Analyse sectorielle / Aéronautique La compétitivité de la supply chain, un enjeu crucial

L'exercice 2018 a, une nouvelle fois, été une bonne année pour l'industrie aéronautique et spatiale française. Selon le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), le chiffre d'affaires de la filière a progressé de 1,9% l'an dernier pour atteindre 65,4 milliards d'euros, dont 50,4 milliards pour l'aéronautique civile. Néanmoins des difficultés persistent pour certains acteurs car une partie des sous-traitants enregistre des résultats déficitaires, notamment les PME. Ces entreprises subissent l'arrêt ou la baisse d'activité de certains programmes. Certaines sont également pénalisées financièrement car elles ne tiennent pas les délais imposés par les donneurs d'ordres.Boeing pâtit fortement des déficiences de son avion 737 MAX, immobilisé au sol depuis le 13 mars. Cet avion, lancé en 2011 comme une réponse à la nouvelle version de l'A320 d'Airbus, est impliqué dans les accidents d'Ethiopian Airlines (157 morts) et de Lion Air (189 morts).De façon générale les avionneurs doivent affronter l'attentisme chez les compagnies aériennes, confrontées à une baisse quasi généralisée de leur recette unitaire, suite à une forte concurrence tarifaire, et à un coût du carburant en hausse.Les délocalisations s'accentuent parmi les sous-traitants pour réduire leurs coûts. Ils implantent des usines au Maroc, en Europe de l'Est, au Mexique, en Inde et en Chine. Ainsi, en trois ans, Latécoère a ouvert des usines au Maroc, en Bulgarie et en Inde. La compétitivité de la supply chain est un sujet crucial, car les entreprises ne sont pas capables de tenir les baisses de prix demandées par les avionneurs.D'après une étude du cabinet Xerfi et portant sur un panel de sous-traitants de moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, le taux de marge brute s'est nettement replié depuis 2015 (-8 points en trois ans) sous l'effet des pressions accrues sur les prix. Après un plus haut en 2015, leur excédent brut d'exploitation est tombé à 7,2% en 2018 (- 1,3 point en trois ans).