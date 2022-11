Analyse - Sur les marchés émergents, les haussiers sont de retour

Sous réserve que les taux d'intérêt mondiaux se stabilisent, que la Chine assouplisse les restrictions COVID et que la guerre nucléaire soit évitée, les prévisions annuelles des banques d'investissement pour 2023 contiennent soudainement des prédictions assez élevées pour les marchés émergents (ME).

UBS, par exemple, s'attend à ce que les actions et les titres à revenu fixe des marchés émergents enregistrent des rendements totaux de 8 à 15 %, après avoir subi un effondrement de 15 à 25 % cette année.

Morgan Stanley, qui est "optimiste", prévoit un rendement de près de 17 % pour la dette en monnaie locale des pays émergents. Le Credit Suisse apprécie "particulièrement" la dette en devises fortes, tandis que la dernière enquête mondiale de BofA auprès des gestionnaires de fonds montre que la position "long EM" est la principale position "contrariante".

"Il s'agit d'une sorte de dégraissage complet du risque", a déclaré Samy Muaddi, gestionnaire de portefeuille EM de T. Rowe Price, qui a commencé à replonger dans ce qu'il décrit comme des pays EM "bien ancrés", tels que la République dominicaine, la Côte d'Ivoire et le Maroc.

"Maintenant, je pense que le prix est suffisamment attractif pour justifier une vue contrariante".

La flambée des taux d'intérêt de cette année, la guerre en Ukraine et la bataille de la Chine contre le COVID se sont combinées pour constituer une boule de démolition pour les ME.

Ce pourrait être la première fois en trois décennies d'histoire de la classe d'actifs que la dette des pays émergents en "monnaie forte" - le type de dette habituellement libellée en dollars - fera perdre aux investisseurs plus de 20 % sur une base de rendement total annuel et la première série de pertes sur deux ans.

La perte de 15 % qu'enregistre actuellement la dette en monnaie locale serait un record, tandis que les actions des pays émergents n'ont connu de pires années que lors de la crise financière de 2008, de l'explosion des dotcoms en 2000 et de l'explosion de la dette asiatique en 1998.

"L'année a été très difficile", a déclaré Bill Campbell, gestionnaire du fonds DoubleLine. "Si ce n'est pas la pire, c'est l'une des pires".

C'est l'expérience de ces déroutes passées qui a conduit à la vague d'optimisme actuelle.

L'indice MSCI des actions des pays émergents a grimpé de 64 % en 1999 et de 75 % en 2009, après avoir perdu 55 % lors des krachs asiatique et financier. La dette en devises fortes des pays émergents a également connu un rebond énorme de 30 % après sa baisse de 12 % lors du GFC, et la dette locale, qui avait perdu un peu plus de 5 %, a gagné 22 %, puis 16 % l'année suivante.

"Il y a beaucoup de valeur aux niveaux actuels", ajoute Campbell de DoubleLine.

"Nous ne pensons pas que ce soit le moment de s'allouer aveuglément à un marché émergent, mais vous pouvez commencer à constituer un panier (d'actifs à acheter) qui a beaucoup de sens".

HORLOGE CASSÉE

Les analystes de la Société Générale ont déclaré mardi que le refroidissement de l'inflation et la récession imminente des marchés développés étaient "suprêmement propices à la surperformance des obligations locales des marchés émergents".

La plupart des grandes banques d'investissement soutenaient pourtant la reprise des marchés émergents à la même époque l'année dernière. Aucune n'a prédit l'invasion de l'Ukraine par la Russie ou la flambée des taux d'intérêt. Selon ceux qui suivent les marchés émergents depuis des années, il existe un rituel presque annuel où les banquiers vantent les mérites de ces marchés.

L'enquête de décembre 2019 de BofA auprès des investisseurs a montré que la "vente à découvert" du dollar était la deuxième transaction la plus populaire. JPMorgan et Goldman Sachs étaient haussiers, tandis que le message de Morgan Stanley était à l'époque : "Il faut acheter tous les EM !".

Le dollar a ensuite bondi de près de 7 % et les principaux indices d'actions et d'obligations des pays émergents ont perdu de l'argent.

"Vous savez comment ça marche avec une horloge cassée - à un moment donné, elle pourrait avoir raison", a déclaré Viktor Szabo, gestionnaire de portefeuille EM chez abrdn.

DES RAISONS D'ÊTRE PRUDENT

Outre la guerre en Ukraine, l'inflation obstinément élevée et les blocages de la Chine, l'augmentation des dettes et des coûts d'emprunt font que les agences de notation mettent en garde contre les risques croissants de défaut dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Kenya, le Pakistan et la Tunisie.

Nomura voit sept crises monétaires potentielles et même si UBS est optimiste quant aux actifs des pays émergents, elle estime que cette année a vu la plus grande diminution des réserves de change depuis 1997. Sa prévision de croissance mondiale de 2,1 % serait également la plus lente depuis 30 ans, hormis les chocs extrêmes de 2009 et 2020.

"Nous espérons qu'un assouplissement de la Réserve fédérale se conjuguera à un pic du cycle mondial des stocks/une reprise de l'Asia tech à partir du deuxième trimestre, créant un terrain plus fertile pour une surperformance des marchés émergents à ce moment-là", a déclaré UBS.

Si les perspectives s'améliorent effectivement, les investisseurs internationaux sont bien placés pour revenir dans la course, car ils ont vendu massivement les marchés émergents ces dernières années.

JPMorgan estime que quelque 86 milliards de dollars d'obligations des marchés émergents ont été écoulés rien que cette année, ce qui représente quatre fois le montant vendu pendant l'année du "taper tantrum" de 2015.

"Les marchés émergents nagent vers la sécurité", résume Morgan Stanley. "Bien que toujours en eau profonde".