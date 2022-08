Analyse - Ramaphosa est sur le fil du rasoir alors que les crises stimulent la course à la direction.

Alors que les nuages s'amoncellent, les analystes et les initiés du parti affirment que sa meilleure chance de survie est que de nombreux membres du Congrès national africain au pouvoir le considèrent comme le candidat le moins contestable - tant pour les investisseurs que pour les électeurs - lors des élections de 2024, qui pourraient voir le parti perdre sa majorité parlementaire pour la première fois depuis la fin de la domination de la minorité blanche il y a près de trois décennies.

Les membres de l'ANC choisiront leur chef de parti, et donc le candidat à la présidence, en décembre. Mais les lignes de bataille se dessinent dès à présent, les blocs de pouvoir se regroupant autour des candidats lors des rassemblements pour élire les responsables provinciaux du parti, et lors d'une conférence politique nationale le week-end dernier.

Les challengers comprennent l'ancien ministre de la santé Zweli Mkhize, la ministre du tourisme Lindiwe Sisulu et Duduzane Zuma, fils de l'ancien président Jacob Zuma.

"Elle est sévèrement entamée, mais (Ramaphosa) conserve encore plus de confiance que les autres leaders politiques alternatifs", a déclaré Susan Booysen, directrice de recherche à l'Institut Mapungubwe de réflexion stratégique. "Les alternatives devront montrer qu'elles ont de la crédibilité".

L'ANC n'a jamais été aussi impopulaire.

Eskom, la compagnie d'électricité publique en difficulté, a imposé ses pires coupures de courant depuis plus de deux ans. La mauvaise prestation de services a vu le soutien de l'ANC lors des scrutins municipaux de novembre passer sous la barre des 50 % pour la première fois.

Une vague de pillages il y a un an et des fusillades de masse en juillet ont mis en évidence les échecs de la police et les inégalités de richesse béantes.

Et un cambriolage de 4 millions de dollars dans la ferme privée de Ramaphosa en juin a soulevé des questions sur sa grande richesse - étrange pour un leader qui a gagné son ticket sur une promesse de nettoyer la corruption endémique.

Quatre initiés de l'ANC ont déclaré que les rivaux de Ramaphosa sont à des degrés divers alliés à la faction de son prédécesseur Jacob Zuma, dont la victoire serait perçue comme un revers par les investisseurs dans l'économie la plus industrialisée d'Afrique. Une enquête judiciaire sur la corruption a mis en évidence une corruption systémique pendant le mandat de Zuma, de 2009 à 2018 ; il nie avoir commis des actes répréhensibles.

La faction de Zuma a récemment pris la tête du parti dans les bastions de l'ANC de Mpumalanga et Kwazulu-Natal, réduisant ainsi la base du pouvoir provincial de Ramaphosa.

Certains membres de l'ANC sont également favorables au vice-président David Mabuza, qui n'a pas dit qu'il se présenterait, mais qui prendrait automatiquement la relève si Ramaphosa était évincé prématurément.

DES NUAGES QUI S'AMONCELLENT

Ramaphosa a agi de manière décisive contre le COVID-19 en 2020 - en imposant certaines des restrictions les plus sévères au monde et en étendant la protection sociale pour prévenir la faim - mais il a tergiversé sur d'autres questions politiques litigieuses. Il a fallu plus de deux ans à son gouvernement pour commencer à mettre en œuvre des plans visant à acheter davantage d'électricité à des producteurs privés et à réduire la dépendance à l'égard d'Eskom, un processus truffé de retards.

"Il est pris entre la paranoïa et la paralysie. Il est indécis et passe d'une chose à l'autre", a déclaré Ebrahim Fakir de l'Institut de recherche socio-économique Auwal d'Afrique du Sud.

La police enquête sur l'origine des millions de dollars de billets de banque étrangers volés dans la ferme privée de Ramaphosa pour des irrégularités fiscales ou de contrôle des changes. Il affirme que les fonds proviennent de la vente de gibier et a salué l'enquête.

"Ramaphosa est dans une position très faible à cause de ces devises étrangères trouvées chez lui", a déclaré Moeletsi Mbeki, vice-président de l'Institut sud-africain des affaires internationales et frère de l'ex-président Thabo Mbeki. "Il doit rendre compte de la raison pour laquelle (elle) n'était pas ... à la banque".

Lors de la conférence politique, Ramaphosa a affronté les alliés de Zuma en faisant valoir que le parti devrait suspendre une règle selon laquelle tout fonctionnaire accusé de crimes doit se retirer pendant l'enquête.

La règle du "step-aside" empêche le secrétaire général suspendu de l'ANC, Ace Magashule, de défier Ramaphosa après avoir été accusé de corruption. Mais elle pourrait venir hanter le président s'il est lui-même accusé.

LES CHALLENGERS DE RAMAPHOSA

N'importe lequel de ses challengers probables susciterait les craintes des investisseurs de "ramener l'Afrique du Sud à un endroit plus difficile", a déclaré Razia Khan, responsable de la recherche pour l'Afrique et le Moyen-Orient chez Standard Chartered.

Mkhize a été suspendu il y a un an suite à des allégations selon lesquelles son département aurait irrégulièrement attribué des contrats liés au COVID-19 à d'anciens associés. Il n'a pas répondu à une demande de commentaire, mais nie tout acte répréhensible.

Mabuza a eu du mal à se débarrasser des allégations - qu'il nie - d'appels d'offres irréguliers pour un stade de la Coupe du monde 2010 et de liens avec des assassinats politiques. Sa porte-parole n'a pas fait de commentaire.

Sisulu a soutenu Zuma tout au long de l'enquête sur les pots-de-vin. Il "est un leader apprécié et respecté de l'ANC", a déclaré son porte-parole Steve Motale.

Duduzane Zuma - connu pour ses costumes de marque, ses fêtes sur des bateaux rapides à Dubaï et l'écrasement de sa Porsche dans un taxi minibus en 2014 - fait l'objet d'une enquête aux côtés de son père pour corruption présumée.

"Je me suis présenté à chaque fois et j'ai plaidé non coupable", a-t-il déclaré à Reuters. "Je suis jeune de cœur. Si je veux sauter sur un jet ski ou un quad ou un avion privé, cela ne devrait pas être un problème. J'ai travaillé dur."

Si l'ANC perd sa majorité parlementaire, cela pourrait contraindre le parti à une coalition malaisée. Plusieurs délégués de la conférence ont déclaré à Reuters qu'ils considéraient toujours Ramaphosa comme leur meilleure chance.

"Je ne vois pas d'autre personne qui puisse rivaliser avec lui", a déclaré à Reuters le ministre de l'Intérieur Aaron Motsoaledi.

Certains analystes sont d'accord.

"Retirer Ramaphosa serait une mission suicide. Il est ce qui a ralenti leur déclin", a déclaré l'auteur et analyste politique Ralph Mathekga. "Il est le plus éligible, et ... peut aider le parti à survivre".