Analyse-Livre sterling : L'homme malade du monde des devises

Alors que la cinquième plus grande économie du monde est aux prises avec un cocktail particulièrement malsain de ralentissement de la croissance et d'inflation galopante, la devise britannique est devenue le moyen de choix pour exprimer une opinion négative. Les données officielles de mercredi ont montré que l'inflation a atteint un niveau record de 9 % en avril, soit plus de quatre fois l'objectif de 2 % de la Banque d'Angleterre, tandis que la pire crise du coût de la vie en Grande-Bretagne depuis trois décennies ne se résorbera pas avant la fin de l'année, selon un sondage Reuters.

Et bien que la BoE ait été la première des grandes banques centrales à relever ses taux d'intérêt en décembre, la trajectoire qu'elle prévoit pour l'avenir est bien moins abrupte que celle de certains de ses homologues mondiaux, dont la Réserve fédérale américaine.

Si les problèmes de l'économie britannique sont globalement similaires à ceux auxquels sont confrontés les autres décideurs, quelques facteurs uniques pèsent en outre sur la livre.

L'un d'eux est le potentiel d'un conflit commercial désordonné avec l'Union européenne si la Grande-Bretagne menace d'aller de l'avant avec une loi visant à annuler certaines parties d'un accord commercial post-Brexit pour l'Irlande du Nord.

Toute guerre commerciale prolongée menacerait de creuser davantage le déficit de la balance courante et, par conséquent, d'affaiblir la monnaie. Ensuite, il y a l'augmentation de la charge fiscale, qui a fait suite à des allégements temporaires massifs pour les secteurs en difficulté pendant la pandémie et qui a frappé les travailleurs et les employeurs déjà accablés par la flambée des factures d'énergie, ajoutant au frein à l'économie. "La probabilité d'une récession au Royaume-Uni est pratiquement garantie car l'économie est confrontée à trop de vents contraires", a déclaré Wouter Sturkenboom, responsable de la stratégie d'investissement pour la région EMEA et APAC chez Northern Trust Asset Management. Les marchés monétaires ne prévoient plus que 120 points de base de hausses de taux cumulées d'ici la fin de l'année, contre près de deux points de pourcentage complets pour la Fed. Même une Banque centrale européenne plus prudente devrait augmenter les taux d'intérêt de 108 points de base au cours de cette période.

Jane Foley, responsable de la stratégie FX chez Rabobank, déclare que les marchés ont réduit leurs prévisions de hausse des taux britanniques ces dernières semaines parce que les risques de récession ont augmenté. Les personnes interrogées dans le cadre d'un sondage Reuters attribuent une probabilité de 35 % à une récession d'ici un an.

Kaspar Hense, gestionnaire de portefeuille senior chez Bluebay Asset Management à Londres, a déclaré qu'il était à découvert sur la devise dans ses portefeuilles.

"La livre a les perspectives les plus faibles parmi toutes les principales devises, car la réticence de la banque centrale à augmenter les taux d'intérêt de manière agressive signifie qu'elle a le rendement ajusté à l'inflation le plus faible parmi ses rivales", a-t-il déclaré.

Alors que la guerre en Ukraine a ajouté plus de carburant aux pressions sur les prix, les attentes de croissance et la confiance des consommateurs britanniques ont dégringolé en raison de la flambée de l'inflation, du conflit prolongé et des inquiétudes quant à l'impact des blocages prolongés du COVID sur la croissance en Chine, troisième partenaire commercial de la Grande-Bretagne.

Les indices de Citibank qui mesurent le comportement des données économiques par rapport aux attentes sont plus bas pour la Grande-Bretagne que pour le reste de l'Europe ou les États-Unis, ce qui suggère des vents contraires économiques croissants à venir.

UN VIRAGE POUR LE PIRE

Cela suggère que tout cycle de hausse des taux britanniques sera de courte durée. En se basant sur l'écart entre les taux d'intérêt du marché à trois ans et à un an, les stratèges de HSBC prévoient que les taux d'intérêt atteindront un pic en juin 2023, pour atteindre 2,5 %, puis des réductions de taux suivront.

"Les perspectives des consommateurs se sont fortement détériorées, car la compression des revenus réels se fait durement sentir, ce qui rendra très difficile pour la Banque d'Angleterre de proposer des taux proches de ceux qui sont fixés sur le marché des taux à terme", a déclaré HSBC.

HSBC s'attend maintenant à ce que la livre termine l'année à 1,20 $, soit environ 8 % de moins que sa prévision antérieure de 1,30 $.

Mercredi, la livre s'échangeait à 1,24 $, en baisse de près de 8 % depuis le début de l'année et non loin du plancher de mai 2020, inférieur à 1,21 $, touché à nouveau la semaine dernière.

La transformation de la monnaie britannique en enfant-vedette des risques de stagflation auxquels est confrontée l'économie mondiale a été rapide.

Début décembre, les fonds spéculatifs pariaient encore contre le dollar et favorisaient la livre. Six mois plus tard, la situation s'est complètement inversée, avec le plus gros pari court sur la livre depuis plus de 2 ans et demi. Les perspectives restent sombres. Les inversions de risque à trois mois sur la livre sterling, qui mesurent le rapport entre les options de vente et d'achat, sont à leur plus haut niveau depuis un mois, tandis que les fluctuations de prix attendues se maintiennent près des plus hauts niveaux depuis deux ans.