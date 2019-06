Analyse sectorielle / Distribution spécialisée Les Gilets Jaunes et la météo plombent le secteur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon la Fédération du Commerce Spécialisé, Procos, le mois d'avril 2019 aura été difficile pour le secteur en France avec une activité qui a reculé de 5,7% à surface égale. L'équipement de la personne a pâti d'une très forte baisse (-16%) suite à un épisode météo défavorable. Les magasins de rue en centres-villes, compte tenu du poids relatif de l'équipement de la personne, ont particulièrement souffert. L'impact des actions Gilets Jaunes s'est poursuivi, les consommateurs étant réticents à se déplacer.A fin avril et depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires du commerce spécialisé, à surface égale, décroit légèrement (-1,3%) et comme les mois précédents, l'activité des centres commerciaux de centre-ville est particulièrement difficile en 2019 (-3,4% sur 4 mois).Sur l'ensemble de l'année 2018, le commerce spécialisé a subi un recul de 3,3% de son chiffre d'affaires et une chute de 6,7% de la fréquentation dans les magasins. Décembre 2018, qui a été très marqué par le mouvement des Gilets jaunes, a enregistré une baisse d'activité de 3,9% pour les magasins. Suite à la mise en place de fortes baisses de prix les enseignes ont dû affronter une dégradation de leurs marges.Le commerce en ligne se banalise en France, avec un montant moyen de la commande qui se réduit et un chiffre d'affaires croissant en provenance des mobiles. En effet, près d'un quart des 92,6 milliards d'euros du chiffre d'affaires 2018 de la vente en ligne (en progression de 13,4% sur un an) provient des mobiles selon la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad). A 22 milliards d'euros de produits et de services sur leur téléphone ou leur tablette, l'activité progresse de 22% par rapport à 2017. Autre tendance : les sites deviennent de plus en plus rentables en misant sur la publicité payante et en recourant à Google Ads ou Facebook Ads.