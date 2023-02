Analyse - Un procès concernant la pilule d'avortement est soumis à un juge texan qui tranche souvent en faveur des conservateurs.

Les groupes anti-avortement qui cherchent à faire interdire la pilule à l'échelle nationale ont poursuivi l'administration Biden en novembre à Amarillo, où un arrêté local attribue 95 % des affaires civiles fédérales au seul juge de district américain de la ville, Matthew Kacsmaryk, nommé par l'ancien président républicain Donald Trump.

M. Kacsmaryk était auparavant conseiller général adjoint du First Liberty Institute, un groupe juridique chrétien conservateur qui s'occupe d'affaires liées à la liberté religieuse, notamment celles qui, selon lui, visent à "défendre la vie humaine à naître."

Un ordre permanent permet aux plaideurs de son tribunal d'éviter le système américain typique qui consiste à tirer au sort un juge dans un district fédéral qui comprend plusieurs juges.

"C'est le "judge shopping" sur les stéroïdes", a déclaré Sarah Lipton-Lubet, directrice exécutive du groupe de défense juridique progressiste Take Back the Court.

Kacsmaryk, dont le palais de justice est devenu une destination privilégiée pour les républicains qui cherchent à contester certains aspects du programme du président démocrate Joe Biden, n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Depuis octobre, M. Kacsmaryk a bloqué la fin du programme d'immigration "Rester au Mexique" de M. Trump et s'est prononcé contre les politiques de l'administration Biden visant à protéger les personnes LGBTQ contre la discrimination sur le lieu de travail et dans les cabinets médicaux.

Il a également statué en faveur des opposants au contrôle des naissances, estimant en décembre que permettre aux mineurs d'obtenir une contraception gratuite par le biais du programme fédéral Title X sans le consentement des parents était illégal.

POURSUIVIS LÀ OÙ ILS SONT BLESSÉS

L'organisation à but non lucratif Alliance for Hippocratic Medicine, qui a intenté le procès avec d'autres groupes médicaux anti-avortement, a été constituée en société au Texas trois mois avant d'intenter son procès, ce qui lui permet de revendiquer une résidence à Amarillo.

Un médecin local, qui est également un plaignant, affirme avoir traité une femme qui a eu des complications lors de l'utilisation du médicament abortif.

Julie Blake, une avocate des plaignants de l'Alliance Defending Freedom, a déclaré que ce médecin, Shaun Jester, a contacté son organisation juridique chrétienne conservatrice pour l'aider à monter un dossier.

Mme Blake a déclaré que ses clients avaient parfaitement le droit d'intenter un procès à Amarillo. "Le Congrès a créé des règles qui permettent de poursuivre les gens là où ils sont blessés", a-t-elle déclaré.

La poursuite allègue que la U.S. Food and Drug Administration a outrepassé son autorité en 2000 en approuvant la mifepristone, qui est utilisée en combinaison avec le misoprostol pour les avortements médicamenteux jusqu'à la 10e semaine de grossesse.

L'avortement médicamenteux, qui représente plus de la moitié des avortements aux États-Unis, est sous les feux de la rampe depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé en juin dernier son arrêt historique Roe v. Wade, mettant fin au droit à l'avortement garanti dans tout le pays.

L'administration Biden a qualifié le procès de "sans précédent" et a exhorté Kacsmaryk à ne pas priver les femmes d'un médicament sûr et efficace approuvé depuis longtemps.

On s'attend à ce que Kacsmaryk décide de tenir une audience préliminaire ou de passer directement à un procès complet sur le fond.

UNE LONGUE LISTE DE POURSUITES JUDICIAIRES

L'affaire s'ajoute à une longue liste de procès visant à mettre un terme aux politiques de l'exécutif en demandant à un juge unique de la cour fédérale une injonction à l'échelle nationale, une pratique que les juges de la Cour suprême des États-Unis et les parlementaires ont critiquée mais pas arrêtée.

Les plaideurs libéraux ont de plus en plus souvent déposé des demandes d'injonctions nationales dans des instances qu'ils perçoivent comme favorables à leur cause. Sous l'ère Trump, ils ont souvent déposé des demandes dans le Northern District of California, qui couvre San Francisco.

Le tribunal de Kacsmaryk fait partie du Northern District of Texas, l'un des 94 districts judiciaires fédéraux, qui compte 12 juges actifs et couvre également Dallas, Fort Worth et d'autres villes. Comme certains autres grands districts fédéraux, il est subdivisé en plus petites "divisions", bien que la plupart aient plus d'un juge.

Le but de ces petites subdivisions, selon les experts juridiques, est de s'assurer que les gens n'ont pas à voyager trop loin lorsqu'ils sont en litige fédéral, en particulier au Texas, le deuxième plus grand État.

Selon Steve Vladeck, professeur à la faculté de droit de l'université du Texas à Austin, le procureur général républicain du Texas, Ken Paxton, a intenté au moins huit procès concernant les politiques de Biden devant le tribunal de Kacsmaryk, ainsi que 14 autres affaires de ce type à Victoria, Galveston et Lubbock. Dans tous ces cas, un seul juge nommé par Trump entend la plupart des affaires.

Au moins huit ont abouti à des décisions bloquant les politiques de Biden, et plusieurs autres sont en attente. Les appels vont à la 5e cour d'appel des États-Unis, basée à la Nouvelle-Orléans, dont la majorité, nommée par les républicains, rend régulièrement des décisions favorables aux causes conservatrices.

Vladeck a déclaré qu'un tel "judge shopping" était une "pratique indéfendable". Les juges en chef des tribunaux fédéraux du Texas ont le pouvoir de réattribuer des affaires à d'autres juges, mais ne l'ont généralement pas fait, a-t-il dit.

Cette stratégie a frustré le ministère de la Justice des États-Unis.

Bien qu'il n'ait pas contesté le choix du lieu du procès concernant la pilule abortive, il a récemment demandé un changement de lieu dans une autre affaire devant Kacsmaryk. Le juge n'a pas encore tranché la question dans cette affaire, dans laquelle Paxton et d'autres procureurs généraux d'État républicains ont contesté une règle permettant aux plans de retraite de prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance lors de leurs investissements.

Josh Blackman, un professeur de droit conservateur au South Texas College of Law qui connaît Kacsmaryk, a déclaré que le Congrès était à blâmer pour tout judge shopping, puisque les tribunaux sont structurés par la loi. En l'absence de changement, les plaideurs ont tout à fait le droit de profiter de cette structure pour rechercher un juge favorable, a-t-il dit.

"Vous vendez mal votre client si vous ne choisissez pas le meilleur forum", a-t-il déclaré.