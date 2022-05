Analyse - Un changement subtil dans la rhétorique américaine suggère une nouvelle approche de l'Iran

Pendant des mois, l'administration Biden a soutenu qu'il arriverait bientôt un moment où les avantages de non-prolifération d'un accord relancé - sa capacité à limiter la progression de l'Iran vers une bombe nucléaire - seraient dépassés par les progrès du programme atomique iranien.

"Vous ne pouvez pas ranimer un cadavre", a déclaré Rob Malley, le principal négociateur américain, le 25 octobre.

Dans le cadre de l'accord appelé Plan d'action global conjoint (JCPOA) et conclu par l'Iran et six grandes puissances, Téhéran a limité son programme nucléaire pour rendre plus difficile l'obtention d'une bombe en échange d'un allègement des sanctions économiques.

Téhéran a longtemps affirmé que son programme était destiné à des fins pacifiques.

Le président américain de l'époque, Donald Trump, est revenu sur l'accord en 2018 et a réimposé de sévères sanctions américaines, incitant l'Iran à commencer à violer les limites nucléaires un an plus tard. Le président américain Joe Biden a tenté de relancer le pacte par le biais de discussions indirectes à Vienne, jusqu'à présent sans succès.

Le 28 février, deux semaines avant que les pourparlers n'échouent, le porte-parole du département d'État, Ned Price, a déclaré : "Nous devrons faire preuve de plus de clarté dans les jours à venir, étant donné que nous nous trouvons à ce moment décisif ..., sachant que les avancées nucléaires de Téhéran rendront bientôt les avantages de non-prolifération que le JCPOA a véhiculés essentiellement vides de sens."

D'autres ont utilisé diverses analogies pour décrire l'urgence, disant que la piste était limitée, que l'horloge tournait et que la fenêtre se refermait.

INTÉRÊTS DES ÉTATS-UNIS

Toutefois, M. Price et d'autres responsables américains ont depuis mis moins l'accent sur le temps qui passe et plus sur le fait qu'ils ne pourraient relancer l'accord que si cela était dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis.

"Nous allons tester la proposition d'un retour mutuel au respect du JCPOA tant que cela reste dans nos intérêts", a déclaré M. Price le 26 avril. "Tant que les avantages en matière de non-prolifération qu'apporte un retour mutuel au respect du JCPOA sont meilleurs que ce que nous avons maintenant, ce sera probablement un résultat qui est dans notre intérêt."

La phrase concernant la relance de l'accord uniquement si elle est dans l'intérêt national des États-Unis a déjà été utilisée auparavant, y compris par Price le 4 janvier, mais son accent renouvelé et la diminution de l'insistance sur le temps qui s'écoule constituent un changement.

"C'est une réécriture profonde de la norme de non-prolifération", a déclaré une source familière avec la question.

"Ce qu'il dit essentiellement, c'est que ce n'est pas (une question de) savoir si cela nous procure ou non des avantages égaux à l'expérience précédente du JCPOA. Il dit simplement que c'est mieux qu'aujourd'hui. Et 'mieux qu'aujourd'hui' est une norme plus souple."

Dennis Ross, un ancien diplomate américain qui a géré la politique iranienne pour la Maison Blanche d'Obama pendant deux ans, est d'accord.

"La formulation est maintenant 'il est toujours dans notre intérêt de sécurité nationale d'avoir ceci' étant donné les alternatives", a déclaré Ross.

"C'est un accord où le temps de rupture ne sera plus ce qu'il était, en raison des progrès du programme, mais c'est toujours mieux que les alternatives dont nous disposons", a-t-il ajouté. "C'est l'essence même de leur situation".

Le délai de rupture est le temps qu'il faudrait à l'Iran pour acquérir la matière fissile nécessaire à la fabrication d'une bombe s'il décidait de le faire. L'accord étendait ce délai à environ un an, mais il est maintenant réduit à quelques semaines, selon les responsables américains.

Le Département d'Etat n'a pas fourni de réponse aux questions de Reuters.

OPTIONS

Malgré les discussions sur les options du "plan B" pour traiter le programme nucléaire iranien si l'accord ne peut être relancé, il y en a peu de bonnes.

Selon M. Ross, les alternatives comprennent une intensification de la pression économique sur l'Iran ainsi qu'une action militaire américaine ou israélienne pour détruire les installations nucléaires iraniennes. Aucune ne plaît à Washington, qui tente donc toujours de relancer l'accord.

"Le plan B est fondamentalement ce qu'était le plan A", a déclaré Ross.

M. Ross a affirmé que Washington pense désormais que le rétablissement de certaines des limites de l'accord, telles que le plafond de 3,67 % sur la pureté à laquelle l'Iran peut enrichir l'uranium et la limite de 202,8 kg sur son stock d'uranium enrichi, était préférable à l'alternative.

Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 3 mars, l'Iran enrichissait de l'uranium à une pureté de 60 % et son stock d'uranium enrichi s'élevait à 3,2 tonnes.

Les pourparlers ont été interrompus en mars, en grande partie à cause de la demande de Téhéran que Washington retire le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) d'une liste américaine de terroristes et du refus des États-Unis de le faire, arguant que cela sort du cadre de la relance de l'accord.

Le 13 mai, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne a déclaré qu'il pensait que l'envoyé de l'UE, Enrique Mora, qui coordonne les discussions, avait fait suffisamment de progrès lors d'une visite à Téhéran cette semaine-là pour relancer les discussions.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré que cette visite était l'occasion d'explorer le règlement des questions en suspens. "Un bon accord fiable est à portée de main si les États-Unis prennent une décision politique et respectent leurs engagements", a-t-il déclaré.

Après la visite de Mora, une source diplomatique européenne a déclaré qu'aucune des parties ne s'était engagée à reprendre les pourparlers et que trouver un compromis sur l'IRGC restait improbable, voire impossible.

"Il y a deux mois, les Américains n'ont pas hésité à dire que le temps presse et que nous devons trouver un accord", a déclaré cette source. "Mais depuis mars ... ils ne semblent plus être pressés".

Une source diplomatique occidentale a déclaré que la question de savoir si la relance de l'accord valait la peine était en fin de compte une décision politique.

"C'est un jugement politique", a déclaré cette source. "L'accord a déjà perdu ses avantages fondamentaux, mais vous pouvez toujours faire valoir que certains éléments le rendent plus avantageux que rien."