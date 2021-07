Analyse sectorielle Communication / Publicité : de très belles perspectives

Après une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie.



Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions.

Très légère remontée du marché publicitaire français

D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020.

En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.

Croissance historique pour le marché mondial

En 2021 le marché publicitaire mondial devrait afficher un taux de croissance de 13,5 % sur un an et atteindre le niveau historique de 657 milliards de dollars.

La publicité numérique devrait enregistrer une croissance de 20% pour s'établir à 420 milliards. Elle devrait alors représenter près de 64% du marché publicitaire mondial. L'offre d'Amazon concurrence de façon croissante le tandem Google-Facebook.

En France, qui constitue le troisième marché publicitaire européen derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne, la croissance devrait atteindre 13% sur un an en 2021, pour atteindre 14,4 milliards d'euros toujours porté par le numérique.

Le marché mondial devrait dépasser la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars en 2025 ou 2026 selon les experts. La publicité numérique pèsera alors près de 70% des dépenses du secteur.