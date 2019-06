Analyse sectorielle / BTP Tous les indicateurs dans le rouge

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les indicateurs sont au rouge pour le secteur du BTP. Au premier trimestre les mises en chantier ont reculé de près de 8% sur un an. Cette petite amélioration par rapport à février 2019 (-10%) résulte d'un léger mieux pour les logements collectifs. Les mises en chantier de maisons individuelles de constructeurs ont, elles, reculé de 9,4% sur la période.Sur l'année 2018, les mises en chantier de logements ont reculé de 7%, passant sous le seuil des 400.000, à 398.100 unités. Quant aux permis de construire, ils ont chuté de 7,1% à 460.500. Ces évolutions négatives résultent d'un ensemble de facteurs pour le secteur : notamment les mesures d'économies de 800 millions d'euros imposées aux HLM, un accroissement de la TVA sur les logements neufs (passée de 5,5% à 10%) , la suppression du dispositif Pinel d'investissement locatif dans les petites villes et les zones rurales, et dans ces mêmes territoires, un prêt à taux zéro (PTZ) revu à la baisse. A cela s'ajoute un facteur conjoncturel : à l'approche des élections municipales, de nombreux maires ont freiné la distribution des permis de construire pour satisfaire leurs administrés.Le repli des indicateurs du secteur de la construction devrait se poursuivre à l'avenir compte tenu des statistiques de délivrances de permis de construire. Ces permis correspondent aux mises en chantier de l'année suivante, ou des deux années qui suivent. La Fédération française du bâtiment prévoit ainsi une légère diminution (-0,5%) de l'activité du secteur cette année. Autre élément négatif pour l'avenir : le secteur est soumis à une inflation de 2,5% de ses coûts (essentiellement due à une hausse des salaires) alors qu'il n'a pu augmenter ses prix que de 1,5%. Cet effet de ciseaux fragilise la santé financière de certaines entreprises et des dépôts de bilan de grosses PME ont déjà été constatés. Si l'activité décroît en 2019 les acteurs n'auront bénéficié que de trois années de reprise ce qui n'est pas suffisant pour reconstituer leurs fonds propres et leur trésorerie.