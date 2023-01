Analyse-Lula affronte le penchant pro-Bolsonaro de l'armée brésilienne avec la carotte et le bâton

Samedi, Lula a renvoyé le commandant de l'armée pour ne pas avoir suivi les ordres de son gouvernement de démanteler un village de tentes de partisans de Bolsonaro qui réclamaient un coup d'État militaire et ont pris d'assaut les bâtiments du gouvernement le 8 janvier, selon une source gouvernementale.

Lula a remplacé le commandant par un autre général de l'armée qui, quelques jours plus tôt, avait été vu dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux haranguant ses troupes sur la nécessité de respecter le résultat des élections d'octobre au cours desquelles le gauchiste Lula a battu de justesse le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Dans une interview télévisée la semaine dernière, Lula a déclaré qu'il était convaincu que certaines parties des forces armées étaient complices de la prise d'assaut de Brasilia, la pire attaque contre les sièges du pouvoir au Brésil depuis la fin d'une dictature militaire de 21 ans en 1985.

"Je pensais que c'était le début d'un coup d'État. J'ai même eu l'impression que les gens suivaient les conseils que Bolsonaro leur avait donnés depuis longtemps", a déclaré Lula.

Lula a juré de traduire en justice toute personne impliquée, civile ou militaire, comme l'exige son Parti des travailleurs.

Mais lors d'une réunion vendredi avec les commandants des forces armées, Lula n'a pas évoqué l'attaque, selon un fonctionnaire du gouvernement qui a assisté à la réunion.

Au lieu de cela, il s'est concentré sur les ressources dont l'armée dit avoir besoin pour défendre la plus grande nation d'Amérique latine, en invitant des leaders industriels à la réunion pour discuter des investissements dans le matériel et la fabrication, selon un communiqué du ministère de la défense.

L'accent mis par Lula sur le développement industriel et les dépenses généreuses pour convaincre les sceptiques en uniforme fait écho à sa présidence de 2003 à 2010, soulignant sa volonté de construire des ponts avec les gradés de l'armée même si ses collègues gauchistes lui demandent de faire le ménage.

Les plans stratégiques des forces armées pour moderniser leurs équipements comprennent le développement d'un sous-marin à propulsion nucléaire sous contrat avec la société française Naval Group, une filiale de l'entrepreneur de défense Thales.

Pepe Rezende, expert en défense et ancien membre du personnel du Congrès chargé de la politique étrangère, a déclaré que la marine brésilienne recherchait des frégates supplémentaires construites avec la technologie allemande par une coentreprise entre ThyssenKrup AG et la société brésilienne Embraer SA.

L'armée de l'air veut acheter 26 chasseurs Gripen supplémentaires de Saab AB qui seront construits au Brésil via un transfert de technologie, et des fonds pour achever le développement du missile de croisière MTC-300, le missile Tomahawk brésilien d'une portée de 300 kilomètres, qui possède une version d'artillerie pour l'armée, a déclaré M. Rezende.

L'armée cherche à acheter des drones et des canons autopropulsés. Mais surtout, elle veut des véhicules blindés pour remplacer le Cascavel vieux de 50 ans, et est en pourparlers avec le consortium italien Iveco-Oto Melara, qui est détenu à 50 % par Leonardo, a-t-il dit.

LE GÉNIE HORS DE LA BOUTEILLE

Il n'est pas certain que l'achat massif de matériel militaire contribue à atténuer le sentiment pro-Bolsonaro au sein des forces armées.

Lula a demandé aux commandants de débarrasser les casernes de la politique, a déclaré à Reuters la source ayant connaissance de la question.

Les experts en défense et les analystes des risques politiques affirment que cela ne peut se faire du jour au lendemain, après quatre années au cours desquelles les officiers militaires ont gagné en importance et en salaires à des postes gouvernementaux sous Bolsonaro.

Parmi les manifestants réclamant un coup d'État devant le quartier général de l'armée à Brasilia figuraient des familles d'officiers militaires occupant des postes gouvernementaux.

Oliver Stuenkel, du groupe de réflexion de la Fondation Getulio Vargas à Sao Paulo, a déclaré à Reuters que Lula a dû remplacer le commandant de l'armée après que les médias ont fait état de son insubordination, par nécessité politique, car il fait face à la pression du public pour faire quelque chose au sujet des sympathies pro-Bolsonaro dans l'armée.

"Le gouvernement n'est pas prêt à faire plus que cela pour éliminer les éléments antidémocratiques de l'armée et s'attaquer aux nombreux squelettes dans le placard des forces armées", a déclaré Stuenkel.

La dictature militaire brésilienne a cédé le pouvoir à un gouvernement civil en 1985, mais les officiers individuels n'ont jamais été jugés pour des violations des droits de l'homme comme en Argentine et au Chili, de sorte que les forces armées ont toujours le sentiment d'avoir leur mot à dire dans la gestion du pays, a ajouté Stuenkel. Réformer cette relation prendrait du temps et des efforts qui détourneraient l'attention de l'objectif principal de Lula, à savoir la réduction de la pauvreté et des inégalités, a-t-il déclaré.

"Lula veut que cela disparaisse le plus vite possible", a-t-il ajouté. "Commencer à punir les membres des forces armées pour ce qui s'est passé est peut-être légalement la bonne chose à faire, mais politiquement, cela ouvrirait une boîte de Pandore."

Le ministre de la Défense Jose Mucio, un politicien conservateur dont la nomination a été bien accueillie par les forces armées, a cherché à dissuader Lula de prendre des mesures sévères qui contrarieraient les militaires, a déclaré Paulo Kramer, un professeur de l'Université de Brasilia qui étudie l'armée.

Mais la méfiance à l'égard du Parti des travailleurs de Lula s'est enracinée dans une force militaire encore formée aux doctrines de sécurité nationale de la guerre froide, a déclaré Andre Cesar du cabinet de conseil Hold Assessoria Legislativa.

"Il est impossible de remettre le génie dans la bouteille, car les relations entre l'armée et un gouvernement de gauche seront toujours tendues", a-t-il déclaré.