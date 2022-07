Analyse-Twitter a un avantage juridique dans le différend avec Musk.

Les tribunaux du Delaware, où le différend entre les deux parties doit être plaidé, ont placé la barre haut pour que les acquéreurs soient autorisés à abandonner leurs transactions. Mais les sociétés cibles choisissent souvent la certitude d'un accord renégocié à un prix inférieur ou une compensation financière plutôt qu'une bataille judiciaire désordonnée qui peut durer de nombreux mois, ont déclaré trois professeurs de droit des sociétés interrogés par Reuters.

"L'argument en faveur d'un accord à un prix inférieur est que les litiges sont coûteux", a déclaré Adam Badawi, professeur de droit à UC Berkeley. "Et cette affaire est tellement désordonnée que cela pourrait ne pas en valoir la peine".

Les porte-parole de Twitter et de Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La principale plainte de Musk contre Twitter est que la société basée à San Francisco a violé leur accord parce qu'elle ne partage pas avec lui suffisamment d'informations pour étayer son affirmation selon laquelle les spams ou les faux comptes constituent moins de 5 % de ses utilisateurs actifs. Twitter a maintenu cette estimation, mais a également déclaré qu'il est possible que le nombre de ces comptes soit plus élevé.

Musk a également déclaré dans une lettre adressée à Twitter vendredi que la fausse déclaration de l'entreprise concernant le nombre de comptes de spam pourrait constituer un "effet négatif important (MAE)" qui lui permettrait de se retirer selon les termes du contrat de transaction.

Mais les experts juridiques ont déclaré que les tribunaux du Delaware considèrent les MAE comme des événements dramatiques et inattendus qui causent un préjudice à long terme aux performances d'une entreprise. Les contrats d'accord tels que celui conclu entre Musk et Twitter sont si normatifs qu'un juge a statué qu'une MAE n'a été valablement déclenchée qu'une seule fois dans l'histoire de ce type de litige - dans le cas du groupe allemand de soins de santé Fresenius Kabi AG mettant fin à son accord pour le fabricant américain de médicaments génériques Akorn Inc en 2018.

Dans cette affaire, un tribunal a jugé que les assurances données par Akorn à Fresenius qu'elle était en conformité avec ses obligations réglementaires étaient inexactes. Il a également estimé qu'Akorn avait dissimulé des faits concernant la détérioration de ses performances qui ont émergé dans des allégations de dénonciation.

Les experts juridiques ont rejeté l'idée que des numéros de compte spam inexacts puissent constituer une MAE pour Twitter au même niveau que les problèmes qui ont affligé Akorn.

"Si l'affaire est portée devant les tribunaux, Musk a la charge de prouver, plus vraisemblablement que non, que les numéros de comptes spam non seulement étaient faux, mais qu'ils étaient si faux que cela aura un effet significatif sur les bénéfices de Twitter à l'avenir", a déclaré Ann Lipton, doyenne associée pour la recherche de la faculté à la Tulane Law School.

Musk a également affirmé que Twitter a violé leur accord en licenciant deux employés clés de haut rang, son chef de produit de revenus et son directeur général des consommateurs, sans son consentement comme l'exige leur contrat.

"C'est probablement la seule revendication qui a un quelconque intérêt", a déclaré Brian Quinn, professeur à la Boston College Law School, mais il a ajouté qu'il ne pensait pas que les licenciements étaient suffisamment graves pour affecter l'activité de Twitter.

En 2020, le tribunal du Delaware a permis à la société sud-coréenne Mirae Asset Capital Co de se retirer d'une transaction portant sur un hôtel de luxe d'une valeur de 5,8 milliards de dollars parce que la pandémie a amené le vendeur, le groupe chinois Anbang Insurance, à modifier ses opérations hôtelières ordinaires.

RÉGLER PLUTÔT QUE DE PLAIDER JUSQU'AU BOUT

La plupart du temps, les tribunaux se prononcent en faveur des sociétés cibles et ordonnent aux acquéreurs de conclure leurs transactions - un recours juridique connu sous le nom de "performance spécifique".

En 2001, par exemple, Tyson Foods, le plus grand transformateur de poulet des États-Unis, a décidé qu'il ne voulait plus acheter le plus grand emballeur de viande, IBP Inc. Un juge a ordonné que la transaction soit conclue.

De nombreuses entreprises choisissent cependant de conclure un accord avec leurs acquéreurs pour mettre fin à l'incertitude sur leur avenir qui peut peser sur leurs employés, leurs clients et leurs fournisseurs.

Cela s'est produit plus fréquemment lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté en 2020 et a provoqué un choc économique mondial. Dans un cas, le détaillant français LVMH a menacé de se retirer d'un accord avec Tiffany & Co. Le détaillant américain de bijoux a accepté de baisser le prix d'acquisition de 425 millions de dollars pour le porter à 15,8 milliards de dollars.

Simon Property Group Inc, le plus grand opérateur de centres commerciaux des États-Unis, a réussi à réduire de 18 % le prix d'achat d'une participation majoritaire dans son rival Taubman Centers Inc, pour le ramener à 2,65 milliards de dollars.

D'autres sociétés ont laissé les acquéreurs s'en aller en échange d'une compensation financière. Il s'agit notamment de la société de technologie médicale Channel Medsystems Inc, qui a poursuivi Boston Scientific Corp pour avoir tenté de se retirer de leur accord de 275 millions de dollars. En 2019, un juge a décidé que l'accord devait être conclu et Boston Scientific a versé à Channel Medsystems un règlement non divulgué.