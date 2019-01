Analyse sectorielle Constructeurs informatiques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les estimations des spécialistes Gartner et IDC ne concordent pas pour les ventes mondiales de PC au troisième trimestre 2018. Elles ont totalisé 67,2 millions d'unités selon Gartner (+0,1% par rapport au troisième trimestre de 2017) alors qu'IDC estime les ventes à 67,4 millions d'unités, soit une baisse de 0,9%. Les expéditions mondiales ont été portées par le marché d'entreprises et le renouvellement des PC sous Windows 10, qui devrait se poursuivre jusqu'en 2020. En revanche, en dépit de bonnes ventes d'ordinateurs grâce à la rentrée scolaire, la demande des ordinateurs grand-public a continué de ralentir. Les spécialistes s'accordent sur les trois fabricants qui ont livré le plus de PC : Lenovo (avec près de 16 millions d'unités et un quart des parts de marché), suivi de HP et Dell. Le fabricant en difficulté est Apple, avec 11,6% de baisse des ventes sur un an au deuxième trimestre 2018. Sur le plan régional, le marché EMEA (Europe/Moyen-Orient/Afrique) a bénéficié d'un développement d'activité sur le segment BtoB, en particulier le segment des PC portables dans les entreprises.Sur un marché déprimé, les professionnels misent sur les innovations pour gagner des parts de marché. Ainsi Samsung étudie le lancement d'un ordinateur à écran pliable. Même s'il est bousculé par le développement des "hybrides" pouvant s'utiliser comme un ordinateur ou une tablette, le groupe sud-coréen considère que le marché du PC portable a encore de l'avenir, notamment grâce à sa connectivité avec d'autres appareils mobiles. Lenovo pourrait le concurrencer sur ce créneau des écrans pliables. Le groupe chinois a également présenté le premier PC à utiliser un processeur Qualcomm Snapdragon 850. Cette nouvelle puce est censée utiliser 25% d'énergie en moins et être 30% plus performante que la précédente (SD 835).