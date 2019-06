Analyse sectorielle / Banque Les virements instantanés entre particuliers, un enjeu stratégique pour les banques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

D'après ses performances en 2018 la banque de détail se porte mieux en France, alors que les revenus des activités de marché ont été en retrait. Les quatre groupes (BNP Paribas, Société Générale, groupe Crédit Agricole, BPCE) ont ainsi cumulé 13,5 milliards d'euros de résultat brut d'exploitation (-1,5% sur un an) en banque de détail France. De même, l'activité se maintient, avec un recul limité du produit net bancaire (PNB), compris entre 0,6% et 2% selon les acteurs. Les banques ont passé en revue leurs charges d'exploitation pour réduire leurs coûts. L'an passé les frais de gestion ont diminué légèrement chez BNP Paribas et LCL et plus fortement chez Société Générale.Néanmoins les grandes banques françaises pâtissent toujours de coûts de fonctionnement trop élevés. S&P Global Ratings évalue à 68% le ratio rapportant les coûts aux revenus, qui s'établit à un niveau dix points supérieurs à la moyenne européenne. La situation devrait perdurer car même si les grands acteurs sont engagés dans des plans d'économies, les évolutions rapides de la réglementation et la transformation digitale du secteur nécessitent des investissements.Les virements instantanés entre particuliers constituent un enjeu stratégique pour les banques. Ils devraient leur permettre de maintenir leurs liens avec leurs clients à l'heure où les géants américains du numérique poussent leurs pions dans les services financiers. Si des Gafa parvenaient à s'interposer entre les consommateurs et leurs banques au moment des transactions, le risque serait pour ces dernières de perdre le contact quotidien avec leurs clients.Courant 2018 des banques françaises ont lancé un service de virement instantané entre particuliers via leur application mobile Paylib, créée en 2013 par un consortium de six établissements (BNP Paribas, Société générale, La Banque postale, Crédit mutuel Arkéa, Crédit agricole et BPCE). Toutes les grandes banques françaises devraient généraliser ce nouveau service courant 2019.