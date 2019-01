Analyse sectorielle Aéronautique / Défense

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les avionneurs pâtissent des retards de livraison de leurs fournisseurs. Boeing doit faire face aux difficultés de production de plusieurs de ses fournisseurs clefs, notamment le motoriste CFM International. Le dernier trimestre 2018 aura également été très tendu pour Airbus, tributaire de la capacité de ses partenaires motoristes (Pratt & Whitney pour l'A 320neo et Rolls Royce pour l'A 350 et l'A 330neo) à tenir leurs engagements. Ces retards font peser un risque sur Airbus Aviation Commerciale (AAC), qui représente environ 75% des ventes annuelles et une proportion encore plus importante de ses profits. Ces difficultés interviennent sur un marché en pleine expansion, comme en témoignent les excellentes performances des avionneurs. Boeing a affiché un chiffre d'affaires de 25,1 milliards de dollars (22 milliards d'euros) au troisième trimestre, en progression de 4% par rapport à la même période de 2017 et supérieur aux prévisions des analystes. Son bénéfice net trimestriel a bondi de 30,6%. Quant à Airbus, son résultat net du troisième trimestre a triplé. Son chiffre d'affaires a progressé de 6% entre janvier et fin septembre 2018, à 40,4 milliards d'euros.Le secteur aéronautique est soumis à une profonde mutation. A la recherche de relais de croissance et d'une amélioration de leur rentabilité, les acteurs ne se concentrent plus seulement sur leur cœur de métier (design et assemblage des avions) mais se tournent également vers les services. Ces derniers recouvrent aussi bien le service après-vente (maintenance et réparation des appareils) que la transformation d'avions de ligne en avions-cargos, ou la formation des équipages et des mécaniciens, l'aménagement des cabines et l'optimisation des appareils. Cette évolution amène les avionneurs à revoir complètement la conception de leur métier : ils ne livrent plus un produit mais un usage. Selon Boeing, le chiffre d'affaires des services à l'aviation commerciale pourrait ainsi dépasser celui des avions neufs pour atteindre 8.800 milliards de dollars d'ici à 2037.