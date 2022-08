Analyse-Sanofi sous pression pour relancer son portefeuille de médicaments

FRANCFORT, 22 août (Reuter) - La récente déroute boursière de Sanofi, pénalisé par l'arrêt de deux essais cliniques et des craintes concernant les poursuites judiciaires aux États-Unis autour du Zantac, renforce la pression sur le groupe français pour qu'il relance son portefeuille de médicaments.

L'arrêt, mercredi dernier, du programme de développement clinique de l'amcenestrant, traitement oral de certains cancers du sein qui présentait un fort potentiel commercial, a aggravé les pertes causées quelques jours auparavant par la perspective de poursuites judiciaires visant le Zantac aux États-Unis.

Sanofi a procédé en 2019 au retrait des marchés américain et canadien du Zantac, un traitement contre l'acidité gastrique contaminé par une impureté potentiellement cancérigène. Les craintes de voir des poursuites judiciaires aboutir à des décisions coûteuses - le premier procès doit s'ouvrir le 22 août - ont fait chuter le cours de l'action de 14% depuis le 10 août. Le groupe pharmaceutique a de son côté réaffirmé dans un communiqué "la sécurité de ce médicament".

Le directeur financier de Sanofi, Jean-Baptiste de Chatillon, croit cependant en un futur rebond de l'action en raison de "l'incroyable déconnexion entre les fondamentaux de l'entreprise et sa valorisation", a-t-il déclaré mercredi à Reuters .

Il a notamment cité les candidats-médicaments toujours en cours de développement ainsi que les solides performances financières du Dupixent, le traitement phare de Sanofi de l'eczéma et de l'asthme.

"La croissance sera à nouveau alimentée par des actifs très solides à venir", a dit Jean-Baptiste de Chatillon, évoquant un projet de médicament contre l'hémophilie et un nouveau traitement potentiel pour les infections respiratoires infantiles.

Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, basé en Allemagne, et qui détient des titres Sanofi, estime cependant cet optimisme déplacé après l'échec de l'amcenestrant.

"C'est un énorme revers et le portefeuille restant est très mince par rapport à des entreprises comme Roche ou AstraZeneca. C'est malheureux si Sanofi n'accepte pas cela", a-t-il déclaré.

Sanofi a également essuyé des revers majeurs dans la course au vaccin contre le COVID-19, au profit de ceux de ses concurrents, le BioNTech-Pfizer et le Moderna .

Ces déboires renforcent la pression sur le directeur général, Paul Hudson, qui entamera le mois prochain sa quatrième année à la tête de l'entreprise, et qui avait été chargé de relancer le cours de l'action et de simplifier les activités du groupe pharmaceutique en les recentrant sur les vaccins, l'immunologie, les maladies rares et l'oncologie.

Le titre Sanofi a ainsi grimpé de 5% depuis le début de son mandat, mais sous-performe l'indice sectoriel européen de la santé, sur fond d'inquiétudes face à l'amenuisement de son portefeuille de médicaments potentiellement porteurs.

REVERS

Les résultats financiers de Sanofi ont été stimulés par le Dupixent, médicament phare du groupe contre l'eczéma et l'asthme, dont les ventes ont augmenté de plus de 40% au cours du premier semestre. Pour 2022, Sanofi anticipe un chiffre d'affaires du Dupixant pouvant atteindre 13 milliards d'euros.

Pour Markus Manns, le Dupixent permet à Sanofi de gagner du temps, ses brevets clés ne devant probablement pas expirer avant 2032.

Autre écueil, plusieurs cas de lésions du foie ont conduit cette année à l'arrêt du recrutement pour les essais cliniques du tolébrutinib, un traitement expérimental de certaines formes de sclérose en plaques et de la myasthénie grave.

Malgré l'arrêt de deux des projets de développement les plus importants de la société, Markus Manns estime que des signaux de la direction quant à une intensification des efforts ou à des accords visant à améliorer les perspectives côté médicaments auraient été accueillis favorablement.

Les analystes de SVB Securities, qui ont abaissé leur objectif de cours sur Sanofi mais maintenu leur recommandation à "surperformance", voient ce double coup dur comme "négatif pour le sentiment sur la productivité de la (recherche et du développement) de l'entreprise et pour les perspectives de croissance du chiffre d'affaires".

Seamus Fernandez, analyste chez Guggenheim, juge que la réaction du marché face à la menace juridique liée au Zantac est exagérée, mais que les investisseurs qui achètent à la baisse devront sûrement faire preuve de patience.

"Ces types de 'sell off' présentent souvent une opportunité pour les investisseurs disciplinés et à long terme", a-t-il écrit jeudi.

(Reportage Ludwig Burger, avec la contribution de Natalie Grover ; Version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)