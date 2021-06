Analyse : Les sociétés de transfert de fonds tardent à ajouter le bitcoin, malgré la décision du Salvador

Dans un mouvement qui pourrait être un signe avant-coureur de crypto devenir un moyen plus populaire d'envoyer de l'argent à travers les frontières, le Salvador est devenu mercredi le premier pays à adopter le bitcoin comme une monnaie légale parallèle.

Le président Nayib Bukele a souligné le potentiel du bitcoin en tant que monnaie d'envoi de fonds pour les Salvadoriens à l'étranger.

Mais malgré le risque potentiel à long terme pour leur activité si de tels mouvements s'intensifient, seules quelques-unes des sociétés de transfert de fonds traditionnelles qui envoient la majeure partie des transferts transfrontaliers s'y risquent.

Tout effort pour se lancer dans la crypto-monnaie pourrait être une arme à double tranchant, en faisant baisser les frais qui constituent le fondement de leur activité.

"Pour Western Union et d'autres prestataires de services de transfert de fonds, il faut garder à l'esprit que la majeure partie du volume du secteur des transferts de fonds va des marchés développés aux marchés émergents, principalement vers des personnes - familles et amis - qui fonctionnent en espèces", a déclaré Kenneth Suchoski, analyste des paiements et des technologies financières aux États-Unis chez Autonomous Research.

"Dans la mesure où le bitcoin n'est pas adopté et qu'il n'y a pas d'acceptation généralisée, ces fournisseurs de transferts de fonds seront toujours pertinents pour les années à venir", a-t-il ajouté.

Moins de 1% du volume des transferts de fonds transfrontaliers mondiaux sont actuellement en crypto, a estimé Suchoski. Mais à l'avenir, les crypto-monnaies devraient représenter une part plus importante des plus de 500 milliards de dollars de transferts de fonds annuels dans le monde.

Pourtant, le bitcoin offre, en théorie, un moyen rapide et bon marché d'envoyer de l'argent au-delà des frontières sans passer par les canaux traditionnels de transfert de fonds.

MoneyGram International, l'une des premières sociétés de transfert de fonds, a déclaré le mois dernier qu'elle permettrait à ses clients d'acheter et de vendre des bitcoins contre de l'argent liquide dans 12 000 points de vente aux États-Unis, dans le cadre d'un partenariat avec Coinme, la plus grande bourse de crypto-monnaie agréée aux États-Unis.

"Nous avons construit un pont pour connecter le bitcoin et d'autres monnaies numériques à la monnaie fiduciaire locale", a déclaré MoneyGram dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters. "Alors que les crypto-monnaies et les monnaies numériques prennent de l'importance, un obstacle central à la poursuite de la croissance est la rampe d'accès et de sortie vers les monnaies fiduciaires locales."

Western Union, la plus grande entreprise de transfert de fonds, avait testé l'utilisation du bitcoin et des crypto-monnaies dans le passé et n'avait pas trouvé un bon "cas d'utilisation" impliquant des économies de coûts significatives, a déclaré Suchoski.

Western Union et d'autres grands acteurs, dont Wise, WorldRemit, Remitly, Xoom et Ria Money Transfer, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

CRIME CRYPTO

Ces dernières années, le secteur des transferts de fonds a réussi à passer des transferts via des points de vente physiques aux transferts en ligne, une tendance accélérée par la pandémie de COVID-19.

Les envois de fonds transfrontaliers via l'argent mobile ont augmenté de 65 % en 2020 pour atteindre 12 milliards de dollars.

Mais toute transition du numérique vers le crypto pourrait s'avérer plus difficile.

"J'ai vraiment du mal à voir comment ils vont pouvoir rivaliser, à moins qu'ils ne cassent vraiment leurs prix - vous ne pouvez pas rivaliser gratuitement", Ray Youssef, PDG de la plateforme crypto Paxful, qui est populaire en Afrique et cherche à concurrencer les entreprises traditionnelles de transfert de fonds.

Les entreprises de transfert de fonds sont déjà sous pression pour réduire les frais, qui étaient en moyenne de 6,5 % au quatrième trimestre de 2020, selon un rapport de la Banque mondiale, soit plus du double de l'objectif 2030 de l'Objectif de développement durable des Nations unies pour les frais de transfert de fonds.

En revanche, les frais de transfert de bitcoins au Nigeria, par exemple, totaliseraient généralement environ 2 %-2,5 %.

L'augmentation des coûts réglementaires liés aux efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme constitue un autre fardeau pour les entreprises traditionnelles de transfert de fonds.

Selon M. Suchoski, les coûts annuels de mise en conformité de Western Union ont augmenté de près de 200 millions de dollars, contre environ 100 millions de dollars il y a une dizaine d'années.

Le bitcoin viendrait probablement alourdir cette charge.

Le potentiel de transactions anonymes du bitcoin inquiète depuis longtemps les régulateurs, qui craignent qu'il ne facilite le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. De nombreuses sociétés de crypto-monnaies ont renforcé les mesures de conformité, comme la demande d'identification de l'utilisateur, mais il s'agit d'un processus coûteux.

"Le bitcoin a été utilisé dans de nombreuses transactions souterraines", a déclaré Suchoski.