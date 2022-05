Analyse-Schroeder jette l'éponge alors que l'industrie allemande s'accroche au gaz russe

L'ancien chancelier allemand a joué un rôle essentiel dans l'établissement du lien énergétique entre les pays et dans sa défense pendant deux décennies.

Au début du mois, après une avalanche de critiques, la compagnie pétrolière publique russe Rosneft a déclaré que M. Schroeder se retirait de son conseil d'administration.

Mardi, peu après que le Parlement européen ait demandé instamment son inscription sur la liste noire, Schroeder a déclaré qu'il n'accepterait pas de nomination au conseil de surveillance de Gazprom. L'Allemagne avait également fermé le bureau de Schroeder, financé par les contribuables, au milieu d'un tollé public concernant les liens avec la Russie.

Cela marque la fin d'une carrière controversée qui l'avait vu forger une amitié avec le président russe Vladimir Poutine.

En février, Poutine a souligné l'importance de Schroeder en tant que garant d'un flux de gaz bon marché et régulier. "Le citoyen allemand devrait regarder dans sa poche et se demander s'il est prêt à payer trois fois ou cinq fois plus cher pour le gaz et l'électricité", a déclaré Poutine aux journalistes.

"S'il ne veut pas faire cela, alors il devrait remercier M. Schroeder", a déclaré Poutine, le décrivant comme un "homme respectable" qui avait posé les bases de l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne depuis la Russie. "C'est le résultat de son travail. C'est sa réussite."

Mais alors que le départ de Schroeder de l'œil du public marque la fin de sa carrière, le lobby énergétique allemand et les voix pro-russes ailleurs continuent de se faire entendre.

"La politique de l'Allemagne à l'égard de la Russie est très profondément ancrée dans l'histoire. Elle est bien plus profonde que Gerhard Schroeder", a déclaré Veronika Grimm, l'un des principaux experts économiques du gouvernement allemand qui conseille la chancellerie.

"S'il démissionne de ses fonctions dans des entreprises russes, cela ne changera pas grand-chose. La dépendance au gaz russe demeure."

Grimm plaide aujourd'hui pour un changement de cap, mais soupçonne que beaucoup en Allemagne s'y opposent.

"Bien que personne n'ose le dire, il y a, en lisant entre les lignes, dans certains cercles, un espoir que les relations puissent revenir à la normale avec la Russie."

Malgré les annonces sur les sanctions et les promesses de livraisons d'armes, dont la plupart ne se sont pas encore concrétisées, les relations de l'Allemagne avec la Russie ont peu changé depuis la guerre en Ukraine, du moins en ce qui concerne les flux de gaz.

Les livraisons de gaz russe à l'Allemagne ont été largement ininterrompues depuis le début de la guerre.

Les contrats de fourniture de gaz à long terme sont honorés, au motif que leur rupture déclencherait un effondrement économique.

Uniper, le plus grand importateur de gaz russe d'Allemagne, a déclaré la semaine dernière que ses contrats de gaz existants avec Gazprom dureraient jusqu'au milieu de la prochaine décennie, en désaccord avec le ministre de l'économie du parti vert allemand, Robert Habeck, qui cherche à mettre fin à la dépendance à la mi-2024.

Le directeur général d'Uniper, Klaus-Dieter Maubach, est allé jusqu'à décrire Gazprom comme un fournisseur fiable, contredisant ainsi Habeck, qui a dit le contraire à propos de la Russie.

Les grands noms de l'industrie allemande, dont le géant de la chimie BASF, soulignent l'importance du gaz russe.

"La Russie fournit environ 50 % du gaz naturel consommé en Allemagne. Les livraisons de gaz russe sous-tendent donc la compétitivité de notre industrie", a déclaré le mois dernier Martin Brudermueller, PDG de BASF.

"Si l'approvisionnement en gaz naturel en provenance de Russie devait soudainement s'arrêter, cela causerait des dommages économiques irréversibles."

D'autres acteurs de l'industrie voient également d'un œil sceptique le calendrier de Habeck concernant le moment où les liens pourront être coupés.

Markus Krebber, le PDG de RWE, le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne et importateur de gaz russe, a déclaré que le début de 2025, plutôt que 2024, était plus réaliste pour couper les liens.

D'ici là, le lobby gazier allemand espère maintenir le statu quo.

Schroeder semble avoir encore deux positions d'influence, en tant que président du comité des actionnaires de Nord Stream 1, qui exploite l'artère principale qui continue d'approvisionner l'industrie allemande en gaz russe bon marché.

Il est également président du conseil d'administration de Nord Stream 2, le gazoduc jumeau qui a été mis en sommeil pour une durée indéterminée plus tôt cette année, selon son profil Linkedin. Schroeder n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Pour beaucoup, la rupture des liens avec la Russie va bien au-delà de l'énergie.

"Ce n'est pas seulement Gerhard Schroeder qui a soutenu la Russie", a déclaré Michael Huether de l'Institut économique allemand.

"Il existe une longue tradition de nostalgie russe dans la politique allemande, motivée par l'histoire, l'idéologie socialiste et la désillusion vis-à-vis de l'Amérique. Nous avons souvent fermé les yeux sur les défauts de la Russie."