Analyse sectorielle Constructeurs automobiles

D'après l'ACEA (Association des constructeurs européens d'automobiles), le marché automobile européen a reculé pour la seconde fois consécutive au mois d'octobre 2018, même si la baisse est plus limitée que le mois précédent (-7,3% contre -23,5%). Cela correspond à 1,08 million de voitures particulières neuves vendues en octobre. Parmi les cinq plus grands marchés nationaux, l'Italie, l'Allemagne (-7,4%) et l'Espagne (-6,6%) ont affiché les plus fortes baisses, alors que le Royaume-Uni (-2,9%) et la France (-1,5%) ont mieux résisté. Ce recul du marché provient essentiellement de l'introduction des nouveaux tests d'émissions WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicule Test Procedure), qui a entraîné une hausse exceptionnelle des immatriculations pendant l'été (+10,5% en juillet et +31,2% en août). Le nouveau protocole européen d'homologation WLTP est plus strict que le Nouveau cycle européen de conduite (NEDC), en vigueur depuis les années 1990. En dépit de la baisse mensuelle, le bilan est positif sur les dix premiers mois de l'année, avec une hausse de 1,6%, à 13,04 millions de véhicules. Le groupe Volkswagen récupère sa position de leader historique en Europe, avec 20,8% de part de marché, et repasse devant son rival PSA (à 17,4%).Suite à la publication des ventes de voitures neuves en Chine sur octobre 2018 (-11,7% sur un an) et novembre (-13,9%), l'avenir du marché automobile chinois inquiète les constructeurs. Dans un contexte de tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, qui engendrent des hausses de droits de douane réciproques, le marché chinois en 2018 a été en baisse pour la première fois depuis trente ans. Ce marché représente le tiers des ventes mondiales avec 28,5 millions de véhicules vendus en 2017. Ce retournement de tendance est d'autant plus problématique pour les acteurs que les deux autres grands marchés automobiles, l'Europe et les Etats-Unis, offrent peu de potentiel de croissance. Les professionnels attendent de voir si le président chinois, Xi Jinping, choisira de soutenir le marché.