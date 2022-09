Analyse-Sterling retourne aux années 1980, et cela pourrait devenir encore moins cher

Des gestionnaires de fonds, des analystes et d'anciens responsables politiques estiment qu'un tel scénario est peu probable, mais soupçonnent que la livre devra devenir moins chère avant que les investisseurs ne reviennent.

La devise est tombée à un niveau aussi bas que 1,1407 $ mercredi, les investisseurs craignant de plus en plus les perspectives économiques. La livre sterling a perdu près de 10 % de sa valeur depuis le début du mois de juin - un mouvement énorme pour l'une des principales devises du G10.

Goldman Sachs prévoit que l'économie se contractera de 0,6 % en 2023.

La nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, est également sous surveillance alors qu'elle s'apprête à réduire les impôts et à utiliser des dizaines de milliards de livres d'emprunts publics supplémentaires pour financer un gel des factures énergétiques des consommateurs. Un plan énergétique devrait être dévoilé jeudi.

"Le marché a évolué très loin et très vite au cours des deux dernières semaines, face à des perspectives économiques relativement sombres. Cela signifie qu'il y aura une récession, mais qu'elle sera plus profonde au Royaume-Uni", a déclaré Charles Diebel, responsable de la stratégie des revenus fixes chez Mediolanum Asset Management, qui parie contre la livre.

Selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), la Grande-Bretagne devra faire face à une croissance économique plus lente et à une inflation plus persistante que toute autre grande économie l'année prochaine.

"La monnaie est bon marché mais a probablement besoin d'être moins chère", a déclaré M. Diebel.

Plusieurs économistes, dont Mohamed El-Erian, prévoient que la livre atteindra bientôt 1,10 dollar, ce qui implique une baisse supplémentaire de 4 % par rapport aux niveaux actuels.

Capital Economics estime que la livre sterling pourrait tester son plus bas niveau historique de près de 1,05 $, atteint en mars 1985, juste avant que les puissances du G7 n'interviennent pour freiner le superdollar de l'ère Reagan dans le cadre de l'"Accord du Plaza".

Pourtant, la ruée pour se débarrasser des actifs britanniques a également été motivée par des développements internationaux, notamment la flambée des prix du gaz et les inquiétudes concernant la croissance mondiale qui ont poussé les investisseurs à se réfugier dans le dollar. L'euro et le yen ont également atteint des planchers de plusieurs décennies.

Un sondage réalisé par Reuters du 1er au 6 septembre auprès de près de 60 stratèges en matière de devises, n'est pas aussi pessimiste. Le consensus est que la livre sterling devrait atteindre 1,16 $ dans un et trois mois. En outre, la livre sterling n'a pas baissé autant par rapport à l'euro ou sur une base pondérée des échanges.

ALARMIST ?

Pourtant, la chute de la livre sterling a ravivé les propos tenus après le référendum de 2016 sur le Brexit, selon lesquels la Grande-Bretagne se comporte comme un marché émergent avec une monnaie de plus en plus volatile.

De nombreux traders contestent ces comparaisons et affirment que les échanges restent ordonnés, et que la confiance dans les institutions telles que la Banque d'Angleterre est forte.

M. Diebel, de Mediolanum, a déclaré que les discussions sur des scénarios extrêmes concernant la livre sterling, tels que l'obligation pour la Grande-Bretagne de se tourner vers le FMI pour obtenir de l'aide, comme elle l'a fait en 1976, étaient "alarmistes".

Lundi, la Deutsche Bank a averti que le risque d'une crise de la balance des paiements du Royaume-Uni "ne doit pas être sous-estimé" sous un gouvernement Truss, citant le potentiel d'une importante expansion budgétaire non financée et des modifications du mandat de la BoE.

Le mois d'août a été le pire mois jamais enregistré pour certains prix d'obligations britanniques, les investisseurs se dirigeant vers la sortie. Le rendement à 10 ans de la dette publique britannique a augmenté cette semaine pour atteindre environ 3,15 %, son niveau le plus élevé depuis 2011.

La Grande-Bretagne n'est pas étrangère aux crises de la balance des paiements, et les dévaluations de la livre sterling ont joué un rôle dans la fin des précédentes périodes de pouvoir du Parti conservateur. La livre s'est effondrée en 1992, lorsque la Grande-Bretagne a été forcée de quitter le mécanisme de taux de change européen.

Dans un signe rassurant pour les investisseurs, le nouveau ministre britannique des finances, Kwasi Kwarteng, a déclaré mercredi qu'il souhaitait réaffirmer l'indépendance de la banque centrale.

Andrew Sentance, ancien membre du comité de fixation des taux de la BoE et désormais conseiller auprès de Cambridge Econometrics, estime que les crises de la balance des paiements appartiennent au passé, et qu'elles n'étaient pertinentes que lorsque la Grande-Bretagne tentait de défendre la valeur de sa monnaie.

Mais il a déclaré que la BoE, qui se réunit la semaine prochaine, devrait être plus préoccupée par la chute de la livre sterling qu'elle ne l'est.

"Tout ce dont le prix est fixé en dollars a augmenté de 14 % en dollars cette année et cette inflation importée est un problème pour l'inflation et une compression des consommateurs", a-t-il déclaré à Reuters.

En fin de compte, les perspectives de la livre sterling dépendent de l'amélioration de la situation internationale et de la capacité des politiques économiques de M. Truss à limiter la profondeur et la durée d'une récession.

Une politique budgétaire plus expansionniste devrait également, surtout si l'inflation ne baisse pas, signifier un resserrement de la politique monétaire. Les attentes de hausses de taux de la BoE ont grimpé en flèche ces dernières semaines - les investisseurs voient les taux culminer à 4,3 % d'ici juin 2023, contre 1,75 % actuellement - mais la livre n'a fait que s'affaiblir.

"S'ils (la BoE) agissent de manière plus robuste lors des prochaines réunions, cela aiderait la livre sterling", a déclaré Sentance.