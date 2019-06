Analyse sectorielle / Electronique Le chinois TCL évince LG de la seconde place du marché des téléviseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La bataille fait rage sur le marché mondial des téléviseurs. Le chinois TCL, particulièrement offensif, a affiché d'excellentes performances l'an passé. Il a livré 28,6 millions de téléviseurs, en augmentation de 23,1% par rapport à 2017. Ce chiffre inclut les livraisons à d'autres marques selon un modèle de sous-traitance. Les livraisons ont bondi de 13,4% en Chine et les progressions ont même atteint 43,1% en Europe et 41,8% en Amérique du Nord. Au final, le groupe, qui a racheté l'activité télévision de Thomson en 2005, s'est hissé en 2018 à la seconde place mondiale évinçant ainsi le coréen LG Electronics. Il avait précédemment, en 2015, éjecté Sony de la troisième place mondiale. Son objectif est désormais de détrôner le leader mondial, Samsung Electronics. Pour atteindre cet objectif il compte poursuivre sa progression en Europe et en Amérique du Nord ainsi que dans des pays émergents clés.Les téléviseurs connectés représentent désormais la majorité des ventes dans le monde d'après les données du cabinet Strategy Analytics. 157 millions de téléviseurs connectés ont été écoulés l'an dernier, ce qui représente 67% du montant total ventes en volumes (234 millions de téléviseurs vendus en 2018).En France les enceintes connectées peinent à convaincre car elles suscitent de la méfiance : elles sont souvent considérées comme une menace pour la vie privée. D'ailleurs la confiance sur les données personnelles a été l'un des sujets majeurs du CES 2019, le salon mondial de l'électronique grand public. Les fabricants doivent se conformer à l'évolution des législations, notamment en Europe avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018.Pourtant, malgré un taux de pénétration encore faible au sein des foyers français, certains experts estiment que, d'ici 2025, plus de 36% des ménages devraient en être équipés. Aux Etats-Unis, le taux d'équipement des ménages a augmenté de 30% en un an. Fin 2018, 60 millions d'Américains étaient équipés de ces enceintes.