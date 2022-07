Analyse : Pourquoi le "Car Thing" de Spotify était destiné au cimetière du matériel informatique.

Le premier service de streaming audio au monde a annoncé mercredi qu'il abandonnait l'appareil, cinq mois seulement après qu'il soit devenu disponible pour tous les utilisateurs aux États-Unis. Ce faisant, Spotify est devenu la dernière entreprise de technologie logicielle à trébucher dans une tentative de construction de matériel.

Spotify a déprécié un investissement de 31 millions de dollars dans le dispositif, qui visait à augmenter le nombre d'utilisateurs qui écoutent de la musique ou des podcasts lorsqu'ils sont en voiture. Cependant, la société a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de vendre suffisamment d'appareils à un prix suffisamment élevé pour justifier l'investissement.

"Nous n'arrivons tout simplement pas à atteindre un profil économique attractif", a déclaré Daniel Ek, PDG de Spotify, à Reuters. "Nous avons donc décidé de mettre fin à ce programme à la lumière de ce constat."

Car Thing était une chaîne stéréo de nouvelle génération conçue pour diffuser la musique et les podcasts de Spotify depuis le téléphone de l'utilisateur via le système audio de la voiture. Après avoir dévoilé des essais en mai 2019, Spotify a testé l'appareil avec un petit groupe de personnes en avril 2021, puis l'a diffusé plus largement en février de cette année.

Spotify n'est pas le premier éditeur de logiciels à chercher à étendre sa relation avec les utilisateurs dans le monde physique par le biais d'appareils.

Google, d'Alphabet Inc, a été l'une des premières sociétés de logiciels à s'aventurer dans des expériences matérielles avec quelques échecs majeurs, notamment les Google Glass - un dispositif Android portable ressemblant à des lunettes, qui affichait des informations dans le champ de vision de l'utilisateur.

Snap Inc a mis au rancart ses Spectacles originales, des lunettes de soleil à 130 $ qui transmettaient des vidéos directement à l'application SnapChat, en 2017. Elle a annoncé un nouveau type de Spectacles l'année dernière, doté de la réalité augmentée.

Facebook de Meta Platforms Inc prévoit d'arrêter la production d'une version grand public d'un dispositif de vidéoconférence baptisé Portal, pour se concentrer sur le marché des entreprises. Elle a également déçu les gens avec son téléphone sorti en 2013 en partenariat avec HTC. Il a été lancé avec des panoramas mitigés, les critiques soulevant des problèmes de confidentialité.

Le vice-président de la recherche d'IDC, Frank Gillett, a déclaré qu'il ne se souvenait pas qu'une entreprise de contenu ait réussi sa transition vers le matériel.

En revanche, un fabricant de matériel comme Apple Inc. a pu lancer des services de musique et de vidéo en s'appuyant sur son système d'exploitation et sur la relation qu'il entretient avec les consommateurs.

"Quand ils ont créé l'iPod, ils avaient des gens dans l'écosystème", a déclaré Gillett, ajoutant que le lancement d'un appareil sans une telle infrastructure "est extrêmement difficile."

Alors que Spotify domine le créneau du streaming musical, la création d'un appareil pour la voiture le place dans une arène concurrentielle avec des appareils comme Apple CarPlay et Android Auto - qui bénéficient tous deux du soutien de leurs propres écosystèmes composés de milliards d'appareils.

Spotify a déclaré que son appareil n'était pas conçu pour défier ces systèmes de divertissement, mais plutôt pour offrir un moyen plus facile à ses utilisateurs - en particulier ceux qui possèdent un ancien modèle de voiture - d'écouter de la musique ou des podcasts.

Cependant, Car Thing n'avait pas les fonctionnalités des autres appareils d'infodivertissement, de la navigation à la prise d'appels, ce qui rendait plus difficile de justifier le besoin d'un appareil uniquement pour la musique. Il exigeait également que les auditeurs gratuits passent à un abonnement premium.

Le directeur financier de Spotify, Paul Vogel, a déclaré mercredi aux investisseurs qu'en plus des difficultés liées à la fixation des prix, l'inflation avait fait grimper le coût des composants et qu'une pénurie de puces rendait l'obtention de pièces plus difficile.

Tim Bajarin, analyste chevronné en électronique grand public chez Creative Strategies, a déclaré que les consommateurs sont réticents à ajouter des appareils à leur voiture alors que 98 % des nouvelles voitures aux États-Unis sont livrées avec le système CarPlay d'Apple déjà installé.

"Je me souviens avoir pensé : 'C'est mort dans l'eau'", a déclaré Bajarin.