Analyse sectorielle / Constructeurs automobiles L'environnement incertain favorise les rapprochements

L'an passé le marché automobile mondial a affiché sa première baisse depuis 2009. Selon l'OICA, l'organisation mondiale des constructeurs automobiles, 91,5 millions de véhicules ont été produits, contre 97,3 millions en 2017. Ce recul s'explique en grande partie par le repli du marché chinois, premier marché automobile mondial. Ce repli est dû à la décision des autorités chinoises, à la fin du premier semestre 2018, de fermer près de 80% des sites de financement participatif, afin d'assainir le secteur. Or, 10% à 15 % des achats de voitures avaient été financés par ces sites en 2017.La situation est également dégradée sur le marché européen. Au mois de mars, les immatriculations de voitures neuves se sont contractées de 3,9% sur un an selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Au total, 1.770.849 nouveaux véhicules ont été mis en circulation. Il s'agit du septième mois consécutif de baisse. Au premier trimestre 2019, la baisse atteint 3,3%. Tous les grands marchés ont reculé, l'Italie et l'Espagne ayant davantage souffert encore.Des inquiétudes se font jour pour le marché automobile mondial en 2019. Toyota, Daimler et GM, qui représentent à eux trois 20% du marché dans le monde, sont inquiets du ralentissement du marché chinois et de la guerre commerciale sino-américaine. Cette dernière, qui a fortement renchéri le coût des matières premières, a engendré une perte supérieure à un milliard de dollars pour le secteur l'an passé. Et les trois constructeurs, qui ont affiché des baisses de profits en 2018, estiment que cette perte devrait se répéter cette année. Ils ont également été pénalisés par le repli des véhicules diesels, qui avaient porté le marché ces dernières années.Cet environnement incertain favorise les rapprochements, notamment pour répondre aux enjeux des véhicules électriques qui requièrent de lourds investissements. Ces collaborations pourraient même aller jusqu'à des fusions selon certains experts.