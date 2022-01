Analyse - Un métavers aux caractéristiques chinoises est un métavers propre et conforme.

Ces descriptions mettent en évidence la longue ombre projetée par les autorités chinoises, qui ont déjà laissé entendre qu'elles exerceraient une forte influence sur le développement de ce réseau - une ombre dont certains défenseurs du métavers chinois craignent qu'elle ne freine sa croissance.

Du projet de rachat d'Activision par Microsoft, pour un montant de 69 milliards de dollars, au changement de nom de Facebook en Meta Platforms Inc, une grande partie du monde de la technologie se lance dans la construction de ce que beaucoup attendent comme la prochaine génération d'Internet : des mondes virtuels immersifs qui reproduisent de nombreux aspects de la vie réelle.

Selon les experts, les efforts de la Chine en matière de métavers sont à la traîne par rapport à des pays comme les États-Unis et la Corée du Sud, en raison de l'investissement moindre des géants technologiques nationaux. Les produits de pointe tels que les casques de réalité virtuelle (RV) Oculus de Meta sont interdits en Chine et la lenteur du développement de casques RV attrayants fabriqués dans le pays fait que la Chine n'a pas encore vu une plateforme RV ou un métavers gagner en popularité.

Mais l'intérêt a commencé à croître. L'année dernière, plus de 1 000 entreprises, dont des poids lourds comme Alibaba Group Holding et Tencent Holdings Ltd, ont déposé environ 10 000 demandes de marques liées aux métavers, selon la société de suivi des affaires Tianyancha.

Baidu a innové en décembre avec le lancement de "XiRang", décrite comme la première plateforme de métavers en Chine, bien qu'elle ait été largement critiquée pour ne pas proposer une expérience immersive de haut niveau. Baidu affirme que son application est en cours de développement.

Les jeunes entreprises bénéficient également d'investissements accrus. Au cours des trois mois précédant la fin novembre, plus de 10 milliards de yuans (1,6 milliard de dollars) ont été investis dans des entreprises liées au métavers, soit bien plus que les 2,1 milliards de yuans d'investissements que la RV chinoise et les industries connexes ont attiré pour toute l'année 2020, selon Sino Global, une société de capital-risque en cryptomonnaie axée sur la Chine.

"Les investisseurs et les gestionnaires de capital-risque qui ne m'avaient pas parlé depuis des années m'envoyaient soudainement des messages - me demandant si je voulais aller manger et parler. Ils veulent tous parler metaverse", a déclaré Pan Bohang, basé à Pékin, dont la startup prévoit de lancer une plateforme de jeux sociaux VR.

UN DOMAINE RÉGLEMENTÉ

Selon les experts, les débuts du métavers en Chine laissent à Pékin une grande marge de manœuvre pour coopter son développement, d'autant plus que l'engouement actuel pour le métavers a coïncidé avec une répression réglementaire sans précédent sur les technologies et autres industries.

"Les entreprises traditionnelles de l'internet chinois se sont d'abord développées, puis ont été réglementées. Les industries telles que le métavers seront réglementées au fur et à mesure de leur développement", a déclaré Du Zhengping, responsable du comité de l'industrie du métavers de la China Mobile Communications Association, soutenue par l'État, qui a été formé en octobre.

Mais l'approche autoritaire de la Chine est en contradiction avec la façon dont le métavers se développe dans d'autres parties du monde, où les utilisateurs sont attirés par de nouveaux moyens d'expression, et elle va étouffer la croissance, selon Eloi Gerard, un entrepreneur en RV qui a travaillé en Chine pendant 10 ans avant de s'installer récemment à Los Angeles.

"Le metaverse est déjà un endroit où vous avez des groupes religieux, des mouvements LGBT, qui se rassemblent dans le monde entier et utilisent le monde virtuel pour partager des idées, c'est ce que les gens font sur VRChat en ce moment... c'est follement progressiste et libéral", a-t-il dit, en faisant référence à une plateforme VR populaire basée à San Francisco.

"L'idée du métavers est que l'on se déplace entre les mondes virtuels... cela va immédiatement à l'encontre de l'idée d'un seul parti, d'une seule voix, d'une seule vision."

Les experts notent également que les jeux - considérés comme la technologie passerelle vers le métavers - sont étroitement réglementés en Chine.

Les jeux doivent être approuvés par le gouvernement et, si les jeux de combat sont autorisés, les contenus très violents tels que la représentation de sang et de cadavres sont interdits, de même que tout ce qui peut être considéré comme obscène. Dans le cadre de leur récente répression réglementaire, les autorités ont également cherché à limiter les jeux pour mineurs ainsi que l'adulation excessive des célébrités et de l'argent.

Les géants du jeu tels que Tencent et NetEase Inc. ont rapidement déclaré publiquement qu'ils se conformeraient à toutes les règles tout en développant des offres de métavers.

L'EMPRISE DU GOUVERNEMENT

Le bras long du gouvernement semble devoir se faire sentir d'une autre manière. Une application influente, Xuexi Qiangguo, dont la lecture est obligatoire pour de nombreux cadres du Parti communiste, a publié en novembre un article affirmant que les métavers devraient être utilisés pour améliorer la qualité des cours d'éducation idéologique obligatoires pour les écoliers.

Lors d'une réunion de janvier de l'organe consultatif politique municipal de Pékin qui a discuté du développement du metaverse, les propositions comprenaient un système d'enregistrement des communautés du metaverse visant à les empêcher d'influencer l'opinion publique au sens large et de provoquer des chocs économiques ou financiers, selon un rapport des médias d'État.

Et alors que les crypto-monnaies sont devenues une caractéristique de nombreux métavers occidentaux, elles sont notablement absentes du métavers chinois car elles ont été interdites par Pékin. Au lieu de cela, les multiples formes de paiement numérique chinois déjà utilisées, comme le yuan numérique du gouvernement central, prendront probablement leur place.

Malgré les nombreuses restrictions probables, certains entrepreneurs affirment que le métavers chinois va prospérer simplement parce que les consommateurs chinois sont prêts à essayer de nouvelles formes de divertissement en ligne.

Nikk Mitchell, dont l'entreprise est en pourparlers avec des projets de métavers basés sur des histoires chinoises qui mettront en valeur des éléments tels que la calligraphie chinoise et les costumes traditionnels, est l'un de ceux qui y croient, et il a l'obligation de constater les progrès réalisés dans le domaine des lunettes et du contenu de la RV.

Lorsque les consommateurs chinois seront prêts à donner une nouvelle chance à cette technologie liée aux métavers, "il y aura une adoption massive à un niveau qui, à mon avis, ne se produira pas aussi rapidement en Occident", a-t-il déclaré.