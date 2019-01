Analyse sectorielle Editeurs de logiciels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'étude annuelle de la fédération professionnelle Syntec Numérique, dont les résultats ont été dévoilés en octobre dernier, permet d'avoir une vision complète du secteur français. Le chiffre d'affaires de l'industrie a bondi de 12% en 2017 à 15 milliards d'euros. Cette forte croissance est identique à celle observée en 2016. Les trois champions du logiciel français (Dassault Système, Criteo et Ubisoft) tirent les résultats. Néanmoins en excluant ces trois grands acteurs, la progression reste forte, comprise entre 7% et 8%. La croissance est bien répartie entre les différentes tailles d'entreprises et les entreprises de moins de 5 millions d'euros de chiffres d'affaires enregistrent même près de 50% de croissance sur deux ans. L'un des moteurs du développement du secteur provient de la migration vers le modèle du logiciel à la demande, commercialisé comme un service cloud (SaaS pour software as a service). Ce modèle, qui constitue une révolution du mode de distribution, représente 31% du chiffre d'affaires du Top 250 en 2017, contre 26% en 2015. Seul bémol au développement de la filière : la difficulté récurrente à recruter des développeurs.Perspectives & EnjeuxLe secteur de l'"experience management" ou gestion de la relation client (CRM) attire les investissements. Après avoir repris Callidus Software début 2018 pour 2,4 milliards de dollars, SAP va débourser 8 milliards de dollars pour acquérir Qualtrics International. Cette société détient une plate-forme d'analyse de données sur la clientèle, les marques, les produits et les employés. Cette acquisition est marquante à double titre. D'abord elle constitue la deuxième plus grande opération de croissance externe du leader européen des logiciels d'entreprise après la prise de contrôle de Concur Technologies pour 8,3 milliards de dollars en 2014. De plus, c'est l'une des plus grosses opérations réalisées dans le domaine des SaaS. Le segment de l'"experience management" représente 44 milliards de dollars sur le plan mondial.