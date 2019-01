Analyse sectorielle CnCommunication et publicité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les résultats des grands acteurs sont très contrastés sur le troisième trimestre 2018. Le leader mondial WPP a affiché un chiffre d'affaires en baisse de 0,8%, à 3,76 milliards de livres, en raison d'un effet de change négatif de 2%. A données comparables, la hausse est de 0,2%, soit nettement moins qu'au premier trimestre (+0,8%) et au deuxième (+2,4%). Le groupe a émis un " profit warning " et s'attend désormais à une baisse des ventes qui pourrait atteindre 1%, contre un objectif de croissance de 0,3% précédemment annoncé. En revanche Publicis a enregistré de bonnes performances au troisième trimestre. Le numéro trois mondial a publié un chiffre d'affaires de 2,197 milliards d'euros, en croissance de 0,5% et de 1,3% à taux de change constant. Il a confirmé l'ensemble de ses objectifs 2018. Omnicom, le numéro deux du secteur, fait même encore mieux, avec une croissance organique de 2,9% au troisième trimestre, au-dessus des attentes. Son bénéfice net a bondi de 13,4% à 298,9 millions de dollars, supérieur aux estimations moyennes des analystes. Sur la période, Omnicom a réduit ses effectifs de 8.400 postes après la cession de 19 entités visant à accélérer son virage vers la publicité numérique.2018 aura été une bonne année pour le marché publicitaire français. Selon le baromètre unifié des trois spécialistes France Pub, Irep et Kantar Media, les investissements des annonceurs ont dû croître de 2,5%, à 33,3 milliards d'euros, après une hausse de 2% en 2017. Ce dynamisme provient du digital et de l'amélioration en provenance des médias historiques (TV, presse, radio, affichage et cinéma). Concernant les agences, 2018 aura été l'année des réorganisations stratégiques. Après Publics, le leader mondial WPP a simplifié son organisation en fusionnant son agence new-yorkaise JWT avec Wunderman, son entité spécialisée dans le numérique. L'objectif est de pouvoir rivaliser aussi bien avec les groupes de consultants tels qu'Accenture et Deloitte et les agences traditionnelles, en fournissant aux clients des solutions tout au long de la chaîne de valeur.