Analyse : Les essais de monnaie numérique en Chine menacent le duopole Alipay et WeChat

Les banques persuadent les commerçants et les détaillants de télécharger des portefeuilles numériques afin que les transactions effectuées dans le cadre du programme pilote puissent être effectuées directement en yuan numérique, en contournant l'omniprésence de la plomberie de paiement mise en place par les géants de la technologie Ant Group, une filiale d'Alibaba 9988.HK, et Tencent 0700.HK.

"Les gens vont se rendre compte que le paiement en yuan numérique est si pratique que je n'ai plus besoin d'utiliser Alipay ou WeChat Pay", a déclaré un responsable bancaire impliqué dans le déploiement de l'e-CNY pour l'essai de Shanghai, sous la direction de la banque centrale chinoise. Ce responsable n'est pas autorisé à parler aux médias et a refusé d'être identifié.

Le développement par la Chine d'une monnaie numérique souveraine, qui est très en avance sur des initiatives similaires dans d'autres grandes économies, semble de plus en plus prêt à éroder la domination d'Alipay (Ant Group) et de WeChat Pay (Tencent) dans les paiements en ligne.

Cet empiètement sur le terrain coïncide avec les efforts croissants de Pékin pour réprimer les comportements anticoncurrentiels dans le secteur de l'internet, dans le cadre d'une réduction plus large de l'influence des poids lourds du secteur.

Les autorités de réglementation ont fait échouer l'introduction en bourse record de Ant, d'un montant de 37 milliards de dollars, en novembre, et ont imposé au début du mois une restructuration radicale du conglomérat de technologies financières contrôlé par Jack Ma. L'Alibaba Group Holdings de Ma a récemment été frappé d'une amende antitrust record de 2,8 milliards de dollars.

En public, la Banque populaire de Chine (PBOC) déclare que l'e-CNY ne concurrencera pas AliPay ou WeChat Pay, mais servira uniquement de "sauvegarde" ou de "redondance". (Article complet)

Mais en privé, les banques d'État qui commercialisent la monnaie fiduciaire numérique pour la banque centrale décrivent sans détour l'intention de Pékin de saper la domination du duo.

"Le big data est une richesse. Celui qui possède des données prospère", a déclaré un autre responsable bancaire chargé de promouvoir l'e-CNY.

"WeChat Pay et Alipay possèdent un océan de données", donc le déploiement de l'e-CNY facilite la campagne antitrust de la Chine et aide le gouvernement à contrôler les big data, a-t-il ajouté.

La PBOC et Tencent ont refusé de répondre aux demandes de commentaires.

Ant a refusé de commenter la relation entre Alipay et e-CNY. MYbank, soutenue par Ant, a déclaré qu'elle était "l'une des parties participant à la recherche et au développement" de l'e-CNY, et qu'elle "fera progresser régulièrement l'essai conformément à l'arrangement global de la Banque populaire de Chine."

ARGENT NUMÉRIQUE

L'e-CNY numérise une partie des billets et pièces physiques de la Chine, ou monnaie en circulation (M0), et a été lancé l'année dernière dans le cadre de petits projets pilotes dans quatre villes.

Dans le cadre d'un système de distribution à deux niveaux, la PBOC émet la monnaie numérique aux banques, qui la remettent aux particuliers et aux entreprises.

Les six banques participant aux projets pilotes e-CNY comprennent les plus grands prêteurs de Chine, tels que l'Industrial and Commercial Bank of China, l'Agricultural Bank of China, la Bank of China et la China Construction Bank.

"La facilité d'utilisation de l'e-CNY sera probablement comparable à celle d'Alipay et de WeChat Pay, tandis que sa fonction de sécurité sera probablement plus élevée, et aussi sophistiquée que celle du bitcoin", a écrit HSBC dans un récent rapport, ajoutant qu'elle s'attend à ce que la monnaie numérique "prolifère" en Chine.

Parmi les nombreuses motivations citées par HSBC, on trouve le désir de la banque centrale de prendre le contrôle des canaux de paiement et des données de consommation d'Alipay et de WeChat Pay.

UNE ABSENCE REMARQUÉE

Les portefeuilles numériques, qui sont encore en phase de test bêta, peuvent être associés à une douzaine d'applications populaires, dont Meituan, JD.com, Didi et Bilibili, mais ne peuvent manifestement pas être liés à WeChat ou Alipay. Cela signifie qu'aucune des banques participantes ne peut transférer des e-CNY entre leurs portefeuilles numériques et les deux plateformes de paiement établies.

"La PBOC ne veut pas que l'argent soit acheminé par des systèmes de paiement tiers", a déclaré un banquier, invoquant la nécessité de "séparer les informations".

L'e-CNY numérisera le "dernier kilomètre" de la consommation, permettant aux banques et aux commerçants de capturer des données et d'obtenir des informations sur les habitudes de dépense, a déclaré Wilson Chow, Global TMT Leader, PwC China.

Ces données sont actuellement dominées par Alipay et WeChat Pay, qui contrôlent ensemble 94 % du marché chinois des paiements en ligne.

L'adoption massive de l'e-CNY ne se fera pas du jour au lendemain.

M. Chow prévoit que l'e-CNY représentera environ 10 % du marché chinois des paiements électroniques dans quelques années, en coexistant avec Alipay et WeChat Pay.

Pour attirer les utilisateurs, les banquiers ont déclaré que la PBOC distribuerait probablement des "enveloppes rouges" contenant de l'argent numérique gratuit ou des réductions aux citoyens de Shanghai à l'occasion du prochain festival du shopping, un événement visant à promouvoir les dépenses pour alimenter la reprise économique après le COVID-19.

Le gouverneur adjoint de la PBOC, Li Bo, a déclaré lors d'un forum la semaine dernière que l'adoption du e-CNY au niveau national précédera les paiements transfrontaliers, ce qui, selon de nombreux analystes, renforcera le statut mondial du yuan, la Chine cherchant à terme à briser la domination du système de règlement en dollars.

"La priorité de la numérisation du yuan est actuellement de promouvoir son utilisation domestique", a déclaré Li.