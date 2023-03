L'ancien président Donald Trump et le gouverneur de Floride Ron DeSantis sont descendus dans la même ville de l'Iowa ces derniers jours, mettant en évidence les différences entre les rivaux républicains potentiels à la présidence.

M. Trump, 76 ans, s'est montré expansif et combatif lundi en parlant, dans son style décontracté, des événements mondiaux et de ses quatre années à la Maison Blanche devant une salle comble de fans en délire.

M. DeSantis, 44 ans, s'est contenté de parler de quelques questions d'ordre national devant une foule curieuse qui commençait à peine à le connaître.

Les événements qui se sont succédé dans la ville fluviale de Davenport ont proposé une illustration de la situation extraordinaire qui se joue dans la course républicaine de 2024 : un ancien président qui tente de revenir au pouvoir tandis qu'une série de challengers visent à convaincre les électeurs qu'il est temps de passer à autre chose.

L'Iowa revêt une importance démesurée dans le processus électoral présidentiel. L'État accueillera la première course à l'investiture républicaine au début de l'année prochaine et propose à DeSantis de frapper un grand coup contre Trump, toujours considéré comme le favori.

Un sondage Des Moines Register/Mediacom publié vendredi a montré que la cote de popularité de M. Trump baissait et que celle de M. DeSantis augmentait, ce qui lui donne une réelle opportunité de gagner du terrain dans la bataille qui s'annonce.

Les deux hommes étant largement en phase sur la politique conservatrice, le match pourrait se résumer à une question de style et à la question de savoir si les électeurs veulent rester fidèles à une figure connue ou aller de l'avant avec un nouveau visage.

M. DeSantis, qui devrait annoncer sa candidature dans les mois à venir, s'est rendu à Davenport dans le cadre d'une tournée nationale visant à promouvoir son nouveau livre et à rehausser son image.

Ses remarques ont été en grande partie une récitation de son bilan en Floride, et il s'est fortement appuyé sur des faits et des données pour faire valoir ses arguments. Il n'a jamais mentionné Trump ni fait directement référence à l'élection de 2024.

Bien qu'il semble en temps utile ne pas avoir la spontanéité et la touche commune de Trump, DeSantis a montré une certaine volonté de s'engager dans le type de campagne de détail que les habitants de l'Iowa attendent des candidats.

Avant de quitter Davenport, il s'est laissé envahir par les participants, signant des livres et posant pour des selfies.

TRUMP EST TRUMP

Contrairement à l'événement sobre et axé sur la politique de M. DeSantis, la première visite de M. Trump dans l'Iowa au cours de ce cycle électoral a été marquée par son habituel mélange de vantardise, de digressions et de coups de gueule contre ses ennemis, y compris le gouverneur de Floride.

"Je ne pense pas que vous fassiez un bon score ici", a déclaré M. Trump à propos de M. DeSantis, "mais nous allons voir ce qu'il en est".

La foule, qui avait fait la queue à l'extérieur du théâtre plusieurs heures avant l'événement, était composée d'une femme habillée en Oncle Sam et d'une mer de chapeaux, de chemises et de vestes ornés du nom de M. Trump. Des centaines de personnes qui n'avaient pas pu entrer dans le théâtre ont attendu dehors dans le froid, alors même que M. Trump commençait à parler.

L'intervention de M. Trump était annoncée comme un discours politique sur l'éducation, mais il a consacré la majeure partie de son discours de près de deux heures à dire aux habitants de l'Iowa ce qu'il avait fait pour eux en termes d'accords commerciaux avec les États-Unis et de soutien à l'éthanol produit dans l'Iowa.

Il a longuement parlé de politique étrangère, critiquant les politiques de l'administration Biden sur l'Ukraine et l'Afghanistan et évoquant ses relations avec les dirigeants du monde entier, ce qui contraste fortement avec les remarques de M. DeSantis centrées sur l'État.

Dans des commentaires publiés lundi en fin de journée, M. DeSantis a fait savoir que, comme M. Trump, il s'opposait au soutien ferme apporté par les États-Unis à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, une position qui l'aligne davantage sur la base du parti et moins sur ses collègues républicains à Washington.

Malgré cela, M. Trump a cherché à présenter M. DeSantis comme un candidat de l'establishment républicain. Il a évoqué le bilan de M. DeSantis au Congrès et l'a comparé à d'anciens candidats nationaux tels que Mitt Romney et Paul Ryan, qui n'ont plus la faveur de la base du parti.

L'ancien président n'a pas mentionné les épisodes les plus incendiaires de son mandat à la Maison Blanche, notamment sa gestion de la pandémie et son rôle dans l'attentat du 6 janvier contre le Capitole.

En quittant l'événement de M. Trump, l'électeur d'Iowa City John Schneider, 69 ans, a déclaré qu'il avait soutenu M. Trump dans le passé, mais qu'il allait maintenant s'intéresser à M. DeSantis et à d'autres candidats potentiels lorsqu'ils parcourront l'État dans les mois à venir.

"Je serai attentif", a-t-il déclaré.