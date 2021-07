Analyse sectorielle Biens de consommation : la Chine soutient le marché des cosmétiques

Le marché français de l'hygiène-beauté a affiché pour la première fois en trois ans un recul en valeur, avec des dépenses évaluées à 10,3 milliards d'euros en 2020. Dans un contexte général de recul des exportations de cosmétiques français, la Chine est devenu le premier client.



Le marché français de l'hygiène beauté en recul

D'après la société d'études Kantar, le marché a reculé de 5,4% en valeur en 2020, alors que les volumes sont restés stables (+0.6%), en dépit des fermetures de magasins. Ce phénomène de " dévalorisation du marché " s'explique par le développement des produits d'hygiène, en période de pandémie, comme les savons, ou gels douche (+34% en volume). Il provient aussi du fait, selon les experts, que seule la grande distribution est restée ouverte pendant les périodes de confinement, alors que les parfumeries et les magasins des marques de cosmétiques étaient fermés.

Les ventes de maquillage et parfums ont respectivement régressé de 24% et 14% en volumes suite aux confinements successifs. Le mouvement baissier est amorcé depuis 2015 pour le maquillage. Les produits bio et naturels continuent de gagner du terrain, même si la progression a été moins rapide que par le passé.

Après une progression de 1,6% point de part de marché en volume, l'e-commerce représente désormais 10,3 % des produits vendus.

La Chine devient le premier consommateur de cosmétiques français

Les exportations du secteur français de la cosmétique ont reculé de 11,8%, à 15,7 milliards d'euros en 2020. La crise sanitaire a désorganisé la production et la logistique de la filière, qui conserve néanmoins sa position de deuxième contributeur au solde positif du commerce extérieur. La France maintient également sa place de leader mondial du secteur (24 % de parts de marché).

Dans un mouvement similaire à celui de l'industrie du luxe , la Chine est devenue le premier marché, devant l'Allemagne et les Etats-Unis. En 2020, les exportations vers ce pays ont bondi de 20,7%, alors qu'elles reculaient de 15% vers les Etats-Unis et de 24% vers l'Allemagne. D'après la Fédération des entreprises de la beauté, la Chine est de loin le premier acheteur de rouge à lèvres français, avec plus d'un rouge à lèvres sur quatre exportés.