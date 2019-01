Analyse sectorielle BTP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le recul du marché de la construction en France se confirme. D'après les données du ministère de la Cohésion des territoires, en un an, les mises en chantier ont reculé de 7,9% au troisième trimestre (à 85.100 unités). Les permis de construire ont, eux, chuté de 10,2% à 122.000. Sur douze mois on constate néanmoins une progression de 1,6% des mises en chantier, à 419.700 unités. Les professionnels invoquent les décisions des autorités pour expliquer cette baisse du marché. Le PTZ (prêt à taux zéro) a vu son périmètre substantiellement modifié, ce qui a pénalisé les zones rurales. De plus la suppression depuis le début 2018 du dispositif Pinel dans les zones B2 et C et la baisse des loyers imposée aux organismes HLM pèsent également sur l'activité. Cette dernière décision amène les organismes HLM à annuler des opérations programmées de construction de logements sociaux. Les majors du BTP, Bouygues et Eiffage, se portent bien en se réinventant et en développant les innovations dans les routes par exemple (recours à des liants végétaux réduisant l'empreinte carbone, route solaire ...). Comme Vinci avant lui, Eiffage prend un virage stratégique et compte se développer dans les concessions aéroportuaires.Malgré les difficultés du secteur constatées en 2018, aucune conséquence n'est prévue sur l'emploi pour le moment. En effet, si l'activité de la construction de logements est en recul, d'autres comme la construction de bâtiments administratifs (à l'approche des élections municipales) ou le secteur de la rénovation sont en croissance, entrainant positivement tout le secteur dans son ensemble. Néanmoins la situation pourrait se compliquer en 2019. Le recul de l'activité construction devrait se poursuivre avec un peu moins de 400.000 logements neufs attendus, dans un contexte de durcissement des conditions d'obtention des crédits immobiliers. Le recul du marché pourrait être encore plus élevé si d'autres mesures étaient prises, comme la limitation du CITE (crédit d'impôt pour la transition énergétique).