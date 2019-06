Analyse sectorielle / Agroalimentaire Le "mieux-manger" impacte la stratégie des industriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon le rapport annuel de l'Association nationale des industries alimentaires (Ania) l'agroalimentaire constitue toujours la première industrie française en 2018, avec un chiffre d'affaires de 176,1 milliards d'euros, en croissance de 1,5%. Néanmoins la croissance du secteur est freinée à la fois par la guerre des prix et les difficultés à recruter. Premier employeur de France avec 427.594 emplois directs en 2018, plus de 21.000 postes restent à pourvoir du fait d'un manque d'attractivité du secteur, composé de plus de 80% de PME.Le secteur subit également toujours une pression déflationniste : en six ans, les prix des produits de grande consommation ont reculé de 6,1%. Cette tendance ralentit les investissements, en baisse de 6% en 2018, et la part du chiffre d'affaires consacrée à l'innovation est au plus bas depuis 2012, à 2,5%.En dépit de l'entrée en vigueur de la loi Egalim et du relèvement de 10% du SRP (seuil de revente à perte), les négociations commerciales 2019 se sont soldées sur une nouvelle déflation (-0,5%).Dans un secteur en profonde mutation, pour lequel le mieux-manger est une préoccupation croissante des consommateurs, les acteurs se renouvellent. Ils font évoluer leur portefeuille pour réduire leur exposition aux catégories controversées. Ainsi Mondelez (marques Lu, Côte d'Or notamment) se positionne sur le " snacking made right ", alliant plaisir et bien manger. Nestlé (Guigoz, Nesquik, ou Kit-Kat) a cédé sa division confiserie américaine. PepsiCo, le premier à se remettre en cause, continue de revoir ses recettes et lance des innovations plus saines. Quant à Fleury Michon, il a investi sur une gamme de charcuterie sans nitrite.En revanche Kraft Heinz, qui n'a pas su s'adapter à l'évolution des habitudes alimentaires, a dû déprécier la valeur de ses fromages Kraft ou de ses hot dogs Oscar Mayer. Il a ainsi enregistré une perte nette comptable de 10,2 milliards de dollars sur 2018.