulier après l'Ukraine."

La semaine dernière, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), basée à Paris, a prévu que la réduction des exportations russes de combustibles fossiles stimulerait les investissements verts, mais elle a également déclaré que l'augmentation des coûts des technologies d'énergie propre "marque une rupture distincte avec les réductions régulières, et parfois spectaculaires, observées ces dernières années".

Selon les promoteurs, le coût de la construction de parcs éoliens a augmenté de 15 % dans certaines régions du monde au cours de l'année dernière.

La société portugaise EDP estime que le coût de développement des projets d'énergie renouvelable a augmenté de 5 à 15 %, en raison de la hausse des prix des produits de base tels que l'acier et l'aluminium, a déclaré le directeur général Miguel Stilwell d'Andrade à Reuters.

Les fabricants de turbines qui envisagent la perspective d'une forte demande mondiale ont augmenté les prix pour soutenir leurs marges.

La société danoise Vestas a déclaré dans ses rapports financiers qu'elle avait vendu des turbines terrestres au troisième trimestre, soit plus de 30 % de plus qu'au cours de la même période l'année dernière.

Le défi pour les projets européens s'est également accru après la promulgation en août de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, d'un montant de 430 milliards de dollars, qui prévoit des aides d'État pour les usines fabriquant des composants d'énergie renouvelable - ce que les responsables européens craignent de voir entraver les tentatives d'expansion de l'industrie nationale européenne.

PRIX RECORD, INCERTITUDE EXTRÊME

L'inflation galopante, alimentée par une énergie coûteuse, a conduit les gouvernements à chercher à plafonner les coûts énergétiques de gros et à envisager une réforme des marchés après des années de stabilité.

Le 29 août, le prix de gros de l'électricité allemande de base de première année a atteint un record de plus de 1 000 euros par mégawattheure (MWh). Les prix ont depuis reculé à environ 370 euros, mais restent plus du double de la même période il y a un an.

Ricardo Piñeiro, co-responsable de l'infrastructure chez le gestionnaire d'investissement durable Foresight, a déclaré que les mouvements des prix des matières premières pouvaient être gérés en utilisant des scénarios et des modélisations.

"C'est lorsque chaque variable est sujette à changement que cela crée un plus grand défi", a-t-il déclaré.

Le groupe de réflexion Bruegel estime que les gouvernements ont dépensé plus d'un demi-billion d'euros pour tenter de faire baisser les factures des ménages et des entreprises.

Pour aider à financer ces mesures, les pays de l'UE ont convenu le mois dernier d'écrémer temporairement les revenus excédentaires que les producteurs réalisent au-delà de 180 euros par mégawattheure (MWh) en vendant leur électricité sur le marché.

La Commission européenne, l'exécutif de l'UE, a déclaré que cette mesure avait été conçue pour garantir que les générateurs seraient toujours rentables et disposeraient de liquidités pour investir dans de nouveaux projets - étant donné que le coût d'exploitation des parcs éoliens et solaires est bien inférieur au plafond de 180 euros/MWh.

Même avec ce plafond, la Commission a déclaré que les arguments commerciaux en faveur de l'investissement dans les énergies renouvelables étaient solides.

Mais la disposition permet également aux pays de fixer leurs propres niveaux de plafonnement, qui, selon l'industrie, pourraient être beaucoup plus bas, ce qui pourrait compromettre les nouveaux projets.

"Les investisseurs devront attendre de voir à quel niveau les gouvernements fixent leurs plafonds nationaux et nous ne savons pas combien de temps cela prendra", a déclaré Christoph Zipf, directeur de la presse et de la communication du groupe industriel WindEurope.

Ignacio Galan, président exécutif d'Iberdrola, l'un des plus grands développeurs d'énergies renouvelables en Europe avec un plan d'investissement de 75 milliards d'euros pour 2020-2025, a déclaré que l'entreprise continuera à investir en Europe mais qu'il a soif de certitude.

"Nous devons obtenir des financements sur les marchés des actions et de la dette, et dans des moments complexes comme celui-ci, les investisseurs ont besoin de clarté et de stabilité", a-t-il déclaré.

PRÊT POUR UN AVENIR DÉCARBONÉ ?

Au-delà des solutions à court terme, l'UE prévoit une refonte majeure de son marché de l'électricité afin de découpler le prix de l'électricité du prix du gaz.

Dans le système actuel, le coût de production de l'électricité à partir de centrales au gaz fixe généralement le prix de gros de l'électricité, ce qui signifie que les producteurs d'énergie renouvelable, dont les coûts d'exploitation sont moindres, ont pu bénéficier de la vente d'électricité à des prix élevés bien qu'ils n'aient pas eu à acheter de combustibles coûteux.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dans une lettre adressée aux dirigeants des pays de l'UE en octobre que, d'ici la fin de l'année, la Commission présenterait ses idées pour rendre "notre marché de l'électricité adapté à un avenir plus décarboné".

Il est trop tôt pour dire si toute cette incertitude a fait sombrer des projets spécifiques.

Eurelectric, l'organisme européen du secteur de l'électricité, a toutefois déclaré que la combinaison de la réforme du marché, de l'inflation et de la montée en flèche des appels de marge - les dépôts en espèces que les entreprises doivent effectuer pour garantir leurs ventes d'électricité - découragerait les investissements indispensables.

"Cela fait fuir les investisseurs et les place devant cette question délicate : est-ce que j'investis ou est-ce que j'attends ?" a déclaré le Secrétaire général Kristian Ruby.