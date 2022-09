Analyse - Pas de répit pour les marchés meurtris alors que la Fed annonce des taux plus élevés à plus long terme.

La Fed a relevé les taux de 75 points de base et a indiqué que son taux directeur augmenterait de 4,4 % d'ici la fin de l'année et atteindrait 4,6 % d'ici la fin de 2023, une trajectoire plus abrupte et plus longue que ce que les marchés avaient prévu.

Selon les investisseurs, cette trajectoire agressive laisse présager une plus grande volatilité des actions et des obligations au cours d'une année qui a déjà vu des marchés baissiers dans les deux classes d'actifs, ainsi que des risques que le resserrement de la politique monétaire plonge l'économie américaine dans une récession.

"La réalité s'installe pour les marchés en ce qui concerne les messages de la Fed et la poursuite de ce programme visant à faire monter les taux pour les amener en territoire restrictif", a déclaré Brian Kennedy, gestionnaire de portefeuille chez Loomis Sayles. "Nous ne pensons pas avoir encore vu le pic des rendements étant donné que la Fed va continuer à agir ici et que l'économie continue à se maintenir."

Les fonds de Kennedy continuent de se concentrer sur les bons du Trésor à court terme et détiennent des niveaux "élevés" de liquidités, car il s'attend à ce que les rendements des obligations à court et à long terme augmentent de 50 à 100 points de base avant d'atteindre un pic.

Les actions ont plongé après la réunion de la Fed, le S&P 500 perdant 1,7 %. Les rendements obligataires, qui évoluent en sens inverse des prix, ont grimpé en flèche, le rendement à deux ans dépassant les 4 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 2007 et le rendement à 10 ans atteignant 3,640 %, le plus haut niveau depuis février 2011. La courbe de rendement est ainsi devenue encore plus inversée, un signal de récession imminente.

Le S&P 500 est en baisse de 20 % cette année, tandis que les bons du Trésor américain ont connu la pire année de leur histoire. Ces baisses sont intervenues alors que la Fed a déjà resserré les taux de 300 points de base cette année.

"Les actifs plus risqués vont probablement continuer à lutter car les investisseurs vont se retenir et être un peu plus défensifs", a déclaré Eric Sterner, directeur des investissements d'Apollon Wealth Management.

La hausse des rendements des obligations d'État américaines devrait continuer à atténuer l'attrait des actions, selon M. Sterner.

"Certains investisseurs pourraient regarder les marchés d'actions et dire que le risque n'en vaut pas la peine, et ils pourraient déplacer davantage leurs investissements du côté des revenus fixes", a-t-il dit. "Nous pourrions ne pas voir des rendements aussi forts sur les marchés d'actions à l'avenir, maintenant que les taux d'intérêt ont été quelque peu normalisés."

Les rendements :

En effet, le ratio cours/bénéfice moyen à terme du S&P 500 était d'environ 14 en 2007, la dernière fois que le taux des fonds fédéraux était à 4,6 %. Ce chiffre est à comparer avec un ratio cours/bénéfice à terme d'un peu plus de 17 aujourd'hui, ce qui suggère que les actions pourraient avoir encore à baisser avec la hausse des taux.

"Powell trace une ligne dans le sable et reste très engagé dans la lutte contre l'inflation et n'est pas aussi inquiet des retombées sur l'économie à ce stade", a déclaré Anders Persson, directeur des investissements des revenus fixes mondiaux chez Nuveen. "Nous avons plus de volatilité devant nous et le marché devra se réinitialiser à cette réalité."

PENSER DE MANIÈRE TRÈS CONSERVATRICE

Les investisseurs se sont rués sur des actifs tels que les liquidités cette année, car ils cherchent un refuge contre la volatilité du marché, tout en voyant une opportunité d'acheter des obligations après la déroute du marché.

Beaucoup pensent que les rendements élevés sont susceptibles de rendre ces actifs attrayants pour les investisseurs en quête de revenus dans les mois à venir. La forme de la courbe de rendement du Trésor, où les taux à court terme se situent au-dessus des taux à plus long terme, incite également à la prudence. Connu sous le nom de courbe de rendement inversée, ce phénomène a précédé les récessions passées.

"Nous essayons essentiellement de déterminer l'orientation de la courbe", a déclaré Charles Curry, directeur général, gestionnaire de portefeuille principal des titres à revenu fixe américains chez Xponance, qui a indiqué que son fonds a adopté une approche "très conservatrice" et possède plus de bons du Trésor que par le passé.

Peter Baden, CIO de Genoa Asset Management et gestionnaire de portefeuille de US Benchmark Series, une collection de produits ETF du Trésor américain, a déclaré que les rendements plus élevés à l'extrémité courte de la courbe de rendement du Trésor étaient attrayants. Dans le même temps, les risques croissants de récession ont également renforcé l'attrait des obligations à plus longue échéance.

Il a comparé la position de Powell sur l'inflation à celle de l'ancien président de la Fed, Paul Volcker, qui a dompté la hausse des prix à la consommation au début des années 1980 en resserrant radicalement la politique monétaire.

"(Powell) dit que nous ferons ce qu'il faut. Ils doivent freiner la demande et la remettre en phase avec l'offre. C'est leur moment Paul Volcker", a-t-il déclaré.