Analyse sectorielle Equipementiers télécoms

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le marché du smartphone est en déclin. D'après le cabinet IDC, les ventes mondiales de smartphones ont encore chuté de 6% au troisième trimestre 2018, par rapport à la même époque en 2017, pour atteindre 355,2 millions d'unités. Le leader mondial, Samsung, est en mauvaise posture car sa part de marché a dégringolé à 13,4%, avec 72,2 millions d'appareils vendus. Dans le même temps les chinois Huawei et Xiaomi ont sensiblement renforcé leurs positions. La part de marché du premier, second acteur du marché, a bondi de 32,9% pour atteindre 14,6%. Le groupe a de fortes ambitions et souhaite maintenir son objectif fixé en 2016 : être numéro un avant 2020. Xiaomi, qui a débarqué en Europe au printemps dernier, a bénéficié d'un gain de 21,2% de sa part de marché, à 9,7%. Apple a vendu 46,9 millions d'iPhone au troisième trimestre, pour une part de marché qui a quasiment stagné (+0,5%). C'est en partie le résultat de la stratégie du groupe, qui a choisi un positionnement très haut de gamme.Le téléphone à écran souple voire pliable est la dernière innovation qui pourrait dynamiser le marché. D'après une étude ABI Research, les fabricants devraient livrer 248 millions de smartphones à écran pliable en 2027. Le premier smartphone de ce type sera proposé par l'asiatique Royole. L'entreprise a récemment présenté le FlexPai, disponible depuis décembre en Chine. Ce téléphone peut se plier de 0 à 180° grâce à un système de charnière semblable à celui d'un PC portable hybride. Huawei a annoncé être prêt pour mi-2019 à lancer un smartphone pliable 5G. Quant à Samsung, après plusieurs initiatives, le sud-coréen a dévoilé son premier écran du genre qui devrait s'appliquer au Galaxy F. Néanmoins certains experts estiment que le marché devrait davantage bénéficier du passage à la 5G que de l'arrivée des écrans pliables.