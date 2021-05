Analyse : La rebuffade de Buffett en matière d'ESG risque de lui aliéner Wall Street

Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway, la semaine dernière, M. Buffett et son conseil d'administration se sont opposés à deux résolutions d'actionnaires qui demandaient des rapports annuels sur la manière dont les entreprises répondent au défi du changement climatique, ainsi que des rapports sur la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail.

Il l'a emporté, soutenu par les administrateurs qui, avec lui, contrôlent ensemble 35 % des droits de vote de Berkshire Hathaway. Mais certains de ses principaux investisseurs, dont BlackRock Inc, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, faisaient partie des quelque 25 % d'actionnaires de Berkshire Hathaway qui l'ont défié et ont voté pour chaque résolution. Le California Public Employees' Retirement System, le plus grand fonds de pension public des États-Unis, et Federated Hermes Inc, le gestionnaire d'actifs de 625 milliards de dollars basé à Pittsburgh, figuraient parmi les parrains de la résolution sur le changement climatique.

Il s'agit d'une tendance qui ne cesse de croître. Les propositions liées à l'environnement lors de l'assemblée annuelle 2018 de Berkshire Hathaway n'ont pas obtenu plus de 12 % de soutien de la part des actionnaires, tout comme une résolution sur la diversité l'année dernière.

Comme de plus en plus de fonds de Wall Street gèrent des actifs avec le mandat de prendre en compte les causes ESG, certains experts en gouvernance d'entreprise disent que la pression sur Buffett va augmenter dans les années à venir.

"Même un investisseur de la renommée de Buffett peut ne pas être à l'abri de ces tendances de marché plus larges", a déclaré Ric Marshall, directeur exécutif de la recherche ESG chez MSCI Inc.

Berkshire Hathaway et Buffett n'ont pas répondu lundi aux demandes de commentaires.

En s'opposant aux propositions des actionnaires, le conseil d'administration de Berkshire Hathaway a fait valoir que le modèle d'entreprise décentralisé de la société basée à Omaha, dans le Nebraska, rendait déraisonnable l'établissement de normes uniques pour ses unités opérationnelles en matière de changement climatique et de diversité.

M. Buffett, l'un des plus grands philanthropes du monde, a déclaré aux investisseurs, lors de la réunion des actionnaires de samedi, qu'il serait "absurde" d'exiger des rapports ESG de toutes les filiales, car beaucoup d'entre elles sont petites et Berkshire Hathaway leur permet de fonctionner de manière indépendante.

Il a également déclaré qu'il n'aimait pas porter de "jugements moraux" sur les entreprises et qu'il était "très difficile" de déterminer celles qui profitent à la société.

Berkshire Hathaway n'est guère seule. D'autres grandes entreprises, dont Citigroup Inc et Amazon.com Inc, ont résisté aux propositions d'actionnaires sur les questions ESG, les qualifiant de peu pratiques ou d'inférieures aux leurs.

Meredith Benton, PDG de Whistle Stop Capital et consultante auprès du groupe d'actionnaires As You Sow, qui a déposé la proposition de Berkshire Hathaway sur la diversité, a déclaré que Berkshire Hathaway se distinguait par son manque d'initiative sur le front ESG et que Buffett faisait preuve d'un "manque de leadership".

"Même Buffett ne peut ignorer ce que ses investisseurs demandent", a déclaré M. Benton.

DES DIVULGATIONS, PAS D'ESPOIR

Dans une note publiée sur son site Web, BlackRock a critiqué Berkshire Hathaway pour ne pas avoir montré de manière adéquate comment son modèle d'entreprise serait "compatible avec une économie à faible émission de carbone" et pour ne pas avoir divulgué d'informations permettant aux investisseurs d'évaluer ses efforts en matière de diversité.

Tim Youmans, de Federated Hermes, l'un des responsables de l'engagement de la société, a déclaré que le vice-président de Berkshire Hathaway, Greg Abel, dont Buffett a dit cette semaine qu'il deviendrait directeur général s'il devait se retirer, semblait plus concentré sur le changement climatique que son patron lors de l'assemblée des actionnaires.

M. Abel a déclaré lors de l'assemblée des actionnaires que toutes les centrales électriques au charbon de Berkshire seraient fermées d'ici 2049 et que ses entreprises de services publics avaient déjà effectué une transition importante vers les énergies renouvelables.

M. Youmans a déclaré que cela lui donnait l'espoir que l'entreprise serait plus réactive sur les questions ESG, mais il a ajouté : "Nous recherchons des informations et des objectifs plutôt que des espoirs."

Les propositions d'actionnaires sur les questions environnementales et sociales des entreprises du S&P 1500 ont obtenu en moyenne 28 % de soutien en 2020, contre 20 % en 2017, selon le solliciteur de procurations Georgeson.

Les activistes espèrent faire encore mieux en 2021, après que les États-Unis ont rejoint l'accord de Paris sur le climat et que le mouvement Black Lives Matter a suscité un large soutien.

La semaine dernière, les actionnaires de Dupont ont massivement soutenu des propositions demandant la divulgation de données sur la diversité de la main-d'?uvre et un rapport sur la pollution plastique.

Selon Heidi Welsh, directrice exécutive du Sustainable Investments Institute, les 81 % de voix exprimées en faveur de cette dernière proposition constituent un record aux États-Unis pour une proposition environnementale à laquelle s'oppose la direction.