Analyse : Pourquoi Twitter a ignoré le "trolling" d'Elon Musk

Ce ne sont là que quelques-uns des tweets d'Elon Musk au cours des quatre derniers jours, dont le point culminant a été la suggestion du directeur général de Tesla Inc., lors d'une conférence à Miami lundi, que son accord de 44 milliards de dollars pourrait être renégocié à un prix inférieur.

Twitter estime que les commentaires de Musk ont enfreint les conditions de non-dénigrement de son accord d'achat de Twitter, selon des personnes connaissant bien le dossier.

Pourtant, la société basée à San Francisco n'a engagé aucune action en justice contre Musk pour ce qu'elle considère comme son "trolling" de l'accord, et ne prévoit de le faire que s'il n'accomplit pas les tâches nécessaires à la conclusion de la transaction, ont déclaré les sources.

L'une des sources impliquées dans la transaction a ajouté que Twitter essayait de "bloquer le bruit".

Les représentants de Musk ont continué à collaborer avec Twitter, selon les sources. Ils ont préparé des informations à soumettre aux régulateurs et - s'ils continuent à coopérer - Twitter prévoit de déposer sa déclaration de procuration, qui exposera à ses actionnaires la manière dont l'accord a été conclu, dès cette semaine, ont ajouté les sources.

Dans le même temps, certains cadres et conseillers de Twitter craignent que Musk ne soit en train de préparer le terrain pour renégocier l'accord et se préparent à défendre l'accord devant les tribunaux, selon les sources. Ils ont souligné que les commentaires de Musk sur l'accord sont de plus en plus négatifs.

"Plus je pose de questions (sur la question des comptes spam), plus mes inquiétudes grandissent", a déclaré Musk lors de la conférence de Miami lundi.

Les sources ont demandé à ne pas être identifiées car elles discutaient de la planification confidentielle de l'accord. Les représentants de Twitter et de Musk n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Certains des dirigeants de Twitter ne sont pas restés indifférents aux commentaires de Musk. M. Agrawal a pris la parole sur Twitter lundi pour défendre la méthode utilisée par la société pour comptabiliser les comptes de spam, tandis que le président de Twitter, Bret Taylor, a tweeté vendredi que "nous restons attachés à notre accord".

L'action Twitter a clôturé la séance de lundi à 37,39 $, soit 5 % de moins que son cours avant que Musk ne révèle le 4 avril qu'il avait amassé une participation dans l'entreprise, et 31 % de moins que le prix de l'accord de 54,20 $ par action. Cela indique que les investisseurs jugent très probable que Musk se retire ou renégocie l'accord à un prix inférieur.

Twitter continue de fournir à Musk des informations sur les comptes de spam, ont indiqué les sources. Musk a droit à ces données dans le cadre de son projet de posséder Twitter selon les termes de son accord avec la société.

Musk a remis en question l'exactitude des informations publiques de Twitter dans lesquelles la société a déclaré que ces comptes représentent "bien moins de 5%" de sa base d'utilisateurs. Twitter a précisé qu'il s'agissait d'une estimation.

Des chercheurs indépendants ont estimé que 9 à 15 % des millions de profils Twitter sont des bots. Musk a déclaré lundi qu'il soupçonne qu'ils représentent au moins 20 % des utilisateurs de Twitter.

L'une des préoccupations qui pèsent sur Twitter au moment où elle partage des informations avec Musk est qu'il pourrait violer son accord de non-divulgation avec la société et partager des informations confidentielles sur sa plate-forme et ses utilisateurs, a déclaré l'une des sources. Musk a fait valoir que Twitter doit rendre publiques davantage d'informations sur le fonctionnement de sa plateforme.

RENONCIATION À LA DILIGENCE RAISONNABLE

Musk, la personne la plus riche du monde, a renoncé à la diligence raisonnable lorsqu'il a accepté d'acheter Twitter le 25 avril, dans le but d'amener la société basée à San Francisco à accepter sa "meilleure et dernière offre".

Depuis lors, les valeurs technologiques ont plongé au milieu des inquiétudes des investisseurs concernant l'inflation et le ralentissement économique.

Musk est contractuellement obligé de payer à Twitter une indemnité de rupture d'un milliard de dollars s'il ne conclut pas l'accord. Mais le contrat contient également une clause d'"exécution spécifique" qu'un juge peut invoquer pour forcer Musk à conclure l'accord.

Dans la pratique, les acquéreurs qui perdent un procès pour exécution spécifique ne sont presque jamais contraints de conclure une acquisition et négocient généralement un règlement monétaire avec leurs cibles.

Wedbush Securities a qualifié d'"excuse de chien battu" le fait que Musk invoque les comptes de spam pour mettre l'accord en suspens, étant donné que la société faisait la même déclaration à ce sujet depuis son entrée en bourse en 2013.

"La dure réalité pour Twitter est qu'aucun autre soumissionnaire stratégique/financier ne s'approchera de cette transaction et Musk le sait", ont écrit les analystes de Wedbush.