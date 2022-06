Analyse-Monsieur Exit ou Monsieur BOJ ? La course au poste de directeur de la banque centrale du Japon s'intensifie

En tant qu'anciens gouverneurs adjoints et gouverneurs en exercice, Hiroshi Nakaso et Masayoshi Amamiya ont une grande expertise des affaires de la banque centrale, ce qui fait d'eux une paire de mains sûres pour guider une future sortie des taux d'intérêt ultra-bas, aussi lointaine soit-elle.

Longtemps présentés comme les favoris dans la course à la direction de la BOJ, ni l'un ni l'autre ne se précipiterait dans un resserrement de la politique monétaire étant donné la fragilité de l'économie japonaise et la nécessité de maintenir bas le coût du financement de son énorme dette publique, affirment cinq responsables politiques anciens et actuels qui ont travaillé avec ou sous leurs ordres.

Mais les deux hommes pourraient ne pas être d'accord sur la date à laquelle la BOJ devrait revenir sur un cadre complexe de politiques combinant d'énormes achats d'actifs, des taux d'intérêt négatifs à court terme et un plafond de rendement de 0 %, ce qui fait du Japon une exception dans la course mondiale à la hausse des taux, disent-ils.

"Nakaso appartient à un camp qui pense que les banques centrales ne devraient pas intervenir trop profondément sur les marchés, tandis qu'Amamiya semble plus flexible", a déclaré Nobuyasu Atago, un ancien fonctionnaire de la BOJ qui est maintenant économiste en chef chez Ichiyoshi Securities.

"La principale différence réside dans leurs points de vue sur la mesure dans laquelle les banques centrales doivent repousser les limites de la politique monétaire."

La sélection par le Premier ministre Fumio Kishida d'un successeur au gouverneur de la BOJ Haruhiko Kuroda, dont le mandat se termine en avril de l'année prochaine, devrait s'intensifier après l'élection de la chambre haute en juillet.

Une victoire du parti au pouvoir, qui semble presque certaine en raison de la faiblesse de l'opposition, consoliderait l'emprise de M. Kishida sur le pouvoir et lui permettrait de différencier ses politiques de la stimulation économique "Abenomics" de l'ancien premier ministre Shinzo Abe.

Cela pourrait jouer en faveur de Nakaso, qui a critiqué Abenomics comme ayant été trop dépendant de la politique monétaire et a averti à plusieurs reprises du coût d'un assouplissement prolongé.

Dans un livre récemment publié, Nakaso a exposé en détail comment la BOJ pourrait mettre fin à la politique d'ultra-assouplissement : Augmenter les intérêts payés sur les réserves excédentaires des institutions financières, cesser de réinvestir l'argent des obligations lorsqu'elles arrivent à échéance, et réduire progressivement le bilan de la banque à des niveaux où les fonctions du marché se rétablissent.

"Si le public accepte davantage la hausse des prix, les taux d'intérêt subiront une pression à la hausse et permettront à la BOJ de normaliser sa politique monétaire", a-t-il déclaré à Reuters.

Nakaso est actuellement président du Daiwa Institute of Research, un groupe de réflexion privé.

GRAPHIQUE : Les colombes et les faucons

En revanche, Amamiya, en tant que bras droit de Kuroda, a toujours prêché la nécessité de maintenir les taux ultra-bas pour soutenir la croissance, même si cela signifiait grever les marges des institutions financières et drainer la liquidité du marché.

Contrairement à Nakaso, dont la carrière est centrée sur les affaires internationales et les marchés, Amamiya a passé la plupart de ses années à la BOJ à rédiger des idées de politique monétaire. Il est connu pour avoir été le maître d'œuvre de nombreuses mesures d'assouplissement monétaire non conventionnelles qui lui ont valu le surnom de "M. BOJ".

UNE TÂCHE ÉNORME

Bien sûr, Kishida pourrait opter pour un cheval noir sans expérience en matière de politique monétaire. L'incertitude quant aux perspectives économiques et inflationnistes pourrait influencer l'orientation de la politique monétaire dans un sens ou dans l'autre, quel que soit le candidat à la tête de la BOJ.

Certains analystes mettent également en garde contre le fait de considérer Amamiya comme une colombe de la politique monétaire. Dans un discours prononcé en 2017, il a fait état de "nombreuses critiques et voix préoccupées" par le risque que la politique de plafonnement des rendements de la BOJ la contraigne à financer la dette publique et rende difficile une future sortie de la politique ultra-libre.

En tant que cadre supérieur de la BOJ, M. Amamiya a joué un rôle clé dans le déplacement de l'objectif politique de la BOJ en 2016 vers les taux d'intérêt plutôt que vers le rythme de l'impression monétaire - libérant la banque de l'obligation d'acheter des obligations à un rythme déterminé.

Il a également été profondément impliqué dans une révision de la politique l'année dernière, lorsque la BOJ a abandonné sa promesse d'acheter des actifs risqués de manière agressive.

"Si nécessaire, il peut facilement changer de cap, car c'est un pragmatique, plutôt que quelqu'un qui s'accroche à des convictions sur la voie que la BOJ devrait suivre", a déclaré l'une des sources à propos d'Amamiya.

"Une chose est sûre, quel que soit le titulaire du poste, il devra faire face à l'énorme tâche de démêler les mesures de relance de Kuroda", a déclaré Atago d'Ichiyoshi Securities.