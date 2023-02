Analyse : Un décret ajoute aux doutes sur l'avenir de l'industrie mexicaine du lithium

Samedi dernier, le président Andres Manuel Lopez Obrador a signé son dernier décret présidentiel sur le lithium, établissant une zone d'extraction de lithium de plus de 235 000 hectares (900 miles carrés) dans le nord de l'État de Sonora, déclarant que les concessions existantes dans cette zone "restent sûres".

Mais le décret déclare également qu'"aucune activité minière liée au lithium ne peut être menée" dans cette zone.

Le décret pourrait ouvrir la voie à la société d'État nouvellement créée au Mexique pour obtenir les droits exclusifs d'exploitation des réserves locales de ce métal blanc, convoité par les fabricants de batteries rechargeables du monde entier, selon les experts et analystes du secteur.

"Il est contre-intuitif de déclarer que (le lithium) est réservé à l'État, mais que les concessions déjà accordées seront respectées", a déclaré Fernando Quesada, un avocat ayant une grande expérience des projets extractifs au Mexique.

Il a ajouté que le nouveau décret pourrait signifier que le gouvernement peut utiliser son pouvoir d'expropriation comme un outil pour forcer les négociations avec les entreprises qui ont déjà des concessions dans la zone, comme le mineur de lithium et fabricant de batteries chinois Ganfeng, qui contrôle le projet de lithium le plus avancé du Mexique.

L'année dernière, les alliés de Lopez Obrador au Congrès ont promulgué une vaste nationalisation du lithium visant à s'assurer que le Mexique puisse profiter de la hausse de la demande de ce métal ultraléger, qui est nécessaire pour alimenter les futures flottes de véhicules électriques.

Depuis son arrivée au pouvoir fin 2018, Lopez Obrador a rejeté les nouveaux investissements privés dans le pétrole et le gaz, y compris même les partenariats de coentreprises entre la société d'État Pemex et les producteurs privés potentiels. Il pourrait considérer le lithium de la même manière, certains experts décrivant la politique du métal comme un écho de son approche plus large centrée sur l'État concernant les matières premières jugées stratégiques.

Armando Alatorre, géologue et expert en lithium, a déclaré que le dernier décret pourrait entraîner d'autres changements pour les concessions existantes, et il a fait valoir que l'établissement d'une nouvelle zone minière légale superposée aux concessions minières existantes est une recette pour la confusion.

"Cela crée beaucoup d'incertitude pour les investisseurs", a-t-il déclaré.

Ni le bureau de Lopez Obrador ni le ministère de l'économie du Mexique, qui a participé à l'élaboration du décret, n'ont répondu à une demande de commentaire.

Créée en août dernier, la société d'État LitioMx va probablement lancer d'autres efforts d'exploration dans la nouvelle zone minière, ont déclaré les analystes de BTG Pactual dans une note de recherche. Mais ils ont déclaré qu'il n'est pas encore clair si ces efforts seront menés seuls ou en partenariat avec des acteurs privés.

"Il est raisonnable de s'attendre à ce que les emplacements qui viennent d'être définis soient attribués à LitioMx", selon la note de recherche.

Des études suggèrent que le Mexique pourrait détenir quelque 1,7 million de tonnes de lithium, mais ces gisements sont principalement piégés dans des sols à base d'argile.

À ce jour, aucune extraction de lithium à l'échelle commerciale à partir de sols argileux n'a été déployée, ce qui signifie que les gisements mexicains nécessiteront probablement une nouvelle technologie, des investissements supplémentaires et peut-être des usines de traitement sur place.

BTG Pactual a souligné que LitioMx ne dispose pas de la "capacité, de la technologie ou du savoir-faire minier" nécessaires.

De telles usines nécessiteraient un engagement de dépenses important étant donné leur complexité, a déclaré Ramses Pech, analyste de l'énergie et des mines.

Il a souligné la nécessité de minimiser les risques politiques associés au dernier décret du gouvernement, si le lithium mexicain a un quelconque espoir de transformer son potentiel brut en une industrie florissante avec un horizon à long terme.

"Ils doivent vous donner la certitude que les réserves qu'ils accordent, que vous pourrez continuer à les exploiter dans les années à venir", a-t-il déclaré.