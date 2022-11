Analyse sectorielle Agroalimentaire : des tensions extrêmes

Les industriels du secteur font face à une succession de facteurs négatifs : hausses des coûts des matières premières et des emballages, pénuries puis envolée des prix du gaz et de l'électricité. Tous ces éléments fragilisent énormément la filière. Outre des facteurs conjoncturels, les acteurs doivent affronter de nouvelles habitudes de consommation, qui remettent en cause leur modèle.



Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.

De nombreux défis pour le secteur

Des demandes contradictoires émanent des consommateurs : d'un côté l'inflation et la " shrinkflation " (baisse de quantité d'un bien pour un prix stable) les incitent à être vigilants sur les prix pour préserver leur pouvoir d'achat. De l'autre, l'intérêt pour une consommation plus " responsable " progresse significativement. Si le caractère gustatif demeure important, d'autres aspects sont en plein essor et répondent à des tendances de fond : le local, le vrac, le végétal ou encore les listes d'ingrédients plus courtes. Certains laitiers ont même décidé de se tourner intégralement vers des produits alternatifs. Les alternatives protéinées, qui remplacent la viande, prennent également leur envol.