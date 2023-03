La proposition de budget du président américain Joe Biden, publiée jeudi, prévoit une expansion spectaculaire du filet de sécurité fédéral pour les enfants et les familles. Contrairement aux programmes destinés aux Américains plus âgés, cette proposition a peu de chances d'être adoptée.

Les collègues démocrates de Joe Biden soutiennent largement ses propositions axées sur la famille : Crédits d'impôt, enseignement préscolaire gratuit, subventions pour la garde d'enfants et congés familiaux rémunérés.

Mais les démocrates n'ont pas réussi à les faire passer dans la loi lorsqu'ils contrôlaient les deux chambres du Congrès l'année dernière, et les républicains qui contrôlent maintenant la Chambre des représentants envisagent de réduire fortement les programmes existants en faveur de la famille.

D'après une analyse de Reuters, les programmes familiaux proposés par Mme Biden représenteraient un coût total de 1 600 milliards de dollars sur dix ans, soit environ 2 % de l'ensemble des dépenses fédérales, une proposition que le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a qualifiée jeudi de "totalement dépourvue de sérieux".

Ce montant serait dérisoire par rapport aux 31 800 milliards de dollars consacrés à la sécurité sociale et à Medicare, les régimes de retraite et de santé pour les personnes âgées de plus de 65 ans, selon le budget de M. Biden.

Le budget de M. Biden prévoit que ces deux programmes représenteront 42 % des dépenses fédérales en 2033, contre 34 % aujourd'hui.

Cependant, les républicains et les démocrates ont déclaré que toute réduction de l'un ou l'autre de ces programmes était exclue, alors qu'ils se préparent à des négociations difficiles en vue de relever le plafond de la dette nationale, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars cette année.

"Je vous garantis que je protégerai la sécurité sociale et l'assurance-maladie", a déclaré Joe Biden lors d'un rassemblement à Philadelphie jeudi.

C'est une question de bon sens politique. Les propositions républicaines visant à réduire ces deux programmes se sont heurtées à une résistance farouche de la part des démocrates et des groupes d'intérêt au cours des vingt dernières années. Même les efforts modestes visant à les limiter, par exemple en ajustant le mode de calcul des augmentations de prestations, n'ont abouti à rien au Congrès.

L'association 60 Plus, un groupe conservateur qui avait soutenu la proposition du président George W. Bush de privatiser partiellement la sécurité sociale, estime aujourd'hui que le programme devrait être maintenu en l'état.

Les parlementaires ont des raisons de se méfier : Les Américains âgés sont plus enclins à voter que leurs homologues plus jeunes, les données du Bureau du recensement montrant que 76 % des électeurs âgés de 65 à 74 ans ont voté lors des élections de 2020, soit environ 10 points de pourcentage de plus que la population dans son ensemble.

Une présentation du Congressional Budget Office (bureau du budget du Congrès) non partisan aux parlementaires mercredi a exposé des options pour lutter contre le déficit et a prévu que les réductions de dépenses auraient un effet nettement moins important sur le déficit que l'augmentation des collectes d'impôts.

Le projet de budget de M. Biden prévoit un déficit de 1 700 milliards de dollars pour l'année fiscale en cours. Les républicains n'ont pas encore présenté leur propre budget, mais nombre d'entre eux réclament une forte réduction des dépenses intérieures.

DÉPART ANTICIPÉ : RÉDUIRE OU AUGMENTER ?

L'une des propositions du Comité d'étude républicain conservateur prévoit la suppression progressive, sur une période de dix ans, du programme préscolaire Head Start destiné aux familles à faibles revenus.

Un autre plan diffusé par Russell Vought, qui a été directeur du budget de l'ancien président Donald Trump, réduirait immédiatement Head Start de 50 %.

M. Biden, en revanche, augmenterait le financement de Head Start de 9 % l'année prochaine.

Sa proposition fait suite à une vague de dépenses liées à la pandémie de COVID-19, notamment des crédits d'impôt pour les enfants et des prestations élargies pour les programmes de lutte contre la pauvreté, qui, selon les analystes, ont permis d'atteindre un taux de pauvreté infantile de 5,2 % en 2021, soit un niveau record.

Ce crédit d'impôt a expiré à la fin de l'année 2021. S'il était rétabli, il coûterait au gouvernement 259 milliards de dollars au cours du prochain exercice fiscal, soit 4 % des dépenses fédérales totales.

Selon un rapport publié en 2022 par le groupe de réflexion Urban Institute, les dépenses fédérales consacrées aux enfants devraient passer de 9,4 % du budget en 2021 à 6,4 % dans les années à venir, l'augmentation des dépenses liées aux prestations absorbant une part de plus en plus importante du budget.

Elaine Maag, qui a participé à la rédaction de ce rapport, a déclaré que les parlementaires ne tiennent généralement pas compte du fait que les programmes de protection sociale destinés aux enfants peuvent avoir des retombées positives plus tard, telles que des taux d'obtention de diplômes plus élevés et une meilleure santé physique.

"Nous ne pensons généralement pas aux avantages de ces investissements dans l'enfance, nous ne pensons qu'à l'aspect financier", a-t-elle déclaré. "Si nous pensions davantage aux avantages, nous pourrions investir davantage dans les enfants.